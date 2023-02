Plongez dans une toute nouvelle aventure aux côtés de Mickey et ses amis au travers du jeu Disney Illusion Island disponible le 28 juillet





Embarquez pour une toute nouvelle aventure avec le retour triomphal de Mickey en jeu vidéo, et cette fois, il amène quelques amis ! Aujourd'hui, Disney, en collaboration avec Dlala Studios, annonce la sortie le 28 juillet prochain de Disney Illusion Island, un jeu vidéo d'aventure 2D pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs exclusivement sur Nintendo Switchtm.

Prix : 39,99 $ sur Nintendo et dans le commerce à partir d'aujourd'hui.

« Les fans vont se régaler avec le lancement à venir de cette expérience originale qui plonge les joueurs dans un dessin animé, déclare Luigi Priore, vice-président de Disney, Pixar et 20th Century Games. « Nous sommes ravis de travailler avec Dlala Studios, qui enrichit le monde de Mickey et ses amis avec un nouveau scénario original, un gameplay captivant et un style artistique fantastique dessiné à la main. »

Rejoignez Mickey, Minnie, Donald et Dingo et lancez-vous dans une quête périlleuse pour explorer l'île colorée et mystérieuse de Monoth pour récupérer trois Tomes magiques, des livres puissants utilisés pour protéger l'île. Avec les voix de Mickey, Minnie, Donald et Dingo et une musique orchestrale originale, les joueurs peuvent se plonger dans une aventure solo ou faire équipe avec jusqu'à trois amis pour utiliser des compétences d'équipe spéciales telles que le Rope Drop, le Leap Frog et un Hug donnant des vies pour sauver l'île. Découvrez des biomes riches et des environnements inédits, rencontrez des personnages étranges mais intrigants et découvrez une multitude de secrets cachés !

Le voyage ne sera cependant pas facile, et avec l'intrigue qui se trame, les apparences sont trompeuses sur « Illusion Island ».

« Nous n'avons pas les mots pour exprimer à quel point nous sommes ravis que les joueurs découvrent la vision de Dlala pour cette toute nouvelle expérience avec Mickey, Minnie, Donald et Goofy », déclare AJ Grand-Scrutton, CEO de Dlala Studios. « Ce fut un incroyable honneur de travailler sur ce titre et nous espérons que les joueurs de Nintendo Switch et les fans de Disney du monde entier aimeront y jouer autant que nous avons aimé le créer. »

Disney Illusion Island sera disponible pour 39,99 $ dans le monde entier exclusivement sur Nintendo Switch le 28 juillet 2023.

À propos de Dlala Studios

Dlala Studios est à l'origine de Battletoads (2020) et a déjà travaillé sur des titres primés tels que Sea of Thieves, The Escapists et Lost Words: Beyond The Page. Ce studio basé à Essex a célébré son 10e anniversaire en 2022 et développe actuellement Disney Illusion Island pour Nintendo Switch.

