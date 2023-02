Sam Errigo de Konica Minolta signe la promesse CEO Action for Diversity & Inclusion





MISSISSAUGA (Ontario), 09 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (« Konica Minolta ») annonce aujourd'hui que Sam Errigo s'est joint à 2 400 directeurs généraux et présidents en signant la promesse « CEO Action for Diversity & Inclusion », la plus grande initiative du genre aux États-Unis visant à faire avancer la diversité et l'inclusion au travail. La coalition donne notamment l'occasion de réseauter avec des pairs et de s'informer sur la diversité, l'équité et l'inclusion et les ressources et programmes de mentorat sur le sujet.



« L'une des forces de Konica Minolta en tant qu'entreprise internationale, c'est que ses employés, quels que soient leur origine, leur orientation, leurs croyances, leur culture, leur langue, leur genre, leur âge ou leurs compétences, travaillent ensemble partout dans le monde, affirme Sam Errigo, président-directeur général de Konica Minolta. Cette diversité est source de réflexions novatrices, d'idées originales et de création de valeur. Notre partenariat avec CEO Action reflète à merveille nos propres idéaux ? l'initiative est un parfait exemple "d'inclusion et de collaboration", l'une des six valeurs fondamentales de la philosophie de Konica Minolta . »

Konica Minolta met tout en oeuvre pour être un modèle d'entreprise socialement responsable, et fait de grands pas vers une avancée concrète de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Voici quelques-unes de ses promesses:

Se concentrer sur ce dont les employés ont besoin pour s'épanouir, notamment en évaluant en continu les pratiques d'embauche, de perfectionnement, de promotion et de rémunération, pour assurer l'égalité.



Organiser des conférences mensuelles avec Step Forward, son groupe de ressources d'affaires pour les femmes.

Soutenir les employés de la communauté LGBTQ+ et leurs alliés par des programmes spéciaux et un appui de la haute direction.

Proposer de la formation en inclusion sur une base volontaire aux employés du Canada et des États-Unis.

Ajouter le Juneteenth (19 juin) au calendrier de jours fériés en réponse directe à la demande des employés et pour réitérer son attachement à la justice raciale.

Offrir une plateforme pour les activités de diversité, d'équité et d'inclusion qui célèbrent les différences et mettent en valeur la culture dynamique de l'entreprise.

Collaborer avec les clients pour encourager l'autonomisation et l'avancement des femmes par le perfectionnement professionnel, le réseautage et le partage des pratiques exemplaires.

Inciter les employés à faire du bénévolat dans leur communauté.



« Konica Minolta s'engage à promouvoir une culture qui accorde une vraie valeur à l'appartenance et aux talents uniques que chaque personne apporte au travail, ajoute Nikki Jones, directrice, Diversité, équité et inclusion de Konica Minolta. Nous travaillons fort pour démontrer, par nos mots et nos gestes, que Konica Minolta est un milieu de travail accueillant et gratifiant pour des gens de toutes les identités et de tous les milieux. La signature de la promesse CEO Action montre que nous voulons sérieusement être un moteur de changement et contribuer à améliorer la société pour tous. »

En 2022, pour renforcer son soutien de la diversité et de l'inclusion et ajouter de la valeur à la société, Konica Minolta a lancé le programme Step Together, une nouvelle initiative d'autonomisation des femmes au sein de son réseau de concessionnaires. Semblable à Step Forward, le programme incite le perfectionnement professionnel des femmes du domaine de la bureautique et rassemble celles-ci dans un environnement de soutien, de collaboration et d'inspiration. Par des événements de réseautage amusants et passionnants, le programme renforce le sentiment d'appartenance, crée un environnement positif propice aux échanges et appuie les chefs motivées. Konica Minolta est le premier ? et le seul ? fabricant à réunir ainsi les femmes de ce domaine.

Renseignez-vous sur les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion de Konica Minolta sur son site Web .

Consultez la liste des chefs de direction signataires ici .

