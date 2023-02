Schneider Electric publie un nouveau livre blanc et un nouvel outil TradeOff Tool axé sur la manière dont DCIM traite les défis de la gestion informatique hybride





Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation énergétiques, a publié le livre blanc 281,« How Modern DCIM Addresses CIO Management Challenges within Distributed, Hybrid IT Environments » et lancé un outil d'aide TradeOff Tool, les deux étant disponibles pour une utilisation immédiate. Le nouveau livre blanc met l'accent sur le logiciel de gestion des infrastructures de centres de données (DCIM) et examine de près le rôle en constante évolution du directeur des systèmes d'information (DSI) dans un contexte où l'informatique a pris le devant de la scène depuis quelques années. Ce document démontre combien le succès d'un DSI repose en fin de compte sur une base solide de maintien d'opérations informatiques résilientes, sécurisées et durables. Dans un environnement informatique hybride hautement distribué, cet objectif devient plus difficile à atteindre.

« Les exigences commerciales obligent les DSI à hybrider l'architecture de leurs centres de données et de leur portefeuille informatique en plaçant la capacité informatique dans les installations de colocation et en renforçant la capacité à la périphérie locale, parfois de façon importante », a déclaré l'auteur.Patrick Donovan,Analyste principal de recherche au centre de recherche sur la gestion de l'énergie de Schneider Electric. « Les DSI ont toujours été chargés de gérer et de maintenir des opérations résilientes et sécurisées, mais ils se sont généralement concentrés sur les principaux sites de centres de données. Désormais, en plus d'être responsables de beaucoup plus de sites distribués pour lesquels ils doivent garantir résilience et sécurité, ils doivent également rendre compte de la durabilité de leurs opérations informatiques. Cela marque un véritable changement dans leurs responsabilités. »

Le besoin de résilience, de sécurité et de durabilité

Dans le document de 16 pages, Donovan décrit l'évolution des portefeuilles informatiques d'entreprise et explore les défis de gestion qui en découlent. Il explique comment le logiciel DCIM moderne a évolué et est plus optimisé pour les environnements de plus en plus distribués. L'informatique distribuée fait de la sécurité une préoccupation majeure, ainsi que le besoin d'améliorer la résilience et le suivi et la production de rapports sur l'impact environnemental de l'exploitation informatique.

Une occasion de « trouver un compromis » entre divers scénarios DCIM à l'aide d'un nouveau calculateur

Un nouvel outil TradeOff de Schneider Electric,le calculateur de valeur de surveillance DCIM pour l'informatique distribuée, prend en charge le livre blanc et fournit des entrées sélectionnables par l'utilisateur et des hypothèses ajustables pour élaborer des scénarios de simulation pour mesurer le RI/la rentabilité du logiciel de surveillance. Il tient compte de facteurs tels que les temps d'arrêt, le personnel, les incidents de sécurité et environnementaux, ainsi que le flux de trésorerie.

« Notre objectif était de créer un cadre utile pour aider les clients à quantifier la valeur potentielle du DCIM dans leurs opérations et nous sommes ravis qu'ils puissent essayer notre outil », a déclaré Wendy Torell, créatrice de l'outil TradeOff Tool, analyste principale de recherche au centre de recherche sur la gestion de l'énergie de Schneider Electric. « Nous l'avons conçu pour qu'il soit convivial et s'adapte facilement à l'environnement spécifique du client et au niveau de maturité. »

Centre de recherche sur la gestion de l'énergie de Schneider Electric

Donovan, Torell et d'autres membres du centre de recherche sur la gestion de l'énergie mènent des recherches qui aident Schneider Electric et ses clients à prendre des décisions commerciales et technologiques éclairées, étayées par des faits et des recherches. Une grande partie de la recherche est librement accessible au public.

