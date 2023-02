Le ministre Vandal annonce des investissements pour aider à construire et à améliorer l'infrastructure communautaire au Yukon





Le ministre Vandal annonce un financement de plus de 1,1 million de dollars grâce à CanNor pour soutenir des projets qui contribuent à créer des espaces qui renforcent la culture et favorisent les arts, la santé et le bien-être

WHITEHORSE, YT, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Des paysages spectaculaires, des cultures autochtones dynamiques, des arts et des expressions créatives - il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le Yukon est aimé des résidents et des visiteurs. Au coeur de tout cela se trouvent les espaces publics communs, qui constituent un élément essentiel des communautés du Yukon prospère. Le gouvernement du Canada continue à soutenir les collectivités et les organismes à vocation communautaire afin d'améliorer les infrastructures publiques existantes et de construire de nouvelles commodités dont profiteront les résidents et les visiteurs.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, du Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), a annoncé un investissement de plus de 1,1 million de dollars dans cinq projets communautaires qui améliorent les principaux espaces de rassemblement, stimulent les économies locales et offrent aux résidents plus d'espace pour se réunir avec leurs amis et leur famille.

Le financement, assuré par CanNor, permet de moderniser le théâtre du Yukon, le Guild Hall et le centre communautaire Heart of Riverdale à Whitehorse, ainsi que de créer et d'améliorer d'importants espaces extérieurs à Beaver Creek et à Haines Junction.

Ces investissements représentent l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les entreprises et les organisations qui contribuent à la création d'espaces accessibles et culturellement pertinents où la communauté peut grandir et s'épanouir.

Citations

« Les Yukonnais aiment les espaces publics dans leurs communautés. Sortir, transmettre sa culture et sa langue et se réunir avec d'autres dans une infrastructure communautaire renouvelée contribue à une qualité de vie élevée pour tous. Les investissements d'aujourd'hui offriront aux personnes de tous âges et de toutes capacités davantage d'espaces publics dont elles pourront profiter avec leurs amis et leur famille, et continueront à faire du Yukon un endroit encore plus agréable à vivre, à travailler, à jouer et à visiter. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Le retour du festival du film Available Light cette semaine à Whitehorse rappelle aux Yukonnais une fois de plus l'importance des espaces communautaires. Qu'il s'agisse d'explorer des sentiers, d'apprendre des Aînés, de profiter du cinéma et du théâtre ou de découvrir les beaux-arts, il est essentiel que nous disposions d'un espace pour nous rassembler en toute sécurité et mettre en commun ces intérêts, ces compétences et ces connaissances. Les investissements annoncés aujourd'hui, qui soutiennent des projets dans tout le territoire, représentent l'engagement de notre gouvernement envers des communautés yukonnaises vigoureuses et dynamiques qui font partie d'une reprise économique solide et inclusive. »

- Dr. Brendan Hanley, député du Yukon

« Le Yukon abrite une scène artistique et culturelle dynamique et en pleine croissance. Le gouvernement du Yukon est ravi de travailler en partenariat avec CanNor pour soutenir les carrefours communautaires qui permettent aux artistes et aux publics locaux de participer et de profiter d'une diversité de films, de théâtre, de danse et d'art de la performance de grande qualité. »

- Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre du Développement économique

« Investir dans le transport actif contribue à favoriser un mode de vie sain et un avenir plus propre et plus durable. L'asphaltage du Sentier transcanadien à Haines Junction rend l'expérience de plein air plus accessible et plus agréable. Il offre également aux piétons, aux coureurs et aux cyclistes un mode de déplacement attrayant et plus sécuritaire que l'autoroute, ce qui contribue à réduire les émissions de carbone puisque moins de véhicules seront sur la route. »

- Nils Clarke, ministre de l'Environnement et de la Voirie et des Travaux publics, gouvernement du Yukon

