L'ExpoHabitation de Montréal présentée par DuProprio au Stade olympique ouvre ses portes dès jeudi

MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'ExpoHabitation de Montréal, présentée par DuProprio, se tient cette semaine au Stade olympique de Montréal, du 9 au 12 février. Rendez-vous par excellence pour tous ceux et celles qui ont des plans de rénovation, l'ExpoHabitation de Montréal réunira pas moins de 200 experts en rénovation domiciliaire au même endroit, faisant de lui l'un des plus importants salons sur l'habitation à Montréal. Avec, cette année, un accent particulier sur le «faire soi-même», il s'agit d'une occasion unique pour réaliser aisément tous ses projets!

Les billets sont en vente dès maintenant au expohabitation.ca

Ce seront donc des centaines d'exposants qui présenteront le meilleur de ce qui se fait sur le marché - produits et services de rénovation, ameublement, décoration, etc. - et qui pourront donner vie à toutes les idées. Parmi les experts qui seront à disposition des visiteurs cette année :

Bâtiment Pré-Fab

Bâtiment Pré-Fab est un des rares courtiers en bâtiment au Québec qui offre à ses clients des structures préfabriquées en bois. En plus d'offrir ses services à l'ensemble du Québec, il possède une grande flexibilité permettant de réaliser des projets sur mesure. L'entreprise célèbre ses 15 ans d'existence et présente le modèle écoénergétique Le Refuge S560. Doté d'une vue panoramique sur la nature, il est synonyme de simplicité, de confort et de fonctionnalité. Les visiteurs pourront découvrir en taille réelle LE REFUGE S560 et en apprendre plus sur l'ensemble de leurs modèles!

https://batimentprefab.ca

Bois Rond Abénakis Limitée

Chef de file dans l'est du Canada et fière entreprise québécoise de la MRC de Bellechasse, Bois Rond Abénakis Limitée conçoit et façonne des maisons et chalets préusinés en bois massif. Les matériaux utilisés pour les composantes du bâtiment sont, principalement, des bois, des métaux et des isolants rigides; ce qui fait de ces structures, l'un des choix les plus écoresponsables disponibles sur le marché. Que ce soit pour une structure en bois rond, en pièces sur pièces ou en poutres et poteaux, retrouvez l'esthétisme et l'élégance du savoir-faire ancestral des experts de Bois Rond Abénakis Limitée.

DuProprio

Depuis maintenant 25 ans, DuProprio offre aux propriétaires québécois l'accompagnement et la visibilité dont ils ont besoin pour vendre leur propriété sans payer de commission, en mettant également à leur disposition une équipe de représentants, d'évaluateurs, de coachs en immobilier, de notaires* et de conseillers qui les accompagne jusqu'à la vente.

*Selon le forfait choisi.

Durant l'événement, DuProprio proposera des zones entièrement dédiées à l'information abordant des thèmes tels que « Comment vendre sans agent » et « Comment rentabiliser son investissement immobilier ». DuProprio et ses conférenciers offriront aux propriétaires qui décident de vendre sans intermédiaire, de nombreux conseils et, la chance de gagner le Forfait Or DuProprio d'une valeur de 1 750 $ plus taxes.

https://duproprio.com

Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT)

L'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) présente son Pavillon des innovations 2023. Y sont dévoilés dix articles de quincaillerie et matériaux de construction qui se démarquent en 2023. Les visiteurs sont invités à voter pour leur coup de coeur. L'occasion est belle aussi d'inciter le public à faire carrière dans notre secteur d'activité qui a le vent dans les voiles depuis la pandémie.

www.aqmat.org

Go Van

Les Go-Box sont des unités non permanentes fabriquées au Québec ayant pour but d'offrir un espace de télétravail fonctionnel et confortable à proximité de chez soi, peu importe la saison. La forte popularité du télétravail force le monde de l'emploi à se réinventer, alors voici notre solution hybride et innovante. Les visiteurs auront l'opportunité d'explorer une Go-Box!

https://go-van.com/

Meubles RD

Avec son concept unique et plus de 30 succursales à travers la province, Meubles RD est fière de meubler et faire économiser les Québécois et les Québécoises depuis plus de 17 ans. Cette année, au Salon ExpoHabitation de Montréal, Meubles RD vous accueille dans un vaste kiosque de plus de 6 400 pi². Venez les visiter et participer à leur concours pour courir la chance de gagner 15 000 $ en meubles. Son équipe vous attend!

https://www.meublesrd.com/

Les visiteurs d'ExpoHabitation pourront découvrir une maison de Bois Rond Abénakis Limitée.

Accueil - Abenakis

Maisons Usinées Confort Design

Maisons Confort Design est un fabricant de maisons et microhabitations usinées basé à Mascouche. La fabrication de ces maisons s'effectue dans un environnement à l'abri des intempéries et permet d'assurer une qualité nettement supérieure à celle construite sur un chantier de construction. Confort Design est en mesure de répondre aux demandes du marché et d'aider les clients à obtenir une maison ou une microhabitation personnalisée qui répond à la fois à leur mode de vie et à leurs besoins budgétaires.

La microhabitation signée Confort Design est à visiter durant tout l'événement au kiosque 500-510

https://confortdesign.com/

Informations pratiques :

Achetez vos billets en ligne, économisez 2 $.

Billetterie en ligne présentée par l'ACQ Résidentiel

https://expohabitation.ca/fr

Horaires 2023

Jeudi 9 février 12 h à 21 h

Vendredi 10 février 12 h à 21 h

Samedi 11 février 10 h à 19 h

Dimanche 12 février 10 h à 17 h

La billetterie du Stade olympique ferme 1 h avant la fermeture de l'événement.

Journée pour les aînés :

Jeudi 9 février

Entrée gratuite pour toutes les personnes de 60 ans et plus, sur présentation de carte d'identité au comptoir des accréditations.

Tarifs :

Adultes - 17 $

Adultes (en ligne) - 15 $

Aînés (60 ans et plus) et étudiants - 14 $

Aînés (60 ans et plus) et étudiants (en ligne) - 12 $

Enfants de 12 ans et moins - Gratuit

À propos de Marketplace Events

Marketplace Events crée des expositions pleines de vie qui permettent aux amateurs de rencontrer des experts en personne et de faire la découverte de produits et de services dans un environnement dynamique. L'entreprise produit 38 salons d'habitation grand public aux États-Unis, 16 au Canada et 9 salons d'artisans locaux. Chaque année, les 63 événements combinés de Marketplace Events, réalisés au sein de 28 marchés, attirent 20 000 exposants, 1,8 million de visiteurs et 2,8 millions de visiteurs virtuels uniques. L'entreprise emploie 150 personnes dans 14 bureaux et ses salons sont parmi les plus populaires et les plus anciens de l'Amérique du Nord. Les événements produits par Marketplace Events incluent notamment des salons de premier plan à Minneapolis, à Philadelphie, à Indianapolis, à Vancouver, à Calgary et à Montréal, dont plusieurs connaissent du succès dans leur marché depuis plus de 75 ans. MarketPlaceEvents.com

À propos d'Expo Media

Fondée en 2006, EXPO MÉDIA est une compagnie montréalaise spécialisée dans l'organisation de salons grand public. EXPO MÉDIA détient et produit le Salon international tourisme voyages en plus d'être gestionnaire du Salon national de l'habitation de Montréal, du Salon maisons et jardins d'Ottawa, du Salon habitat d'automne d'Ottawa, du Salon maisons et rénovation d'Ottawa et des salons ExpoHabitation et ExpoHabitation d'automne, des propriétés de Marketplace Events. ExpoMediaInc.com

