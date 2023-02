Blackline Safety lance son premier centre de service européen





Blackline Safety Corp. (TSX : BLN), un leader mondial des technologies de sécurité connectées, a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier centre de service basé dans l'Union européenne (UE).

Blackline ayant réalisé une croissance de 118 % de son chiffre d'affaires au cours des deux dernières années en Europe, le centre de service est conçu pour répondre à la demande accrue des clients dans toute la région. L'installation occupe une zone dédiée au sein du site français de Blackline, situé stratégiquement dans le coeur industriel du nord-est de la France près de Lille, et est dotée d'une équipe interne établie de spécialistes techniques et produits. Blackline fournira un service client local et proposera des locations pour l'Europe hors du centre.

« Avec une clientèle en expansion à travers l'Europe, Blackline reconnaît le besoin d'une assistance régionale dédiée dans l'UE », déclare Simon Rich, directeur des ventes de Blackline Safety Europe. « Nos dispositifs portables de sécurité connectés et nos détecteurs de gaz par zone offrent un degré de configurabilité élevé pour une variété de fonctions et de situations, ainsi que des mises à jour sans-fil du micrologiciel qui peuvent réduire considérablement les temps d'arrêt, ainsi que le coût et la complexité de la gestion de flotte. La capacité d'offrir un service pratique et une maintenance des appareils sur le continent en cas de besoin d'entretien ou de réparation est essentielle pour garder ces appareils sur le terrain où ils appartiennent le plus longtemps possible. »

Le lancement coïncide avec des audits de qualité et environnementaux réussis des normes existantes ISO 9001 de gestion de la qualité et ISO 14001 de gestion de l'environnement de Blackline Safety Europe dans son usine principale de Colchester, au Royaume-Uni, et dans son bureau français, démontrant l'engagement continu de l'entreprise à opérer de manière durable et à fournir des produits et systèmes d'une qualité irréprochable.

Le nouveau centre de service soutiendra également l'offre de location de Blackline Safety en Europe à partir de la fin du printemps. Déjà établi en Amérique du Nord, Blackline propose des options de location pour son portefeuille complet de détecteurs de gaz personnels connectés, de moniteurs de zone, de vêtements et d'accessoires pour travailleurs isolés, qui incluent tous le logiciel de rapport et d'analyse en ligne Blackline Live. Comprenant parfaitement l'imprévisibilité du travail et l'importance de respecter le budget, le programme de location de Blackline est conçu pour offrir aux utilisateurs une flexibilité totale en adoptant une approche consultative visant à garantir une solution de sécurité bien planifiée et personnalisée qui offre une protection maximale pour chaque projet.

À propos de Blackline Safety

Blackline Safety est un leader technologique qui stimule l'innovation dans la main-d'oeuvre industrielle grâce à l'IoT (Internet des objets). Avec des dispositifs de sécurité connectés et des analyses prédictives, Blackline Safety permet aux entreprises d'atteindre l'objectif de zéro incident de sécurité et d'améliorer les performances opérationnelles. Blackline Safety fournit des appareils portables, une surveillance des gaz personnels et par zone, des logiciels connectés au cloud et des analyses de données pour relever des défis de sécurité exigeants et améliorer la productivité globale des organisations avec une couverture dans plus de 100 pays. Armé d'une connectivité cellulaire et satellite, Blackline Safety fournit une bouée de sauvetage à des dizaines de milliers de personnes, ayant enregistré plus de 200 milliards de points de données et lancé plus de cinq millions d'alertes d'urgence. Pour plus d'informations, rendez-vous sur BlacklineSafety.com et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

