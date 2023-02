Cameco et Energoatom s'accordent sur des conditions commerciales pour fournir la totalité des besoins en UF6 naturel de l'Ukraine jusqu'en 2035





SE NNEGC Energoatom (Energoatom), le service public ukrainien de l'énergie nucléaire, et Cameco Corporation (Cameco) (TSX : CCO ; NYSE : CCJ), l'un des plus grands producteurs mondiaux d'uranium combustible basé au Canada, ont conclu un accord commercial relatif à un important contrat d'approvisionnement pour que Cameco fournisse des volumes suffisants d'hexafluorure d'uranium naturel, ou UF 6 (composé d'uranium et de services de conversion), pour répondre à l'ensemble des besoins en combustible nucléaire de l'Ukraine jusqu'en 2035. Les principales conditions commerciales, telles que le mécanisme de fixation des prix, le volume et la durée ont été convenues, mais le contrat doit encore être finalisé, et cette finalisation est prévue pour le premier trimestre 2023.

« Energoatom continuera à oeuvrer pour l'indépendance énergétique de l'Ukraine. Le développement de la coopération entre les entreprises de production et de fourniture de matières nucléaires et de combustible nucléaire est l'une des conditions les plus essentielles pour la poursuite du bon déroulement de notre production nationale d'énergie nucléaire », a déclaré Petro Kotin, Président d'Energoatom.

« Nous sommes fiers de jouer un rôle essentiel en aidant l'Ukraine à sécuriser l'approvisionnement en composants clés de son combustible nucléaire en cette période extrêmement difficile pour le pays », a déclaré Tim Gitzel, président-directeur général de Cameco. « Il s'agit potentiellement du contrat d'approvisionnement le plus important de l'histoire de Cameco, et il n'est réalisable que grâce à la relation solide qui s'est développée entre nos deux sociétés. Les ententes commerciales entre Cameco et Energoatom ont commencé de façon modeste en 2018 et sont devenues aujourd'hui un partenariat stratégique important. »

L'accord de 12 ans couvre la période de 2024 à 2035, avec toutes les livraisons sous forme d'UF 6 . Le contrat impliquera un degré requis de flexibilité, compte tenu des circonstances actuelles en Ukraine. L'accord prévoit que Cameco fournira la totalité des besoins en UF 6 d'Energoatom (comprenant l'uranium et les services de conversion) pour les neuf réacteurs nucléaires de ses centrales nucléaires de Rivne, Khmelnytskyy et d'Ukraine du Sud pendant la durée du contrat. Ces centrales ont des besoins combinés sur la durée du contrat d'environ 15,3 millions de kgU d'UF 6 (l'équivalent d'environ 40,1 millions de livres de concentré d'uranium, ou U 3 O 8 ).

Le contrat comprendra également une option permettant à Cameco de fournir jusqu'à 100 % des besoins en combustible pour les six réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya, actuellement sous contrôle russe, si celle-ci redevient la propriété d'Energoatom. Si cette option était exercée en 2024, l'usine de Zaporizhzhya nécessiterait environ 10,4 millions de kgU d'UF 6 (l'équivalent d'environ 27,2 millions de livres d'U 3 O 8 ) pendant toute la période du contrat.

Les montants du contrat sont soumis aux dispositions habituelles de flexibilité des volumes, généralement contenues dans les accords d'approvisionnement. Les termes financiers du contrat sont confidentiels et ne seront pas divulgués.

À propos de Cameco

Cameco est un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour alimenter en énergie un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle se base sur le fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût. Les services publics du monde entier comptent sur nos produits de combustible nucléaire pour produire une énergie nucléaire sûre, fiable et zéro carbone. Nos actions sont négociées à la bourse de Toronto et à la bourse de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

À propos d'Energoatom

L'entreprise d'État « National Nuclear Energy Generating Company "Energoatom" » est le plus grand producteur d'énergie en Ukraine. La société exploite quatre centrales nucléaires ? Zaporizhzhya, Rivne, Ukraine du Sud et Khmelnytskyy, avec un total de 15 unités (13 unités VVER-1 000 et 2 unités VVER-440) avec une puissance installée totale de 13 835 MW. La société comprend également Tashlyk HPSPP (453 MW), Olexandrivska HPP (25 MW) et l'installation centralisée de stockage de combustible usé située dans la zone de Tchernobyl.

