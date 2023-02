Coupes de service et financement de la STM - Ensemble Montréal presse l'administration Plante de présenter un plan de match





MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Grandement préoccupé par l'incertitude qui plane quant à de nouvelles coupes dans l'offre de service de la Société de transport de Montréal (STM), Ensemble Montréal presse l'administration Plante de mettre carte sur table auprès de la population montréalaise. Après n'avoir obtenu aucune réponse à leurs questions, tant verbalement qu'à l'écrit sur les solutions envisagées pour remédier au déficit de 77,7 M$ dans le budget 2023 du transporteur public, les élu·es de l'Opposition officielle demande à la Ville de Montréal que les dirigeants de la STM soient convoqués afin de présenter un plan de match dans le cadre d'un conseil municipal spécial.

« D'un côté, l'administration de Projet Montréal martèle qu'il faut tout faire pour réduire l'usage de l'auto-solo et qu'il y a trop de véhicules sur le réseau routier montréalais. Mais de l'autre, on apprend qu'elle met un terme au réseau de bus 10 minutes max en catimini, et ce, au moment où l'achalandage dans le réseau de la STM atteint un sommet en trois ans », déplore la conseillère de ville du district de Louis-Riel et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de transports, Alba Zuniga Ramos.

La fin de ce service offert depuis 2010 et apprécié par l'ensemble de la clientèle, comme en témoignent des « funérailles » organisées il y a quelques semaines par Trajectoire Québec et le Conseil régional de l'environnement de Montréal, se traduit par une baisse de service globale de 11,2 % sur les 31 lignes qui faisaient partie de ce réseau. La période hors pointe de soir, soit entre 18h et 21h, est la période la plus touchée avec une baisse de service de 19,8 %. Les dirigeants du transporteur montréalais affirmaient pourtant lors de la présentation du budget 2023 de la STM que l'offre de service bus en janvier serait similaire à celle de l'automne 2022.

Si l'administration Plante dit attendre les investissements du gouvernement provincial, Ensemble Montréal est d'avis que celle-ci doit tout de même donner l'heure juste aux Montréalais·es et prévoir tous les scénarios possibles. Ainsi, dans une perspective de transparence et de saine gouvernance, l'ensemble des élu.es formant l'Opposition officielle réclament que les demandes précises que le transporteur public a acheminées à l'Autorité régionale de transport métropolitain et au gouvernement du Québec en prévision du budget 2023-2024 soient rendues publiques tout comme le plan de redressement des finances de la STM.

Sachant que les citoyen·nes s'attendent à pouvoir organiser leurs déplacements sans surprise, il est également demandé d'informer la population de l'ensemble des scénarios de coupes de service à venir pour l'année 2023 advenant le refus du gouvernement du Québec d'augmenter le financement de la STM.

Une motion en ce sens sera déposée lors du conseil municipal du 20 février prochain.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 9 février 2023 à 09:00 et diffusé par :