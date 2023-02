LA COMMISSION MUNICIPALE ANNONCE UN AUDIT DE PERFORMANCE CIBLANT L'ENCADREMENT DU POUVOIR DE DÉPENSER À GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE





QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Commission municipale annonce aujourd'hui qu'elle réalise un audit de performance portant sur l'encadrement du pouvoir de dépenser dans la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, située dans les Laurentides. La mission d'audit vise à évaluer si l'application de la réglementation en matière d'autorisation de dépenser et de contrôle et suivi budgétaire est conforme aux exigences légales et réglementaires.

Cette mission d'audit donne suite à la recommandation formulée dans le rapport d'enquête de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission à l'égard de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, rendu public le 6 février 2023.

En plus de ses audits réguliers, à la portée plus large et concernant plusieurs municipalités à la fois, la Commission entend réaliser des audits ciblés dans une municipalité, autour de sujets fondamentaux de la gestion municipale. Ces audits sont toujours effectués dans une perspective d'amener des changements positifs et durables pour l'ensemble du domaine municipal. À l'issue des travaux d'audit, un rapport fera état des constats et proposera des recommandations à la municipalité auditée. Ce rapport sera transmis aux membres du conseil et rendu public sur le site Internet de la Commission.

