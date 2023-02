Christopher Wangen, expert de l'investissement immobilier, annonce le lancement de CW Group





Christopher Wangen, fondateur de CW Group, spécialisé dans le conseil et l'investissement immobilier, a tenu sa première Keynote le 8 février dernier en direct de la Galerie Bourbon et en simultané sur les réseaux sociaux. Outre le bilan entrepreneurial des 8 dernières années, il a notamment été question du lancement des quatre nouveaux piliers de CW Group, avec comme objectif, une internationalisation à court-terme.

Depuis plus de 10 ans, Christopher Wangen accompagne les français dans leurs investissements immobiliers sur le territoire français et à l'étranger. Face à une demande en hausse constante ces dernières années et une volonté de penser autrement, CW Group a su grandir et se développer pour atteindre finalement sa pleine maturité.

Après avoir rempli un Zenith de 4000 personnes en 2022, Christopher Wangen a présenté le cap et les objectifs du Groupe pour les années à venir réunis autour de 4 piliers : Education, Sourcing d'Affaires, Structure Foncière & Crowfunding. Quatre piliers au service d'un groupe, d'une vision et des Français.

« Ces 10 dernières années, le secteur immobilier s'est à la fois ouvert, diversifié et transformé. Lorsque j'ai réalisé mon premier achat, il était impensable d'investir dans les pays de l'Est. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières mais une question prégnante à laquelle nous voulons apporter une réponse. Comment apporter les meilleurs outils possibles aux particuliers, de toutes classes sociales, pour leur permettre d'investir dans la pierre et ainsi s'assurer une nouvelle source de revenus en toute maitrise. » - Christopher Wangen, fondateur de CW Group

Autre défi de taille, le lancement du Groupe à l'international avec l'ambition de constituer à moyen terme un axe Etats-Unis / Europe / Moyen-Orient, toujours dans la logique de développement de nouveaux marchés immobiliers.

CW Group compte 20 collaborateurs pour un CA de 24M d'euros sur les 4 dernières années. Dans un marché de la formation estimé à 500M d'euros/an, CW Group est fier de contribuer à l'enseignement de 15 000 personnes chaque année.

