Une SDC à Montréal-Nord, c'est bon pour les affaires!





MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX annonce aujourd'hui son intention de devenir une Société de développement commercial (SDC) pour renforcer son engagement en faveur de la communauté d'affaires de Montréal-Nord.

Ce passage vers une SDC permettra d'augmenter les actions en promotion et ainsi permettre d'attirer plus de clients dans les commerces et sur les artères commerciales. De plus, une SDC permettra d'améliorer l'accueil sur les artères commerciales en organisant davantage d'activités et d'événements pour la clientèle et les résidents du secteur.

En devenant une SDC, le regroupement de commerçants bénéficiera également d'un apport financier de l'arrondissement et de la Ville de Montréal, ce qui permettra d'investir davantage dans les initiatives pour augmenter le rayonnement du territoire et améliorer la vitalité commerciale sur les artères.

L'Association des commerçants est convaincue que ce passage vers une SDC sera bénéfique pour les entreprises et la communauté dans son ensemble.

« Nous sommes ravis d'annoncer le début de cette démarche, qui s'inscrit dans la continuité de nos efforts et qui représente un pas en avant important pour le milieu d'affaires nord-montréalais. Nous sommes persuadés que ce changement améliorera l'expérience de la clientèle sur nos artères commerciales et favorisera la croissance de nos entreprises en mettant en valeur et en soutenant nos commerçants » a déclaré Maude Royal, Présidente de l'Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX et propriétaire de la Rôtisserie St-Hubert sur le boulevard Pie-IX.

Pour plus d'informations sur la démarche, visitez le www.sdcmtlnord.ca

L'Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX

L'Association des commerçants représente près de 170 commerçants qui ont pignon sur la rue De Charleroi et sur le boulevard Pie-IX à Montréal-Nord. Elle travaille au développement de projets de promotion, d'animation et d'aménagement et assure une représentation des intérêts de ses membres. Fondée en 2006 sur la rue De Charleroi, l'Association élargit son territoire en 2018 et regroupe dorénavant les entreprises du boulevard Pie-IX situées entre Henri-Bourassa et Industriel.

