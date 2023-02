LTIMindtree obtient une spécialisation dans le cadre du programme PartnerConnect de Guidewire





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], la société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la spécialisation normes de test du programme PartnerConnect de Guidewire.

LTIMindtree a rejoint le programme PartnerConnect de Guidewire et y occupe la place de partenaire de niveau « select » dans le domaine du conseil. L'entreprise travaille avec Guidewire en Inde et en Amérique du Nord. La reconnaissance de ses solutions de test d'entreprise grâce à cette spécialisation permettra à LTIMindtree d'offrir un avantage concurrentiel aux compagnies d'assurance internationales mettant en oeuvre leur transformation numérique sur la plateforme Guidewire.

Les spécialisations sont régionales et nécessitent que les partenaires démontrent leurs compétences, connaissances et aptitudes dans un domaine précis lié à une solution ou un produit Guidewire. L'obtention de ces spécialisations permet aux assureurs de visualiser les choses plus clairement et de disposer de plus d'informations quant aux partenaires ayant démontré leur expertise dans une région donnée ou au niveau international dans le cas de la spécialisation normes de test. Les partenaires ayant obtenu des spécialisations ont par ailleurs la possibilité de mieux promouvoir leurs capacités par rapport à la gamme de produits et de solutions de Guidewire.

« Nous adressons toutes nos félicitations à LTIMindtree pour l'obtention de leur dernière spécialisation en date, portant sur les normes de test, dans le cadre de notre programme de conseil PartnerConnect. Nous sommes ravis d'avoir reconnu l'expertise et les capacités éprouvées de cette entreprise et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration afin de contribuer à la réussite de nos clients communs », a déclaré Molly Black, directrice principale de la division « Partner Programs and Enablement » de Guidewire Software.

David Althoff, directeur du développement commercial de la division assurance de LTIMindtree, a déclaré : « LTIMindtree se fait une joie des progrès continus qu'elle réalise pour développer ses capacités Guidewire. Notre compréhension des assurances, notre expérience des projets de transformation de plateformes d'administration générale et nos spécialisations dans les produits Guidewire nous permettront d'aider les assureurs à accélérer leurs programmes de transformation de manière performante et conforme aux prévisions. »

Vous trouverez de plus amples informations sur les spécialisations Guidewire sur le site web de Guidewire accessible ici.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser les modèles d'activité, d'accélérer l'innovation et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie et s'efforce de stimuler une différenciation concurrentielle, des expériences client et des résultats commerciaux de qualité supérieure dans un monde convergeant. Pouvant compter sur le talent de près de 90 000 professionnels entreprenants dans plus de 30 pays, la société du groupe Larsen & Toubro allie les capacités reconnues dans le secteur des anciennes sociétés Larsen and Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de réaliser des transformations à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

Pour de plus amples informations sur nos services Guidewire et d'assurance, rendez-vous sur https://www.ltimindtree.com/industries/insurance/core-systems-modernization/guidewire/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

