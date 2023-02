Des événements et démonstrations de l'O-RAN ALLIANCE au MWC de Barcelone présentent les derniers progrès de l'écosystème O-RAN





Rejoignez-nous pour le briefing sur l'écosystème O-RAN ALLIANCE, le 28 février 2023 au MWC de Barcelone

L'O-RAN ALLIANCE prévoit d'organiser son prochain événement de l'industrie, mardi 28 février 2023 de 15h30 à 16h30 CET, au stand Deutsche Telekom (Hall 3, Stand 3M31). L'événement comprendra :

Les dernières informations sur les progrès et les orientations futures de l'O-RAN par Alex Jinsung Choi , président du conseil d'administration de l' O-RAN ALLIANCE et directeur de la technologie du groupe chez Deutsche Telekom Stefan Engel-Flechsig , directeur de l'exploitation de l' O-RAN ALLIANCE

Opinions sur les domaines importants soutenant l'adoption généralisée du RAN ouvert, avec les principaux opérateurs d'Asie, d'Europe et des Amériques : Tests et intégration Open RAN ? par Chih-Lin I , directrice scientifique de China Mobile et coprésidente du comité directeur technique O-RAN Sécurité Open RAN ? par Claire Chauvin , directrice de la stratégie de l'architecture et de la standardisation chez Orange Logiciel ouvert pour le RAN ? par Rob Soni , vice-président de la technologie RAN chez AT&T Services

Tables rondes de l'industrie sur le développement régional, les essais, les déploiements et la sécurité du RAN ouvert, avec : Petr Ledl , vice-président des essais de réseau et du laboratoire d'intégration chez Deutsche Telekom Greg Manganello , vice-président principal et vice-directeur de la division des systèmes mobiles 5G chez Fujitsu Gerardo Giaretta , vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm Technologies Nicola Marziliano , vice-président des ventes internationales de télécommunications chez Wind River Ray Le Maistre , directeur éditorial chez Telecom TV en tant que modérateur

Tables rondes de l'industrie sur la maturité de l'écosystème O-RAN et l'efficacité énergétique, avec : Sidd Chenumolu , vice-président du développement technologique chez DISH Wireless John Baker , vice-président principal du développement commercial des écosystèmes chez Mavenir Masafumi Masuda , directeur général du développement RAN chez NTT DOCOMO Francisco Martin , responsable OPEN RAN chez Vodafone Group Services Ray Le Maistre , directeur éditorial chez Telecom TV en tant que modérateur



Participation de l'O-RAN ALLIANCE à la session « Open RAN ? Le débat » au MWC23

Alex Jinsung Choi, président du conseil d'administration de l'O-RAN ALLIANCE, participera à la session « Open RAN - Le débat » dans le cadre de la conférence MWC de Barcelone. Cet événement est prévu lundi 27 février 2023, de 16h15 à 17h00 CET sur la scène A du MWC, dans le Hall 6. La table ronde se concentrera sur les opportunités et les défis associés à la désagrégation des réseaux d'accès radio et à leur adoption généralisée. Différents aspects doivent être débattus, comme l'intégration du système, la sécurité, les rôles et responsabilités de l'industrie, les économies CAPEX/OPEX ou la durabilité.

65 démonstrations de la technologie et des solutions O-RAN au MWC23 présentant les progrès de l'écosystème O-RAN

58 membres et participants de l'O-RAN ALLIANCE prévoient de présenter 65 démonstrations de leur technologie basée sur l'O-RAN et de leurs solutions basées sur l'O-RAN au MWC de Barcelone ou à l'exposition virtuelle O-RAN et invitent les visiteurs à se rendre sur leurs stands.

L'O-RAN ALLIANCE a préparé une carte interactive pour faciliter la navigation vers les stands présentant des démos O-RAN à l'exposition MWC.

L'O-RAN ALLIANCE est fière de reconnaître les entreprises et institutions listées ci-dessous présentant la dernière série de démos O-RAN.

