CONSULTATIONS SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC : LE CPQ PRIVILÉGIE DES MESURES INCITATIVES





MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) sera de passage en commission parlementaire dans le cadre des consultations particulières sur le Régime de rentes du Québec (RRQ). Il a déposé son mémoire dans lequel il prône l'utilisation d'outils incitatifs plutôt que le report de l'âge minimal pour être admissible aux prestations.

Il y a des avantages et des inconvénients à la proposition de Retraite Québec. D'un côté, repousser l'âge minimal d'admissibilité à la rente peut contribuer à améliorer la sécurité financière des retraités. Cela enverrait aussi un signal que le contexte sociodémographique a évolué. D'un autre côté, il ne pourrait pas répondre à la pénurie de main-d'oeuvre puisque l'effet serait marginal. Il ne faudrait pas non plus pénaliser ceux et celles qui voudront, pour différentes raisons, continuer de prendre leur rente plus tôt par exemple parce que ces personnes ont des emplois physiquement plus exigeants, ont commencé à cotiser tôt, etc.

« Le CPQ croit donc que le choix revient au citoyen. Chaque situation est différente. C'est pourquoi la décision de la prise de la retraite doit demeurer flexible. L'approche que nous voulons privilégier, c'est d'utiliser d'autres leviers à la disposition du gouvernement pour encourager la prise de la rente après 60 ans notamment en misant sur la communication, la sensibilisation et l'information », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Un effet à la hausse « naturel »

Selon le CPQ, le gouvernement n'a pas nécessairement besoin de légiférer, car de toute façon, de moins en moins de personnes demandent leur rente à 60 ans. En effet, la proportion de travailleurs dans cette situation a diminué de 25 % de 2014 à 2021 selon Retraite Québec.

« L'âge effectif de la retraite a augmenté depuis 20 ans. Il y a fort à parier que cette tendance se poursuivra notamment grâce à la hausse du niveau d'éducation et à la participation plus active des travailleurs de 60 ans et plus au marché du travail », soulève Mme Norma Kozhaya, économiste en chef et vice-présidente à la recherche au CPQ.

Des propositions bienvenues

Le CPQ appuie par ailleurs plusieurs propositions du document de consultation, notamment celle de reporter progressivement la limite actuelle pour commencer à recevoir sa rente de retraite du RRQ de 70 ans à 72 ans ou à 75 ans et d'éviter que des réductions de temps de travail après 65 ans réduisent la rente. Il appuie aussi la proposition de rendre facultatives les cotisations au RRQ pour les personnes de 65 ans et plus. C'est une suggestion qu'il a déjà formulée dans le passé. Dans son mémoire, le CPQ invite également Retraite Québec à évaluer d'autres pistes de solutions qui pourraient contribuer à la sécurité financière des retraités. Finalement, il faut miser davantage sur la flexibilité et les incitatifs fiscaux pour rendre le travail plus attrayant et payant pour les travailleurs expérimentés. Pensons par exemple à la bonification du crédit d'impôt pour prolongation de carrière.

