Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé





QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les infirmières du CIUSSS MCQ, toutes forcées de travailler une fin de semaine sur trois

«?Alors que les infirmières réclament des conditions de travail plus humaines et une plus grande reconnaissance de leur travail, la CAQ pousse le bouchon encore plus loin en leur imposant de travailler une fin de semaine sur trois, peu importe la nature de leur poste, leur expérience ou leur affectation régulière.

Tout le personnel infirmier du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec ne se sent tout simplement pas pris en compte alors qu'on lui impose ces conditions sans consultations préalables et sans que son syndicat ne puisse faire quoi que ce soit. Je les comprends de se sentir comme des numéros.

C'est ça, être un employeur de choix pour Christian Dubé?

Non seulement cette directive du CIUSSS MCQ ne règlera en rien l'épuisement des infirmières mais elle risque de provoquer nombre de départs à la retraite précoces, de mouvements vers les agences privées et même des changements de carrière. »

-André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et député de Pontiac

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