Démonstrations RAN intelligentes

Titre de la démo Entreprises O-RAN participantes Lieu de la démo Économies d'énergie permises par l'IA dans Open RAN Capgemini, Intel Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 Exploiter la puissance de l'intelligence de localisation dans O-RAN Capgemini, VIAVI Solutions Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 Rach Index Optimization (RSI) pour améliorer les performances de l'expérience utilisateur Capgemini, PiWorks Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 Développement et test de prototypes O-RAN China Mobile Exposition virtuelle O-RAN Solution 5G privée intelligente basée sur Near-RT RIC China Mobile, H3C Exposition virtuelle O-RAN Conception générale et test de xApp China Mobile, Purple Mountain Laboratories Exposition virtuelle O-RAN CovMotm - Solution cloud native de géolocalisation et d'intelligence de la mobilité O-RAN Groundhog Taiwan Pavilion, Hall 5, Stand 5A61 Bouncer xAppn, aussi appelé RIC Benchmarking xApp HCL Technologies Exposition virtuelle O-RAN HCL ANA cRIC/SMO : R1+ Framework et O1 Southbound Interface HCL Technologies HCL, Hall 2, Stand 2E19 ITRI 5G O-RAN RIC non RT piloté par l'IA Industrial Technology Research Institute Exposition virtuelle O-RAN Déploiement réel de solutions de bout en bout basées sur 5G-ORAN avec des réseaux flexibles et fiables Inventec Trend Micro & CTOne, Hotel Fira Congress, B1F Gestion et orchestration de services O-RAN Juniper Networks Juniper Networks, Hall 2, Stand 2D12 Cas d'utilisation des économies d'énergie Juniper RIC Juniper Networks Juniper Networks, Hall 2, Stand 2D12 Équilibrage de charge avec détection de charge anticipée par prédiction d'apprentissage profond Lenovo Exposition virtuelle O-RAN LITEON renforce votre ère 5G privée LITE-ON TECHNOLOGY LITEON, Hall 5, Stand 5I20 Positionnement intérieur et extérieur sur le réseau privé O-RAN National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) Exposition virtuelle O-RAN Optimisation basée sur l'intention pilotée par l'IA pour l'hôte neutre Open RAN Northeastern University, Institute for the Wireless Internet of Things (WIoT) Exposition virtuelle O-RAN Surveillance et contrôle RAN via O-RAN xApps Reply SpA Exposition virtuelle O-RAN xApp d'allocation de ressources basée sur la qualité de service (QRA-xApp) de Rimedo Labs avec le RIC SD-RAN d'ONF Rimedo Labs, ONF Exposition virtuelle O-RAN Gestion vRAN O-Cloud pour x/rApps Université de Malaga Exposition virtuelle O-RAN Présentation de VMware Energy Savings rApp VMware VMware, Hall 3, Stand 3M11 Allocation dynamique des ressources des tranches RAN pour l'assurance SLA VMware, Intel VMware, Hall 3, Stand 3M11 Gestion dynamique de l'alimentation pour réaliser des économies d'énergie dans les systèmes Open RAN multifournisseurs Vodafone, Intel, Keysight Technologies, Radisys, Wind River Vodafone, Hall 3 Stand 3E11 Cas d'utilisation du contrôle d'admission et de la direction du trafic O-RAN RIC Vodafone, Juniper Networks, Parallel Wireless Juniper Networks, Hall 2, Stand 2D12

Démonstrations Open RAN

Titre de la démo Entreprises O-RAN participantes Lieu de la démo Démonstration de mise en oeuvre de l'architecture O-RAN 5G WIN, Parallel Wireless RunEL NGMT, Hall 8.1, Stand 8.1B62.1 Orchestration O-RAN sur O-Cloud optimisé pour les environnements hybrides Aarna Networks, Red Hat, VoerEir Red Hat, Hall 2, Stand 2F30 Mur d'affichage Open RU Analog Devices Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Appel de bout en bout avec la plateforme d'unité radio Analog Devices et la pile Radisys DU, CU Analog Devices Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Offrir des réseaux plus durables Analog Devices Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Tous les modèles de référence ASIC OpenRAN Massive MIMO Analog Devices Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Plateforme de référence mmWave avec intégration et efficacité de nouvelle génération Analog Devices Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Tests de conformité O-RU Fronthaul avec Analog Devices, Viavi Solutions et Rohde & Schwarz Analog Devices, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Solution de test Open RAN Fronthaul Anritsu Anritsu, Hall 5, Stand 5D41 Réseau 5G privé évolutif basé sur Arm avec RU Benetel Arm, Benetel, Red Hat Arm, Hall 2, Stand 2I60 Démo ArrayComm 5G O-RAN à grande amélioration de la liaison montante par DU ArrayComm ArrayComm, Hall 5, Stand 5F21 Démo gNB de bout en bout pour les utilisateurs multi-cellules et à grande connectivité ArrayComm ArrayComm, Hall 5, Stand 5F21 Solution hyperconvergée IA sur 5G ArrayComm, NVIDIA ArrayComm, Hall 5, Stand 5F21 Présentation de la solution de test de charge et de contrainte d'Artiza Networks DuoSIM-5G Artiza Networks Artiza Networks, Hall 7, Stand 7B12 Conception de référence de l'unité radio Azcom 5G O-RAN et modules IP Azcom Technology Azcom Technology, Hall 5, Stand 5J54 Orchestration et gestion des éléments RAN à l'aide de l'interface SMO sur O1 Capgemini Engineering, Aarna Networks Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 Comba est le premier de l'industrie à prendre en charge le NB-IoT et le LTE-M dans l'unité radio Open RAN Comba Telecom Comba, Hall 2, Stand 2F35 Antennes intégrées actives-passives pour O-RAN CommScope CommScope, Hall 2, 2F40 Mise à l'échelle dynamique des ressources conçue pour réaliser des économies d'énergie pour les systèmes Open RAN Deutsche Telekom, Keysight Technologies, Radisys Radisys, Hall 5, Stand 5B81

