Wikifarmer démocratise le commerce agricole. En quelques mots, il permet aux agriculteurs de vendre directement aux entreprises, avec des marges plus élevées, et les informe sur les techniques agricoles modernes

Wikifarmer, la place de marché agricole directe pour les agriculteurs - décrite comme le "Wikipedia de l'agriculture" - a levé 5 millions d'euros lors d'un financement mené par Point Nine.

La start-up basée à Athènes utilisera ce financement pour se développer en Europe et enrichir sa bibliothèque de contenus. Elle améliorera encore sa plateforme pour numériser entièrement les transactions et offrir des solutions financières et logistiques innovantes aux acheteurs et aux vendeurs.

Dans son ensemble, Wikifarmer est un écosystème qui soutient les agriculteurs du début à la fin. Il leur permet de s'informer, de vendre et de simplifier leur activité.

En ce qui concerne l'offre, les agriculteurs obtiennent le bon rendement : ils produisent plus efficacement, vendent directement et augmentent leur rentabilité jusqu'à 300 %. Une meilleure rentabilité pour les agriculteurs signifie plus d'investissements dans leurs capacités de production, plus d'emplois et une agriculture plus durable.

En ce qui concerne la demande, Wikifarmer agit comme un assistant d'achat pour les acheteurs B2B tels que les grossistes, les grandes chaînes d'hôtels/restaurants ou les industries de l'agroalimentaire. Il permet un approvisionnement sans problème en produits agricoles, aide les parties à négocier efficacement les prix en ligne, offre un soutien logistique, garantit la sécurité et la transparence des transactions et permet des délais de paiement de 60 à 90 jours.

Et après ?

"Notre vision est de restructurer la chaîne d'approvisionnement, de numériser les processus et, au final, de générer plus de valeur pour toutes les parties concernées. Ce cycle de financement nous permettra d'accélérer le développement de notre produit afin de couvrir l'ensemble des transactions agricoles", explique Ilias Sousis, cofondateur et PDG de Wikifarmer.

Petros Sagos, cofondateur et directeur scientifique, conclut : "Nous espérons avant tout que ce financement nous permettra de concrétiser notre vision de longue date : démocratiser l'agriculture ; soutenir les agriculteurs en les aidant à moderniser leurs techniques, à vendre leurs produits et à gagner un revenu équitable".

Point 9 est une société de capital-risque spécialisée dans les marchés SaaS et B2B. Elle a investi dans Revolut, Delivery Hero, Docplanner et cargo.one et affiche l'un des taux de retour sur investissement les plus élevés du secteur.

Le cycle de financement a été complété par des Business Angels de premier plan (les fondateurs de cargo.one, Nikos Moraitakis - cofondateur et PDG de Workable, Przemyslaw Budkowski - PDG de Merxu, Cihan Aksakal - fondateur de Zenjob, Louis Pfizner - fondateur de Caya.com et Treatwell), ainsi que par des investisseurs précédents, notamment le principal VC grec Metavallon, ainsi que des investisseurs tels que Sophia Bendz.

"Point Nine a toujours été enthousiaste à l'égard des places de marché B2B qui mettent en ligne des industries principalement traditionnelles, et au cours des 5 dernières années, nous en avons soutenu environ 1 à 2 par an : REKKI (restaurants) en 2016, Laserhub (composants métalliques) en 2017, cargo.one (fret aérien) en 2018, MerXu (produits industriels) en 2019, Rooser (produits de la pêche) en 2020, et maintenant Wikifarmer. L'industrie alimentaire est gigantesque et présente son propre ensemble de défis, mais nous avons été impressionnés par l'approche unique d'Ilias et Peter pour numériser le secteur. Nous sommes ravis de jouer un petit rôle dans leur réussite à long terme", déclare Louis Coppey, associé chez Point Nine.

Le secteur et son contexte

En plus d'être le premier employeur mondial [1], l'industrie agroalimentaire génère un chiffre d'affaires total de 1 200 milliards d'euros rien qu'en Europe [2] et a un fort impact sur la vie quotidienne de chaque habitant de la planète. Pourtant, un nombre important d'agriculteurs n'ont toujours pas accès aux meilleures pratiques agricoles modernes et ce secteur reste l'un des moins numérisés. La pandémie, le déclenchement de la guerre en Ukraine, le changement climatique, les prévisions de croissance démographique et la raréfaction des ressources naturelles ont tous eu un impact majeur sur la chaîne d'approvisionnement et, en fin de compte, sur les aliments qui se trouvent dans nos assiettes. Ces dernières années ont été difficiles pour le secteur agroalimentaire, avec une demande accrue de sécurité alimentaire et de solutions durables. Wikifarmer répond au besoin de nouvelles technologies et idées qui ont le potentiel de remodeler l'agriculture, et cela se reflète dans la croissance de la start-up.

Le produit

Wikifarmer est un écosystème de contenus et de produits agricoles qui favorise une chaîne de valeur plus équitable, plus transparente et plus durable dans l'industrie alimentaire. Grâce à Wikifarmer, les agriculteurs peuvent vendre leurs produits à un plus grand nombre d'acheteurs, obtenir un meilleur prix, surveiller les prix du marché et accéder aux marchés internationaux. La start-up propose également des paiements instantanés aux agriculteurs et les aide en matière de logistique et de financement, leur permettant ainsi d'accroître leur rentabilité sur le marché de Wikifarmer. En même temps, il leur fournit une vaste collection de bonnes pratiques agricoles et de guides pratiques, qui ont été traduits en 16 langues et sont librement accessibles sur la bibliothèque de Wikifarmer.

Sur la plateforme, les agriculteurs peuvent utiliser la bibliothèque de Wikifarmer pour mettre à jour leurs techniques, afin d'améliorer la qualité de leurs produits et d'accroître leur efficacité. Ensuite, ils peuvent télécharger leurs produits sur le marché de Wikifarmer et vendre directement à des acheteurs du monde entier.

L'histoire derrière la startup

Pour revenir au point de départ, la relation entre les fondateurs est une métaphore de la mission de Wikifarmer : la rencontre entre la numérisation et la science agricole. Le PDG Ilias Sousis, ancien Googler senior pendant 11 ans, et le responsable scientifique Petros Sagos, agronome réputé, sont les meilleurs amis depuis l'école primaire. "Nous avons lancé Wikifarmer parce que nous pensions que les choses devaient être faites différemment", expliquent-ils.

Aujourd'hui, Wikifarmer approche du million de visiteurs uniques par mois. Il a permis à des milliers d'entreprises de réduire leurs coûts jusqu'à 30 %, en permettant aux agriculteurs de vendre leurs produits sans intermédiaire, en augmentant leur clientèle potentielle, en réduisant les gaspillages et en triplant leur rentabilité. La bibliothèque de Wikifarmer a été reconnue par les Nations unies comme le "Wikipedia de l'agriculture" et est désormais traduite en 16 langues.

