Habitation : Québec donne un coup de pouce aux familles à faible revenu





QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d'annoncer que les familles à faible revenu qui perçoivent à la fois des pensions alimentaires et de l'aide pour se loger profiteront d'un appui gouvernemental supplémentaire. En effet, les bénéficiaires d'une pension alimentaire pour un enfant à charge pourront désormais déduire du calcul de leur revenu jusqu'à 6 000 $ par année par enfant à charge, soit 500 $ par mois par enfant. Cette déduction était auparavant de 350 $ par mois par enfant.

Dans son plan budgétaire 2022-2023, le gouvernement avait annoncé des mesures pour mieux soutenir financièrement les familles à faible revenu qui reçoivent des pensions alimentaires pour enfants à charge et qui ont recours à certains programmes gouvernementaux.

Cela s'applique à trois programmes de la Société d'habitation du Québec (SHQ) :

Programme de logement sans but lucratif (Programme HLM), volets public et privé;

Programme de supplément au loyer;

Programme Allocation-logement.

Dans le cas du programme Allocation-logement, les modifications applicables sont déjà en vigueur depuis le 1er octobre dernier.

Citation

« Notre gouvernement a à coeur de soutenir financièrement les familles à faible revenu et d'agir concrètement pour diminuer l'appauvrissement des personnes les plus vulnérables, notamment les locataires de HLM. Grâce aux modifications apportées aux programmes de la SHQ, les personnes qui reçoivent à la fois une aide pour se loger et une pension alimentaire pour un ou des enfants à charge auront chaque mois plus d'argent dans leur poche. Cela aura un effet direct sur la qualité de vie de plusieurs familles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants :

Actuellement, plus de 74 000 ménages bénéficient d'un logement à loyer modique et plus de 35 000, d'un logement pour lequel un supplément au loyer est octroyé.

Cette modification s'appliquera lors de la reconduction d'un bail ou lors d'une nouvelle attribution d'un logement à loyer modique dans le cadre du Programme HLM, volets public et privé ou du Programme de supplément au loyer.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

