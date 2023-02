FBS lance l'opération « Ultimate Trading Birthday Promo »





SINGAPOUR, 9 février 2023 /PRNewswire/ -- FBS, un courtier Forex en ligne, célèbre son 14e anniversaire en lançant le FBS Ultimate Trading Birthday . La promotion se déroule du 9 février au 9 mars. L'événement est disponible dans l'Espace personnel en ligne, l'application Espace personnel FBS ou l'application FBS Trader.

Un prix garanti pour chaque trader

Le courtier invite chaque client à se joindre à la fête en promettant des cadeaux à chaque participant. Pour obtenir une récompense garantie, les participants doivent collecter cinq tickets de négociation : un ticket pour un lot négocié. Lorsque cinq tickets de trading sont réunis, les traders peuvent choisir le cadeau qu'ils préfèrent :récompenses en espèces, analyses VIP ou consultation personnelle avec un analyste financier de FBS.

Étant donné que la promotion « FBS Ultimate Trading Birthday » vise à célébrer la communauté des plus de 27 millions de traders FBS, chaque participant a une chance de recevoir quelque chose de plus.

Prix pour les gagnants de la tombola

Les traders participant à l'anniversaire FBS Ultimate Trading tenteront leur chance lors d'une tombola dont les prix seront les plus élevés. Plus les participants collectent de tickets, plus ils ont de chances de gagner des prix. Le principal prix de la tombola est la Mercedes-Benz CLA-Class.

Les gagnants de la tombola seront tirés au sort en direct le 17 mars 2023, à 13h00 GMT+2. Les résultats seront publiés sur le site web de FBS.

FBS est une marque internationale présente dans plus de 150 pays. Des sociétés indépendantes unies par la marque FBS sont dévouées à leurs clients et leur offrent des opportunités de négocier des marges FX et des ???.

FBS Markets Inc. ? licence IFSC/000102/310

Tradestone Ltd. - Licence CySEC numéro 331/17, permis temporaire FCA 808276

Intelligent Financial Markets Pty Ltd ? Numéro de licence ASIC 426359

