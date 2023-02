/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le RCLALQ sonne l'alerte sur la financiarisation du parc de logements locatifs/





MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) rendra public un article écrit par les chercheur.es Cloé St-Hilaire, Mikael Brunila et David Wachsmuth, qui dévoile l'inquiétante progression des conglomérats financiers dans le marché locatif montréalais. À partir d'un assemblage inédit d'un grand nombre de données, l'auteure principale Cloé St-Hilaire et les co-auteurs démontrent que la financiarisation est beaucoup plus présente dans le parc locatif montréalais que ce qui était communément admis. Sachant que le plan d'affaire des propriétaires financiarisés se réalise par le biais de hausses abusives de loyer, d'évictions illégales et de relations tendues avec les locataires, il y a lieu d'intervenir pour contrer ces pratiques. Le RCLALQ et les auteurs interpelleront le Gouvernement du Québec pour demander un renforcement des droits des locataires et des données accessibles et transparentes sur les titres de propriété.

Quoi : Conférence de presse

Date : Jeudi le 9 février 2023

Heure : 10 h

Lieu : Via la plateforme Zoom :https://us02web.zoom.us/j/81466032263

