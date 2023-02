Ipsen présente de solides résultats pour l'année 2022 et ses objectifs financiers pour 2023





Croissance des ventes totales du Groupe en 2022 en hausse de 8,5% 1 à taux de change constant (14,4% en données publiées) avec les ventes des plateformes de croissance 2 en augmentation de 20,9% 1 et des ventes de Somatuline ® (lanreotide) en baisse de 5.6% 1



à taux de change constant (14,4% en données publiées) avec les ventes des plateformes de croissance en augmentation de 20,9% et des ventes de Somatuline (lanreotide) en baisse de 5.6% Marge opérationnelle des activités en 2022 de 36,9%, globalement en ligne avec 2021 ; Marge opérationnelle IFRS à 24,1%, en baisse de 7,1 points, reflétant l' impact de l'acquisition d'Epizyme et de la perte de valeur sur des actifs incorporels



Succès de l'exécution de la stratégie, avec une forte croissance, le renforcement du portefeuille de produits en R&D et de nouvelles transactions réalisées dans le cadre de l'innovation externe, y compris l'acquisition d'Epizyme et la cession de l'activité en Santé Familiale (CHC).



Objectifs financiers pour l'année 2023 d'une croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 4,0% à taux de change constant1 et d'une marge opérationnelle des activités d'environ 30%



Paris (France), 9 février 2023

Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, présente aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice et le quatrième trimestre 2022.

Extrait des résultats consolidés des années 2022 et 20213:





2022 2021 % variation m? m? Publié TCC1 Chiffre d'affaires Groupe 3 025,0 2 643,3 14,4% 8,5% Résultat opérationnel des activités 1 115,4 983,1 13,5% Marge opérationnelle des activités 36,9% 37,2% -0,3pts Résultat net consolidé des activités 872,4 740,1 17,9% Bénéfice par action des activités 10,51? 8,88? 18,4% Résultat opérationnel IFRS 729,9 824,7 -11,5% Marge opérationnelle IFRS 24,1% 31,2% -7,1pts Résultat net consolidé IFRS 647,5 646,7 0,1% Bénéfice par action IFRS 7,81? 7,76? 0,6% Dividende par action 1,20?4 1,20? - Cash-flow libre 817,2 780,7 4,7% Trésorerie nette5 398,8 28,06 n.a.

David Loew, Directeur général d'Ipsen, a déclaré :

"L'année 2022 a été marquée par de solides résultats et de nets progrès sur notre feuille de route stratégique. L'amélioration de notre exécution nous a permis de réaliser à nouveau une excellente performance avec nos plateformes de croissance en Oncologie et en Neurosciences. Je suis très satisfait de la progression de notre portefeuille de produits en R&D, notamment avec les récents résultats des essais cliniques d'Onivyde, qui pourrait être très bénéfique pour les patients atteints d'un cancer du pancréas. Nous avons également reconstitué notre portefeuille de produits en R&D à un rythme soutenu, grâce à l'acquisition d'Epizyme dans le domaine de l'Oncologie et, plus récemment, avec l'annonce d'Albireo dans le domaine des Maladies Rares.

Notre stratégie d'innovation externe, soutenue par un bilan solide et une forte génération de cash-flow, a permis d'accroître le nombre de médicaments potentiels dont nous disposons dans nos trois aires thérapeutiques, et nous avons l'ambition d'élargir davantage le portefeuille de produits en R&D. Avec le Groupe entièrement focalisé sur la Médecine de Spécialité, les perspectives sont prometteuses, et reflètent notre engagement à apporter plus de médicaments aux patients et à assurer la croissance durable d'Ipsen."

Mise en oeuvre de la stratégie

Ipsen a délivré avec succès la deuxième année d'implémentation de sa stratégie : Focus. Ensemble. Pour les patients et la société.

La cession de l'activité en Santé Familiale (CHC) en 2022 a constitué une avancée majeure vers la construction d'un Ipsen plus focalisé et centré sur la Médecine de Spécialité. Les plateformes de croissance ont enregistré des performances à deux chiffres, notamment Dysport, qui a progressé de 29,4%7 et Cabometyx, en hausse de 23,9%7. Le portefeuille de produits en R&D existant a également connu des développements favorables avec les résultats positifs de l'essai clinique de phase III d'Onivyde dans le cancer du pancréas, mais aussi avec l'initiation de nouvelles études, dont une phase II avec elafibranor dans une maladie rare du foie.

Cette forte période a également été marquée par le renforcement du portefeuille de produits en R&D, basé sur une exécution rigoureuse du modèle d'innovation externe d'Ipsen. Grâce à une combinaison de licences et d'acquisitions, le Groupe a ajouté 20 nouveaux actifs à son portefeuille de produits en R&D au cours des deux dernières années dans les trois domaines thérapeutiques stratégiques de l'Oncologie, des Maladies Rares et des Neurosciences. En 2022, le Groupe a renforcé sa présence en Oncologie avec l'acquisition d'Epizyme, une société biopharmaceutique intégrée depuis la recherche jusqu'à la commercialisation, engagée à développer et fournir des traitements innovants grâce à de nouveaux médicaments épigénétiques pour les patients atteints de cancer. Plus récemment, Ipsen annoncé son intention d'acquérir Albireo, une entreprise innovante de premier plan dans le domaine des modulateurs d'acides biliaires pour le traitement des maladies hépatiques cholestatiques chez l'enfant et l'adulte. Cette acquisition permettra ainsi à Ipsen de compléter son portefeuille de produits commercialisés et de produits en R&D dans les Maladies Rares.

