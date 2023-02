Dépôt à la Chambre des communes de la nouvelle carte électorale fédérale pour la Colombie-Britannique





VANCOUVER, BC, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Colombie-Britannique, qui fait état des changements qu'elle propose d'apporter à la carte électorale fédérale de la province, a été déposé aujourd'hui à la Chambre des communes. Le rapport, que le directeur général des élections du Canada a transmis au président de la Chambre, sera étudié par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Suivant les dispositions de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, la Commission était chargée de proposer de nouvelles limites aux circonscriptions fédérales de la province pour maximiser la parité des électeurs, tout en tenant compte de facteurs sociaux et géographiques tels que les communautés d'intérêts et la spécificité des circonscriptions. Ces facteurs, ainsi que les commentaires formulés par le public dans des observations écrites et lors des audiences tenues du 6 juin au 29 septembre 2022, ont tous été pris en considération dans la rédaction du rapport déposé à la Chambre aujourd'hui.

« La Commission remercie les participants pour leur intérêt et pour l'énergie qu'ils ont consacrée à cet exercice de démocratie canadienne », a déclaré l'honorable juge Mary Saunders, présidente de la commission de trois membres.

Pour prendre connaissance du rapport et vous renseigner sur les prochaines étapes du redécoupage, consultez : redecoupage2022.ca.

