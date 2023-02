Entente de principe entre le Syndicat des Métallos et CP Rail





La section locale 1976 du Syndicat des Métallos représentant 600 travailleuses et travailleurs de CP Rail à travers le Canada, a conclu une entente de principe avec l'entreprise.

Les membres des Métallos à l'emploi de CP Rail travaillent surtout au soutien administratif, au département intermodal, les communications policières et à la cour de triage à divers endroits au Canada. Les négociations ont débuté en novembre dernier.

« Cet entente comporte des gains importants pour nos membres à un moment où les travailleuses et travailleurs recherchent une plus grande stabilité et des améliorations qui leur permettront de composer avec la hausse du coût de la vie », a indiqué Nathalie Lapointe, coordonnatrice des Métallos pour la région de Montréal et négociatrice en chef du syndicat dans les négociations avec CP Rail.

Le syndicat fera connaître les détails de l'entente aux membres au cours des prochaines semaines, la fin des votes de ratification étant prévue d'ici la fin du mois.

