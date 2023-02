Joan Eliasek nommée présidente chez McKesson Canada





MISSISSAUGA, ON, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - McKesson Canada est ravie d'annoncer la nomination de Joan Eliasek, dirigeante chevronnée, au poste de présidente de l'entreprise. Madame Eliasek succède à Rebecca McKillican qui dirigeait l'entreprise depuis août 2020.

Mme Eliasek possède une riche expérience qui s'échelonne sur plus de 25 ans au sein du secteur des soins de santé et de la Corporation McKesson, ayant occupé des rôles de direction liés aux opérations, au marketing, à la gestion des fournisseurs, aux ventes et à l'expérience client.

En tant que présidente, Mme Eliasek dirigera le portefeuille d'entreprises diversifiées de soins de santé de McKesson au Canada, y compris les activités de distribution pharmaceutique, les solutions biopharmaceutiques et pour les fournisseurs, le réseau de pharmacies indépendantes de McKesson (I.D.A., Guardian, Remedy'sRx, The Medicine Shoppe, Uniprix et Proxim), le détaillant de commerce en ligne Well.ca et le groupe de pharmacies Rexall.

« Je suis honorée de diriger une équipe passionnée qui se consacre à améliorer les soins de santé pour tous », a déclaré Mme Eliasek. « McKesson Canada est un acteur clé du système de santé canadien, qu'il s'agisse de livrer des médicaments indispensables aux patients à travers le pays, de renforcer les systèmes de la chaîne d'approvisionnement ou d'aider les patients à accéder à des traitements spécialisés. Comme les soins de santé deviennent de plus en plus complexes, notre position privilégiée au sein de cet écosystème nous offre une occasion unique d'avoir un impact positif et durable. »

Mme Eliasek est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques et en administration des affaires de l'université de l'Iowa. Elle a siégé à plusieurs conseils d'administration dans le secteur de la santé, notamment à la Healthcare Industry Distributors Association (HIDA), à la HIDA Educational Foundation et au Global Healthcare Exchange. Elle a également été conseillère de longue date au sein du conseil d'administration de Professional Women in Healthcare (PWH). En 2018, elle a été reconnue comme la première lauréate du prix de distinction Anne Eiting Klamar pour le leadership et, en 2023, elle sera intronisée au temple de la renommée des distributeurs de produits médicaux par le magazine Repertoire.

À propos de McKesson Canada

McKesson Canada est un chef de file diversifié en matière de services de soins de santé qui se consacre à l'avancement des résultats cliniques des patients du monde entier. Nos équipes collaborent avec les sociétés pharmaceutiques, les fournisseurs de soins, les pharmacies, les fabricants, les gouvernements et d'autres intervenants afin de fournir des perspectives, des produits et des services permettant de rendre les soins de qualité plus accessibles et abordables. Apprenez-en davantage sur l'impact de McKesson Canada sur pratiquement tous les aspects des soins de santé à l'adresse www.McKesson.ca.

