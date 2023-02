Fluence aide les grands noms de la floriculture néerlandaise à assurer leur avenir et accroître leur durabilité





Fluence, un fournisseur mondial de solutions d'éclairage LED à haut rendement énergétique pour la floriculture, la production de cannabis médicinal et de produits alimentaires, favorise la durabilité et l'efficience opérationnelle, en réponse à la volatilité du marché de l'énergie en Europe.

La flambée des prix de l'énergie en Europe a affecté de nombreux producteurs dans des pays tels que les Pays-Bas, dont la production d'électricité repose principalement sur la méthode de la cogénération gaz. Les prix du gaz, qui varient généralement entre 15 et 20 euros du mégawattheure (MWh), ont atteint en 2022 un pic à 300 euros par MWh, attribuable à une forte volatilité liée aux conditions d'approvisionnement et de stockage, et au climat. Les prix actuels de l'énergie ont chuté à 60 euros par MWh, et demeurent globalement trois fois supérieurs à ce que de nombreux producteurs s'attendaient à payer pour leurs factures d'électricité.

Des sociétés de floriculture de premier plan, déterminées à offrir des produits de grande qualité à leurs clients, notamment Bernhard Kwekerijen, Moerman Lilium, Deliflor Chrysanten, Beyond Chrysant et Ten Have Plant, ont abandonné les appareils à sodium haute pression (SHP) au profit de la technologie LED de Fluence qui permet d'augmenter l'émission de photons et l'efficacité énergétique.

« Tandis qu'ils sont confrontés à l'imprévisibilité du marché européen de l'énergie, les cultivateurs néerlandais cherchent plus que jamais à assurer l'avenir de leurs stratégies de culture en limitant leur dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et en adoptant des pratiques durables, » déclare Gert-Jan Goes, spécialiste de l'horticulture chez Fluence. « Les luminaires RAPTR de Fluence et le tableau de commande Wireless Flex Dimming aident les producteurs à maximiser leur retour sur investissement, tandis qu'un contrôle plus précis de l'intensité lumineuse et la possibilité de l'augmenter et de la diminuer leur offrent une flexibilité optimale pour tirer profit des fortes fluctuations des marchés de l'énergie. »

Moerman Lilium, un cultivateur de muguet, possède 13 hectares de cultures sous éclairage 100% LED et utilise la solution RAPTR de Fluence qu'il contrôle par le biais d'un dispositif de commande Wireless Flex Dimming. La société, qui suit de très près l'évolution des prix de l'énergie en Europe, utilise les solutions Fluence pour gagner en réactivité et modifier l'intensité lumineuse de ses installations en fonction des conditions du marché. Moerman Lilium s'attend à réaliser des économies d'au moins 45 % sur ses factures d'électricité grâce à son investissement dans les solutions d'éclairage LED de Fluence.

« L'éclairage LED nous permet de gagner en efficacité énergétique tout en ajustant notre consommation électrique en fonction des fluctuations du prix de l'énergie, » déclare Jan Moerman, copropriétaire de Moerman Lilium. « Cette transition vers les solutions LED de Fluence nous a permis de réaliser des économies, tout en nous offrant davantage de flexibilité pour réagir aux évolutions constantes du marché de l'énergie. »

Deliflor Chrysanten est le leader mondial de la culture et de la multiplication de différentes variétés de chrysanthèmes. La société recherchait une solution d'éclairage à haut rendement, dotée de davantage de lumière verte sur le spectre, afin de profiter d'une plus grande visibilité et d'une croissance optimisée. Deliflor Chrysanten a opté pour la solution RAPTR Large spectre R8 pour ses installations de culture récemment rénovées pour garantir les meilleures conditions possibles à ses dernières variétés. Le premier essai de culture réalisé sous les équipements de Fluence s'est avéré extrêmement prometteur en janvier dernier. Beyond Chrysant, un éminent producteur de chrysanthèmes basé aux Pays-Bas, a également choisi la solution RAPTR de Fluence pour profiter d'un spectre personnalisable et d'une grande visibilité qui accroît l'efficacité de ses pratiques de gestion de cultures intégrées. L'installation de la technologie LED de Fluence permet à Beyond Chrysant de profiter d'une plus grande maîtrise face à l'instabilité du marché de l'énergie en Europe. La société s'est récemment imposée parmi les finalistes du prix de l'entrepreneur-horticulteur 2023 de Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs.

Même lorsqu'ils travaillent dans des environnements d'éclairage hybrides, les producteurs ne peuvent que constater les avantages de la technologie LED. Bernhard Kwekerijen, une pépinière spécialisée dans les roses, les orchidées et les plantes de jardin, promeut une exploitation carboneutre et durable en utilisant la chaleur géothermique et son propre champ de panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l'énergie. En intégrant les équipements RAPTR de Fluence à ses solutions SHP existantes, et en optimisant le contrôle de la luminosité grâce à Wireless Flex Dimming, Bernhard Kwekerijen a fait progresser la culture neutre sur le plan des émissions de CO 2 pour la production de ses phalænopsis.

« La technologie de Fluence se distingue par sa capacité à offrir une souplesse inégalée lorsqu'il s'agit d'adapter la consommation énergétique et l'intensité lumineuse face à l'instabilité du marché de l'énergie, » déclare Dennis Raadschelders, directeur Grands comptes pour l'agriculture commerciale chez Fluence. « Nos floriculteurs néerlandais reprennent le contrôle sur leurs frais d'exploitation, sans sacrifier la qualité de leurs produits, en émettant davantage de lumière lorsque les prix de l'énergie sont au plus bas, et en réduisant rapidement la luminosité lorsqu'ils grimpent à nouveau. »

Les experts de l'équipe Horticulture de Fluence travaillent main dans la main avec nos partenaires pour mettre au point des systèmes d'éclairage basés sur des objectifs de culture et de durabilité spécifiques à chaque activité. Ten Have Plant, l'une des plus anciennes pépinières de plantes en pots de Westland, a sélectionné Fluence en tant que partenaire pour ses solutions d'éclairage afin d'optimiser la pousse de ses récoltes et l'enracinement, tout en abaissant les coûts et en gagnant en efficacité énergétique. Ten Have Plant a collaboré avec l'équipe Horticulture de Fluence pour concevoir un plan d'éclairage destiné à la production de cyclamens une moitié de l'année et à celle de campanules les six mois restants, en sélectionnant l'éclairage zénithal VYPR 3p Broad R6 pour reprendre le contrôle face aux variations des conditions d'éclairage saisonnières, et maîtriser la consommation électrique tout au long de l'année.

« Les appareils LED de Fluence sont largement utilisés par des sociétés de premier plan spécialisées dans la production de cannabis, l'agriculture commerciale et la floriculture dans toute l'Europe, ce qui atteste de la souplesse et des avantages universels que confère une transition vers la technologie LED, » David Cohen, PDG de Fluence. « Nous nous félicitons de collaborer avec des floriculteurs néerlandais solidement implantés dans le secteur et de les aider à gérer les conditions environnementales, à préserver des exploitations durables et à proposer des produits de la plus grande qualité. »