« Copper Niisüü Limited Partnership est enthousiaste à l'idée de travailler avec nos partenaires fédéraux pour offrir un espace de rassemblement à la communauté et aux membres de la Première Nation de White River. Actuellement, la communauté ne dispose pas d'un tel espace. L'aménagement de ce terrain permettra donc d'offrir des possibilités uniques d'apprentissage traditionnel, des vitrines potentielles pour les artistes locaux et la possibilité d'organiser des rassemblements et des célébrations communautaires plus importants sur le territoire traditionnel de la Première Nation de White River. »

- Logan Freese, directeur général, Copper Niisüü Limited Partnership

« À Haines Junction, nous sommes entourés de tellement de beauté. Vu l'abondance de choses à voir et à faire, il est essentiel que nous disposions d'une infrastructure de sentiers accessible et fiable pour aider les résidents et les visiteurs à explorer tout ce que nous avons à offrir. Les améliorations apportées au sentier du lac Pine sont un élément important pour faire de cet objectif une réalité. Grâce au soutien des partenaires, le sentier pavé et polyvalent, qui va du terrain de camping du lac Pine au village, contribuera à rendre la communauté en meilleure santé, plus heureuse et plus accessible pour les générations à venir. »

- Bruce Tomlin, maire, municipalité de Haines Junction

« Le soutien que la Yukon Film Society a reçu de CanNor nous a permis d'améliorer l'expérience cinématographique des Yukonnais, d'améliorer les aspects liés à la sécurité incendie et à la sécurité des personnes du bâtiment et d'améliorer la durabilité de l'exploitation. Le bâtiment modernisé sera mieux équipé pour offrir une grande variée de programmes et de services qui soutiennent les arts, la culture et la communauté au coeur de Whitehorse. »

- Andrew Connors, directeur artistique, Yukon Film Society

« Nous sommes très fiers du travail que nous avons pu accomplir avec l'aide de CanNor. L'espace est plus animé que jamais, avec de jeunes artistes qui apprennent, échangent et se perfectionnent, tout en bénéficiant d'améliorations locatives et de nouveaux équipements. »

- Andrea Simpson-Fowler, directrice générale, Centre communautaire Heart of Riverdale

« La Guild Society a mis sur pied le festival « Round Back » en réponse aux restrictions imposées aux rassemblements sociaux à l'intérieur pendant la pandémie. Il est depuis devenu un élément incontournable de la saison théâtrale estivale de Whitehorse. Grâce au soutien remarquable de CanNor et de nos précieux partenaires locaux, le lieu de présentation extérieur le plus aimé de Whitehorse sera doté d'un beau toit à pignon pour notre scène, ainsi que d'instruments d'éclairage pour toutes les saisons. Nous savons que ce grand projet contribuera au charme unique du lieu, tant pour le public que pour les artistes, et qu'il lui permettra de mieux servir notre communauté artistique dans les années à venir. »

- Brandon Wicke, directeur général de Guild Society

Faits en bref

CanNor investit plus de 1,1 million de dollars pour soutenir cinq projets visant à créer des espaces qui renforcent la culture et favorisent les arts, la santé et le bien-être au Yukon .

. Les projets comprennent ce qui suit :

Création d'un espace de rassemblement communautaire extérieur à Beaver Creek



Amélioration du sentier du lac Pine à Haines Junction



Remise à neuf du théâtre du Yukon à Whitehorse

à

Amélioration du centre communautaire Heart of Riverdale à Whitehorse

à

Construction d'un lieu de présentation extérieur au théâtre Guild Hall à Whitehorse

Grâce à un investissement national de 500 millions de dollars sur une période de deux ans, le Fonds canadien de revitalisation des communautés soutient des projets qui construisent de nouvelles infrastructures communautaires et revitalisent les actifs existants, ramènent les gens dans les espaces publics en toute sécurité et stimulent les économies locales.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Communiqué envoyé le 9 février 2023 à 14:00 et diffusé par :