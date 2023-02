PSPNET célèbre son troisième anniversaire au service des premiers répondants et du personnel de la sécurité publique





PSPNET est honoré de célébrer sa troisième année de soutien à la santé mentale du personnel de la sécurité publique (PSP).

La démarche Développement du bien-être du PSP a été officiellement lancée en Janvier 2020 suivant une version pilote de la démarche qui a débuté le 29 novembre 2019. La démarche a été conçue pour fournir au PSP des conseils gratuits sur des techniques simples mais efficaces pour gérer diverses préoccupations de santé mentale, comme la dépression, l'anxiété et les blessures de stress post-traumatique. Le PSPNET continue de fournir des services et est maintenant disponible sous forme d'une démarche autonome gratuite et confidentielle en ligne dans tout le pays, en plus de la démarche originale - avec l'accompagnement d'un psychothérapeute - et qui est disponible au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan et au Québec.

La démarche Développement du bien-être du PSP fait partie de la mission plus large du PSPNET dans le cadre du Plan d'action sur les blessures de stress post-traumatique du gouvernement du Canada, qui consiste à offrir et à évaluer la thérapie cognitive comportementale sur Internet, également connue sous le nom de démarche TCCI, adaptée au PSP actuellement et anciennement en service. Parmi les secteurs desservis, citons les agents des services frontaliers, les travailleurs des services correctionnels, les pompiers, les gestionnaires d'urgences des collectivités autochtones, les agents du renseignement opérationnel, les paramédics, les policiers, les communicateurs en sécurité publique et le personnel de recherche et de sauvetage.

Depuis le lancement de la démarche Développement du bien-être du PSP, PSPNET a pris de l'expansion et offre maintenant la démarche gestion du trouble de stress post-traumatique (TSPT) du PSP, qui est adaptée aux clients qui sont plus particulièrement aux prises avec des symptômes du TSPT. Cette démarche est actuellement disponible avec l'accompagnement d'un psychothérapeute au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en Saskatchewan. Le PSPNET est essentiel car il aide les membres du PSP à obtenir des soins rapidement et en tenant compte de certains obstacles courants auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils cherchent des services, tels que les coûts importants associés, la disponibilité de services thérapeutiques efficaces et basés sur des données probantes, les horaires variables et la crainte de vivre de la stigmatisation.

Le PSPNET a connu un succès remarquable jusqu'à présent, puisque 752 clients ont terminé ou se sont inscrits à une des démarches avec l'accompagnement d'un psychothérapeute. En outre, 321 clients ont commencé un traitement grâce aux services autonomes. De plus, 95 à 98 % des personnes qui ont complété les mesures après traitement recommanderaient les démarches offertes par le PSPNET à un ami.

Les familles des membres du PSP sont également confrontées à leurs propres défis, et les services dédiés aux familles sont encore limités. Un financement supplémentaire récent de l'Agence de la santé publique du Canada nous a permis d'étendre notre démarche autonome aux conjoints du PSP et de collaborer au lancement de PSPNET Familles (pspnet.ca/fr/pour-les-familles-du-psp) en décembre 2022 afin d'offrir un soutien supplémentaire aux familles des membres du PSP.

« Lorsque nous avons commencé ce projet, une évidence s'est présentée - il y avait peu ou pas de soutien thérapeutique en ligne adapté au personnel de la sécurité publique en ce qui concerne leur santé mentale, déclare Dre Heather Hadjistavropoulos, chercheuse principale au PSPNET. Nous avons travaillé dur pour comprendre et répondre aux besoins de la communauté des membres du PSP et de leurs familles, car nous croyons fermement qu'il est essentiel d'avoir des options de traitement accessibles pour le PSP. Nous espérons que tous nos programmes seront de plus en plus utilisés, car le PSP continue de faire face à la pandémie, aux facteurs de stress professionnel et aux obstacles courants lorsqu'ils tentent d'obtenir un soutien en matière de santé mentale, tels que le coût, la proximité des services disponibles, ou encore la logistique - tel que le travail par quarts - et la stigmatisation. »

Pour en savoir plus sur PSPNET et comment s'inscrire, visitez https://www.pspnet.ca/fr/page-daccueil.

À propos de PSPNET

Le PSPNET est un centre de recherche clinique au sein de l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique (ICRTSP) situé à l'Université de Regina et financé par le gouvernement du Canada, avec des fonds supplémentaires des provinces du N.-B., de la N.-É. et de l'Î.-P.-É. et de la Fondation Medavie. Le PSPNET offre des services en ligne et propose des démarches de thérapie cognitive comportementale offerte par Internet (TCCI), initialement développées à l'Université Macquarie en Australie et adaptées aux membres du PSP. L'équipe de PSPNET comprend un personnel clinique diversifié ayant une vaste expérience du travail auprès des membres du PSP.

Le PSPNET offre deux démarches thérapeutiques : 1) la démarche de Développement du bien-être du PSP pour les clients ayant diverses préoccupations de santé mentale (en format autonome et avec l'accompagnement d'un psychothérapeute) et 2) la démarche gestion du TSPT, qui est adapté aux clients du PSP se sentent plus particulièrement aux prises avec des symptômes du TSPT (avec l'accompagnement d'un psychothérapeute).

L'équipe de recherche est dirigée par la Dre Heather Hadjistavropoulos.

Pour en savoir plus sur PSPNET, veuillez consulter le site : https://www.pspnet.ca/fr/page-daccueil.

À propos de PSPNET Familles

Le réseau pour le bien-être des familles du PSPNET est développé grâce au financement de l'Agence de la santé publique du Canada. Il offre des services fondés sur des données probantes et sensibles à la réalité des individus exposés à des traumatismes. Le réseau accessible par Internet est axé sur une compréhension approfondie des implications reliées à la réalité des familles des membres du PSP. L'équipe comprend trois co-chercheurs principaux de l'Université Queen's et de l'Université de Regina, des consultants internationaux et des assistants de recherche.

Pour en savoir plus sur PSPNET Familles, veuillez consulter le site : www.pspnet.ca/fr/pour-les-familles-du-psp.

À propos de l'Université de Regina

L'Université de Regina, située sur les territoires visés par les traités 4 et 6, les terres ancestrales des Nations cries, saulteaux, dakota, lakota et nakoda et la patrie des Métis, est une université polyvalente de taille moyenne dont les origines remontent à la création du Regina College en 1911. Aujourd'hui, les 10 facultés de l'Université comptent plus de 16 000 étudiants. L'Université a une réputation d'excellence bien établie et des programmes novateurs menant à des diplômes de premier cycle, de maîtrise et de doctorat.

Communiqué envoyé le 9 février 2023 à 08:10 et diffusé par :