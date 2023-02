JuriGo.ca lance les JuriCoins!





QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Nous sommes fiers d'annoncer que notre plateforme de référencement juridique, JuriGo.ca , a récemment amélioré son expérience utilisateur en lançant un système de jetons : le JuriCoins.

Depuis son lancement en octobre 2019, notre « lead generator » spécialisé pour avocats connaît une croissance fulgurante : plus de 70 000 justiciables québécois ont fait appel à nos services afin d'être mis en relation avec le bon avocat pour eux.

Seulement en 2023, nous anticipons générer plus de 50 000 dossiers nécessitant un professionnel du droit.

Nous gagnons également en popularité auprès des cabinets et avocats à leur compte, qui sont de plus en plus nombreux à nous confier leur développement d'affaires.

Pour notre équipe, il n'est toutefois pas question de s'asseoir sur nos succès. Nous sommes au début de notre aventure et il est primordial de poursuivre nos investissements afin d'améliorer et optimiser nos services. Les JuriCoins s'inscrivent exactement dans cette stratégie de développement.

Désormais, les partenaires-avocats de JuriGo.ca n'achèteront plus de références, mais plutôt des JuriCoins. Ce système de crédits nous permettra d'attribuer une valeur plus précise et sur mesure pour chaque mise en relation.

Par exemple, un dossier avec un potentiel en honoraires plus incertain ou avec une cause d'action dans une région éloignée des grands centres pourra être vendu moins cher, de façon à inciter sa prise en charge.

Nous croyons que ce système est plus juste pour nos partenaires-avocats et favorise l'accès à la justice.

Cette solution nous semble arriver à point, d'autant plus la conjoncture économique difficile.

Les JuriCoins offrent également de la latitude à notre entreprise afin de diversifier son offre de services pour ses clients dans le futur.

Il est notamment dans notre intention de développer un produit « Super-lead », qui consiste en la pré-qualification par notre équipe des dossiers les plus complexes afin de les acheminer à des avocats présentant des compétences spécifiques. Ce produit sera plus dispendieux en JuriCoins, mais est idéal pour les avocats d'expérience, qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au démarchage de nouveaux clients.

D'autres projets sont évidemment en chantier ... nous vous tiendrons informés!

SOURCE JuriGo

Communiqué envoyé le 9 février 2023 à 14:34 et diffusé par :