Keysight Technologies, Hall 5, Stand 5E12 L'application de la sécurité dans un environnement O-RAN Fortinet Fortinet, Hall 5, Stand 5C13 CU/DU virtuel haute performance activé par l'IA Fujitsu, NVIDIA Fujitsu, Hall 4, Stand 4E20 Approvisionnement sans contact (ZTP) de petites cellules et CN pour NPN 5G à l'aide de SMO et automatisation ORAN HFCL, Aarna Networks My5G, une solution complète de 5G privée HFR HFR, Hall 2, Stand 2B72 Intel N6000, un routeur de site cellulaire virtuel accéléré et radio mMIMO Intel Intel, Hall 3?, Stand 3E31 Certifications de conformité radio et de sécurité des produits de la solution O-RAN de LIONS LIONS Technology Exposition virtuelle O-RAN Solution O-RAN de bout en bout MiTAC 5G MiTAC Computing Technology Exposition virtuelle O-RAN RAN virtuel 5G accéléré par GPU avec NVIDIA Aerial SDK et OAI NVIDIA, OAI Exposition virtuelle O-RAN Picocom présente une démonstration de bout en bout O-RAN 7.2 avec O-DU avec accélérateur en ligne ORANIC PC802 et O-Rus basé sur PC802 Picocom, Radisys Picocom, Hall 5, Stand 5I32 REIGN CORE ? Démonstration E2E de réseau privé 5G portable Reign HTC, Hall 7, Stand 7A40 Cadre de cyber-évaluation conçu pour les tests de sécurité et de résilience des systèmes Open RAN Singapore University of Technology and Design (SUTD), Keysight Technologies, Quanta Cloud Technology Quanta Cloud Technology, Hall 5, Stand 5E21

Keysight Technologies, Hall 5, Stand 5E12 Solution globale Spirent O-RU, y compris téléconférence vidéo en direct avec un véritable appareil commercial Spirent Communications Spirent, Hall 2, salles de réunion 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex Solution globale Spirent O-RAN O-DU Spirent Communications Spirent, Hall 2, salles de réunion 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex Solution de test de bout en bout O-RAN Spirent Communications Spirent, Hall 2, salles de réunion 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex Validation de transport frontal O-RAN Telefonica, Juniper Networks, Keysight Technologies Exposition virtuelle O-RAN Test de la combinaison O-DU/O-CU avec le TMLite VIAVI Solutions, AMD Exposition virtuelle O-RAN Viettel 5G NR O-RAN MIMO massif 32T32R Viettel High Technologies Viettel Group, Hall 4, Stand 4E30 Solutions Viettel 5G Macro gNodeB 8T8R Viettel High Technologies Exposition virtuelle O-RAN Viettel O-RAN IP/UDP Viettel High Technologies Exposition virtuelle O-RAN Construire un O-Cloud open source conforme aux spécifications des interfaces O-RAN O2 Wind River Wind River, Hall 2, Stand 2F25 Solution 5G E2E O-RAN de WNC Wistron NeWeb Corp. Wistron NeWeb Corp., Hall 2, Stand 2A18MR Solution Wiwynn 5G RAN pour l'ensemble du réseau Wiwynn Taiwan Pavilion, Hall 5, Stand 5A61

À propos de l'O-RAN ALLIANCE

L'O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 300 opérateurs mobiles, fournisseurs et institutions de recherche et universitaires opérant dans l'industrie du réseau d'accès radio (RAN). Comme le RAN est un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l'O-RAN ALLIANCE est de remodeler l'industrie vers des réseaux mobiles plus intelligents, ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles spécifications O-RAN permettent un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et dynamique avec une innovation plus rapide pour améliorer l'expérience utilisateur. Les réseaux mobiles basés sur l'O-RAN améliorent en même temps l'efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations par les opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l'O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN ainsi que des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l'intégration et les tests de leurs implémentations.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.o-ran.org.