Mise en garde relative aux informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse inclut des déclarations et des renseignements sur nos attentes pour le futur qui sont considérés être des énoncés prospectifs. Ces informations prospectives représentent notre point de vue actuel et peuvent changer considérablement, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux que nous prévoyons à l'heure actuelle. Voici des exemples d'informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse: l'attente selon laquelle Cameco fournira des volumes suffisants d'UF 6 dans le cadre du contrat d'approvisionnement pour répondre à l'ensemble des besoins en combustible nucléaire de l'Ukraine jusqu'en 2035 ; la finalisation prévue du contrat d'approvisionnement au premier trimestre de 2023 ; l'intention d'Energoatom de continuer à contribuer à l'indépendance énergétique de l'Ukraine, et ses opinions sur l'importance du développement de la coopération entre les entreprises dans la production et l'approvisionnement en matières nucléaires et en combustible nucléaire pour le bon déroulement de la production nationale d'énergie nucléaire en Ukraine ; le point de vue de Cameco sur le rôle qu'elle jouera pour aider l'Ukraine à assurer le bon déroulement de l'approvisionnement en composants majeurs de son combustible nucléaire ; la possibilité que ce contrat d'approvisionnement soit le plus important de l'histoire de Cameco ; la durée prévue et les autres conditions de l'accord final ; le volume d'UF 6 que Cameco fournira en vertu du contrat ; et le volume d'UF 6 que Cameco fournira à l'usine de Zaporizhzhya, si Cameco est en mesure d'exercer son option à cet égard. Les risques majeurs qui pourraient mener à des résultats inattendus comprennent le risque que le contrat d'approvisionnement ne soit pas finalisé à temps ou selon les modalités prévues ; le risque que Cameco ne soit pas en mesure de fournir des volumes suffisants d'UF 6 en vertu du contrat de fourniture pour satisfaire à ses conditions, pour quelque raison que ce soit ; le risque que l'Ukraine ne soit pas en mesure d'acquérir son indépendance énergétique ou de maintenir un processus de production d'énergie nucléaire sûr dans le pays, et le risque que la poursuite ou l'issue du conflit entre l'Ukraine et la Russie puisse empêcher Cameco de respecter les termes de ce contrat d'approvisionnement, réaliser les avantages attendus pour Cameco, ou avoir d'autres conséquences négatives pour Cameco. Cameco a formulé des hypothèses importantes qui peuvent s'avérer inexactes, notamment : l'hypothèse selon laquelle Cameco parviendra à un accord sur les conditions finales du contrat d'approvisionnement dans les délais et selon les conditions prévus ; l'hypothèse selon laquelle Cameco sera en mesure de fournir un volume suffisant d'UF 6 pour respecter les modalités du contrat d'approvisionnement ; et l'hypothèse de Cameco selon laquelle la poursuite ou l'issue du conflit entre l'Ukraine et la Russie n'empêchera pas Cameco de s'acquitter de ses obligations en vertu du contrat d'approvisionnement et de réaliser les bénéfices prévus. D'autres risques et hypothèses importants associés à l'activité de Cameco sont décrits avec plus de détails dans la notice annuelle actuelle de Cameco et dans son rapport de gestion annuel et trimestriel le plus récent. Les informations prospectives sont conçues pour vous aider à comprendre les opinions actuelles de la direction sur nos perspectives à court et à long terme, et elles pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Cameco ne mettra pas nécessairement à jour ces renseignements, sauf si les lois sur les titres financiers l'exigent.

