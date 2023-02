Services financiers Innovation CIBC annonce une facilité de capital de croissance pour Beauceron Security





Services financiers Innovation CIBC a le plaisir d'annoncer la mise en place d'une facilité de capital de croissance pour Beauceron Security Inc. (« Beauceron Security »), une société située à Fredericton, Nouveau-Brunswick offrant une plateforme de logiciels-services de cybersécurité qui aide les entreprises de toutes tailles à gérer et à surveiller les cyberrisques.

Beauceron Security prévoit tirer parti de la facilité de capital de croissance pour continuer à créer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits afin d'aider davantage les entreprises à réduire leur vulnérabilité aux cyberrisques axés sur l'humain.

La plateforme de Beauceron Security aide les entreprises à sensibiliser leurs employés à la sécurité et à la réduction du risque. La société fait de ses employés des participants actifs à la découverte et à la résolution de cyberattaques sous forme d'hameçonnage. « Beauceron Security a démontré que sa plateforme est bien adaptée pour répondre aux besoins en matière de sécurité des petites et moyennes entreprises, mais aussi des grandes entreprises, a déclaré Eric Laflamme, directeur général du bureau de Montréal de Services financiers Innovation CIBC. L'équipe a été en mesure de comprendre les besoins inexploités du marché et de les traduire en une solution largement adoptée. Nous sommes heureux d'aider Beauceron dans son parcours de croissance. »

L'an dernier, Beauceron a lancé un nouveau service et une nouvelle technologie en attente d'un brevet pour aider les organisations à fournir de la rétroaction aux employés qui signalent des courriels suspects. Les organisations ont constaté une augmentation importante du nombre d'employés qui signalent des activités suspectes et une diminution du nombre d'employés qui cliquent sur le contenu de courriels d'hameçonnage grâce à l'utilisation de la plateforme.

« Il s'agit d'une excellente occasion pour notre société de poursuivre ses projets ambitieux, a déclaré David Shipley, cofondateur et chef de la direction de Beauceron Security.

C'est une joie de pouvoir travailler avec l'équipe Services financiers Innovation CIBC. Ils savent comment collaborer avec des entreprises en démarrage pour les aider à réaliser leur plein potentiel. Travailler avec Services financiers Innovation CIBC nous aidera à élargir nos activités et nos marchés. »

Les investisseurs existants de Beauceron Security comprennent BankTech Ventures, Independent Community Bankers of America (ICBA), Mariner Partners et la Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick (FINB). À ce jour, l'entreprise a recueilli 5 millions de dollars en capitaux propres.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes de leur cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Beauceron Security

Beauceron Security aide les organisations à mettre en oeuvre des programmes de sensibilisation à la cybersécurité qui permettent aux membres de leurs équipes de prendre de meilleures décisions et de réduire leur exposition aux cyberrisques. Grâce à une approche automatisée et positive de sensibilisation à la cybersécurité et à des formations à ce sujet, Beauceron Security permet aux équipes de prendre des décisions en matière de cybersécurité qui produisent de meilleurs résultats quatre fois plus rapidement que les chefs de file du marché. Les utilisateurs de la plateforme ont vu le nombre de clics de simulation d'hameçonnage diminuer de 85 %, et le nombre de courriels signalés a augmenté de 99 % en seulement 90 jours. Comptant plus de 680 clients à l'échelle mondiale, Beauceron Security est fière de faire affaire avec certaines des institutions financières et des entreprises de télécommunications les plus importantes et les plus fortement réglementées d'Amérique du Nord, ainsi qu'avec des organismes gouvernementaux et des entreprises de toutes tailles. Pour en savoir plus, visitez le site beauceronsecurity.com

