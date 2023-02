Flutterwave s'étend en Afrique du Nord avec de nouvelles licences de paiement en Égypte





Flutterwave devient l'un des rares fournisseurs de services de paiement en Égypte avec des capacités de règlement locales et mondiales.

SAN FRANCISCO, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- Flutterwave, la principale société de technologie de paiement d'Afrique, a annoncé aujourd'hui avoir reçu ses licences de prestataire de service de paiement et de facilitateur de paiement en Égypte.

Les licences permettront à Flutterwave d'agir en tant que prestataire de service de paiement officiel dans le pays, de percevoir des paiements au nom de ses clients et de traiter des paiements à l'échelle locale et internationale. Ces licences permettront à Flutterwave de déployer sa gamme de produits Flutterwave for Business, y compris les magasins, les liens de paiement, les factures, le paiement en Égypte.

Avec ces licences, Flutterwave devient l'un des rares prestataires de services de paiement en Égypte qui dispose de capacités de règlements locaux et internationaux.

Flutterwave facilite les transactions transfrontalières en plusieurs devises pour les entreprises mondiales, notamment Uber, et ces nouvelles licences aideront l'entreprise à soutenir les sociétés internationales qui entrent sur le marché égyptien ou qui souhaitent y développer leurs activités. Flutterwave sera également en bonne position pour permettre aux entreprises basées en Égypte de s'étendre à l'échelle internationale, en plus de créer de nouveaux emplois dans le pays en renforçant les entreprises locales.

Concernant cette information, Aalaa Gamal, directrice régionale de l'Afrique du Nord pour les expansions et les partenariats en Égypte, a déclaré: "Nous sommes ravis de recevoir les licences de prestataire de service de paiement et de facilitateur de paiement en Égypte. Ces licences nous permettront d'être un prestataire de traitement des paiements incontournable et un partenaire de transformation numérique pour les règlements mondiaux en Égypte, ce qui permettra à nos clients de se développer rapidement à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Pour nous, c'est un premier pas vers d'autres victoires stratégiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient."

Concernant cette information, Olugbenga GB Agboola, fondateur et PDG de Flutterwave, a déclaré:

"Nous sommes fiers d'avoir obtenu les licences de prestataire de service de paiement et de facilitateur de paiement en Égypte dans le cadre de notre stratégie d'expansion internationale. Cela témoigne de notre engagement à fournir des services de paiement de première classe, en mettant en relation les entreprises et leurs clients de façon fluide. Notre ambition est de connecter toutes les régions d'Afrique par le biais des paiements et de connecter l'Afrique au monde. Les multinationales pourront ainsi plus facilement développer leurs activités en Afrique. Cette réussite est un nouveau pas dans cette direction."

Dans le cadre des projets d'expansion de Flutterwave, elles ont également permis aux utilisateurs d'envoyer de l'argent en l'Éthiopie grâce au retrait d'espèces. Les Éthiopiens de la diaspora peuvent envoyer de l'argent chez eux et demander aux destinataires de les retirer en espèces dans les succursales bancaires de Dashen, auprès des agents Amole et dans les bureaux de poste éthiopiens.

À propos de Flutterwave

Flutterwave est la principale société de technologie de paiement qui permet aux entreprises du monde entier d'étendre leurs activités en Afrique et dans d'autres marchés émergents grâce à une plateforme qui permet les transactions transfrontalières via une seule interface de programmation d'application (API). Flutterwave a traité plus de 400 millions de transactions d'une valeur de plus de 25 milliards de dollars américains et sert plus d'un million d'entreprises, dont des clients comme Uber, Airpeace, Bamboo, Piggyvest et d'autres. L'avantage clé de la société est d'offrir aux entreprises divers modes de paiement locaux et internationaux pour leur permettre de se développer à l'échelle mondiale. Elle permet également les transactions transfrontalières de la diaspora vers les pays africains via son produit Sendapp. Flutterwave traite les paiements via plusieurs modes de paiement, notamment les cartes locales et internationales, les portefeuilles mobiles, les virements bancaires et Google Pay. La société dispose d'une infrastructure dans 34 pays africains. Pour plus d'informations sur le parcours de Flutterwave, veuillez consulter: www.flutterwave.com

