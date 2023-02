AVIS AUX MÉDIAS - Les grévistes de la SQDC demandent l'intervention du premier ministre François Legault





MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Ce vendredi 10 février, de 11 h à 14 h, les syndiqué(e)s de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ainsi que plusieurs autres groupes syndicaux convergeront vers le bureau de circonscription du premier ministre François Legault, à L'Assomption, afin de lui demander d'intervenir dans ce conflit qui s'éternise depuis des mois.

Rappelons que les 300 employé(e)s représenté(e)s par le SCFP sont en grève depuis le 19 mai 2022. Ces personnes salariées gagnent à l'embauche seulement 17 $/h. Plus de 60 % d'entre elles sont surnuméraires et ne jouissent que de peu d'avantages sociaux.

La nouvelle présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magalie Picard, prendra la parole au début de ce rassemblement et participera à la marche.

Madame Picard ainsi que d'autres représentant(e)s syndicaux(ales) seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes.

QUI, QUOI : Manifestation des employé(e)s de la Société québécoise du cannabis, membres du SCFP, qui souligneront les neuf mois de cette grève et l'indifférence du premier ministre face à ce conflit



QUAND, OÙ : Vendredi 10 février 2023, de 11 h à 14 h

800, montée de Saint-Sulpice, L'Assomption, J5W 0M6 (dans le stationnement devant la SAQ)

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 3590 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 9 février 2023 à 14:44 et diffusé par :