Déménagement des activités de deux succursales d'Équipements Brossard





CANDIAC, QC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Dès le 24 février, Équipements Brossard déménagera ses activités des succursales de Brossard ainsi que celle de Longueuil sur le chemin Chambly à son autre magasin de Saint-Hubert. Ce réaménagement des opérations permettra d'accroitre considérablement ses ventes affaires et l'augmentation de ses parts de marché.

Cette relocalisation de ces deux pignons sur rue n'entrainera aucune perte d'emploi. « Cette décision vient seulement du fait que ces deux commerces desservent majoritairement des clients consommateurs et que nos efforts de développement et nos investissements se feront pour desservir une clientèle commerciale. Nous avons des valeurs très familiales et nous sommes très proches de nos employés. Nous tenons à garder chacune des personnes qui travaillent avec nous et à nous assurer de leur bien-être », indique Frédérik M. Mailloux, vice-président, communication et développement organisationnel. Ainsi, ces derniers se sont vu offrir des postes au sein des succursales environnantes.

Cette décision de concentrer ses activités aux ventes entreprises s'explique par la forte augmentation des ventes connue dans les dernières années. « Nous avons constaté une demande grandissante de la part des secteurs de la construction, des industries et des institutions pour un service de location fiable, efficace et de qualité qui se démarque. Il allait donc de soi que nous effectuons cette réorientation et nous soutiendrons cette dernière avec plus de 30 millions de dollars d'investissement en équipements », précise la présidente, Andréa Hétu.

Ainsi débute la 2e phase du plan stratégique de l'entreprise mis en place lors du passage de la présidence à la deuxième génération. Après avoir optimisé ses opérations, bâti un tout nouveau siège social avec un atelier mécanique et maximisé le bien-être de sa main-d'oeuvre, elle désire maintenant s'établir en tant que chef de file dans la région du grand Montréal et ainsi doubler son chiffre d'affaires d'ici 2027.

Ce positionnement vers un modèle d'affaire B2B apportera vraisemblablement d'autres changements. En effet, les heures d'ouverture seront prochainement mises à jour en semaine et les fins de semaine seront jour de congé pour tous permettant aux employés de bénéficier d'un meilleur horaire et de temps de qualité avec leurs proches. L'entreprise prévoit également continuer son expansion dans les mois et les années à venir avec l'ajout et l'acquisition de nouveaux points de services stratégiques dans la grande région métropolitaine.

À propos

Avec plus de 45 ans d'expérience à son actif, l'entreprise familiale québécoise offre à sa clientèle commerciale l'occasion de louer une gamme diversifiée d'outils et d'équipements spécialisés. Équipements Brossard se distingue par la qualité et la fiabilité de ses services et est fière de contribuer à simplifier la vie des entreprises pour qu'elles performent dans la réalisation de leurs activités. Implantée un peu partout dans la grande région métropolitaine avec ses 185 employés dédiés, elle jouit d'une forte crédibilité auprès de ses nombreux clients.

