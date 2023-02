Les 2 Mondes : un demi-siècle de création !





« Le théâtre est une de ces ruches où l'on transforme le miel du visible pour en faire de l'invisible.»

Louis Jouvet

MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration des 2 Mondes est heureux de débuter les célébrations entourant le 50e anniversaire de la compagnie en annonçant officiellement la nomination d'Eric Jean à titre de Directeur artistique et Codirecteur général aux côtés d'Alexis Pitkevicht qui occupe les fonctions de Codirecteur général et Directeur administratif. Ce tandem à la tête des 2 Mondes débute un nouveau cycle s'inscrivant sous le signe de l'avant-garde, en phase avec ce caractère innovateur intrinsèque à l'identité des 2 Mondes et qui lui a permis de faire sa marque aux quatre coins du monde et de contribuer au rayonnement de la culture québécoise.

« Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui la formation de notre tandem de direction, car nous partageons une vision et des valeurs communes, porteuses d'avenir pour Les 2 Mondes. Le défi sera, avec notre équipe, d'innover constamment dans la durée à l'instar des fondateurs de la compagnie, mais aussi de réaffirmer l'identité des 2 Mondes et d'enrichir ce lien intergénérationnel unique que nous avons avec le public d'ici et d'ailleurs ». - Eric Jean et Alexis Pitkevicht

Afin de marquer l'importance du 50e anniversaire de la compagnie, le directeur artistique et metteur en scène propose deux créations autour d'un même thème, ce qui est une première dans l'histoire de la compagnie. De plus, Eric Jean renoue avec sa méthode de création nommée « écriture vivante » ; il s'agit d'une écriture au plateau pour laquelle il s'allie notamment la complicité? de l'auteure Marie-Christine Lê-Huu afin de créer Le Faon, destiné à un public de 14 ans et plus. Avec comme source d'inspiration principale le conte Bambi de l'auteur autrichien Felix Salten et quelques chansons de David Bowie, le spectacle met de l'avant les thèmes de l'abandon, de la peur, de la créativité et de la résilience.

De plus, fortement inspirée par les thèmes abordés par Salten, l'équipe s'est donné l'objectif d'utiliser la même scénographie pour créer un spectacle jeune public, destiné à un public de 7 à 11 ans. Véritable adaptation du conte original, la création de Bambi permet ainsi à la compagnie d'honorer pleinement son mandat, c'est-à-dire de créer pour deux publics distincts. C'est d'ailleurs ce double mandat qui lui donne un statut singulier dans l'écologie théâtrale d'ici. Aux côtés du directeur artistique se retrouvent des artistes de talent tel que Viviane Audet (interprétation et composition musicale), Maude Chiasson (interprétation), Gabriel Favreau (interprétation), Sasha Samar (interprétation), Julien Blais (vidéo), Cédric Delorme-Bouchard (lumières), Marie-Audrey Jacques (costumes) et Pierre-Étienne Locas (scénographie).

Cet anniversaire sera également l'occasion de proposer plusieurs activités permettant au public d'aujourd'hui de saisir dans son ensemble le rôle qu'a joué la compagnie au Québec et à l'international, et ce, depuis sa fondation en 1973. N'hésitez pas à vous inscrire à notre infolettre et à suivre nos médias sociaux pour connaitre tous les détails de ces activités qui seront dévoilées dès février et tout au long de l'année.

Enfin, ce jubilé sera aussi l'opportunité pour les 2 Mondes d'encourager le public et toutes celles et ceux qui ont un attachement pour sa mission et son histoire, à contribuer au prochain chapitre. Une importante campagne de dons s'échelonnera du printemps prochain à l'hiver 2024. Celle-ci évoluera au rythme de la création de nos deux spectacles et se clôturera par un cabaret/spectacle célébrant la richesse de l'histoire de la compagnie.

Toute l'équipe vous espère au rendez-vous !

Les 2 Mondes, c'est la rencontre au sein d'un projet artistique global, du jeune public et du public adulte, un carrefour où se marie la légèreté de l'enfance et de son imaginaire, avec les questions plus graves et insolubles qui surgissent avec l'âge adulte. Compagnie de tournée, nous avons été à maintes reprises la première structure québécoise à traverser certaines frontières pour aller à la rencontre du monde. Au fil des ans, nos créations ont été vues et applaudies dans plus de 35 pays, 350 villes et près de 80 festivals internationaux. Les 2 Mondes possède un lieu de création, le Lab2M, un vaste espace de recherches et de créations où tous les possibles se rencontrent pour donner vie à des projets audacieux, innovants et multimédias tout en accueillant en nos murs des compagnies théâtrales à qui nous offrons des résidences de création.