Enfin, le Groupe a continué de tirer profit de son programme d'efficience, en réalisant des économies sur l'ensemble de sa structure de coûts, pour investir dans ses priorités de croissance.

Objectifs financiers 2023

Ipsen a défini ses objectifs financiers pour l'exercice 2023, en intégrant la finalisation de l'acquisition d'Albireo, prévue pour le premier trimestre de l'exercice en cours :

Croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 4,0%, à taux de change constant. Sur la base des taux de change en janvier 2023, Ipsen anticipe un effet défavorable des devises de l'ordre de 2%





Marge opérationnelle des activités d'environ 30%, hors impact potentiel d'investissements additionnels dans le cadre de l'innovation externe



Ipsen a l'intention de communiquer des perspectives à moyen terme avant la fin de 2023 après la finalisation de l'acquisition d'Albireo8, ainsi qu'un certain nombre de jalons d'étape de son portefeuille de produits en R&D.

Business développement

En janvier 2023, Ipsen et Albireo ont annoncé avoir conclu un accord définitif de fusion aux termes duquel Ipsen acquerra Albireo, une entreprise innovante de premier plan dans le domaine des modulateurs d'acides biliaires pour le traitement des maladies hépatiques cholestatiques chez l'enfant et l'adulte. Cette acquisition permettra ainsi à Ipsen de compléter son portefeuille de produits commercialisés et de produits en R&D en Maladies Rares. Bylvay® (odévixibat) est le médicament principal du portefeuille de produits en R&D d'Albireo et le premier traitement approuvé chez les patients atteints de cholestase intrahépatique familiale progressive (CIFP) aux États-Unis et au sein de l'Union européenne, avec un potentiel dans d'autres maladies rares. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2023.

Recherche et développement

En novembre 2022, Ipsen a annoncé que son essai de Phase III NAPOLI 3 évaluant Onivyde en association avec le 5-fluorouracile/leucovorine et l'oxaliplatine (schéma thérapeutique NALIRIFOX), par rapport au nab-paclitaxel en association avec la gemcitabine, chez les patients non précédemment traités atteints d'un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique, avait atteint le critère d'évaluation principal, démontrant une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie globale. Les résultats complets de l'essai ont été présentés en janvier 2023 à l'occasion du Symposium sur les cancers gastro-intestinaux de l'American Clinical Society of Oncology à San Francisco, aux États-Unis.

En décembre 2022, Ipsen a également annoncé que son essai de Phase III CONTACT-01 évaluant Cabometyx en association avec l'atezolizumab, par rapport au docétaxel, chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique non muté, ayant connu une progression de la maladie pendant ou après un traitement par un inhibiteur des checkpoints immunitaires et une chimiothérapie à base de platine, n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal d'amélioration de la survie globale.

En décembre 2022, les autorités réglementaires américaines (FDA) ont publié une lettre de réponse complète concernant la demande d'approbation du palovarotène, un traitement expérimental visant à diminuer la formation d'un surplus anormal de matière osseuse (ossification hétérotopique) chez les personnes atteintes de fibrodysplasie ossifiante progressive. La lettre de réponse complète fait suite à la précédente demande d'informations supplémentaires de la FDA sur les données d'essais cliniques relatives au palovarotène, communiquée à Ipsen en octobre 2022, qui ne constituait pas une demande de données supplémentaires sur l'efficacité ou l'innocuité du traitement au-delà du périmètre de nos études existantes. Ipsen prévoit de répondre à cette demande au premier trimestre 2023, avec une période de revue prévue de six mois par la FDA. En janvier 2023, Ipsen a reçu un avis négatif du CHMP9 pour le palovarotène dans la même indication. Le Groupe va solliciter le réexamen de l'avis du CHMP, sur la base des données scientifiques issues du programme d'essais cliniques du palovarotène existants.



Responsabilité Sociétale des Entreprises (« RSE ») : Génération Ipsen

Ipsen s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur une base scientifique et ses objectifs climatiques à court terme ont été validés de manière indépendante par l'initiative Science Based Target en 2022. Ipsen utilise désormais 100 % d'électricité verte pour toutes ses opérations au Royaume-Uni, en Irlande et en France. Cela porte l'utilisation d'électricité d'origine renouvelable du Groupe à 90%, en ligne avec l'objectif de 100 % d'électricité renouvelable d'ici 2025. Une autre action a été mise en place pour décarboner certaines activités qui utilisaient traditionnellement des combustibles fossiles pour produire de la chaleur et de la vapeur pour le processus de fabrication, tandis qu'un nouveau programme "Fleet For Future" a pour objectif la transition d'au moins 30 % du parc automobile vers des véhicules électriques d'ici 2025.

Ipsen se focalise sur l'accès des patients aux soins, notamment en fournissant en 2022 une aide humanitaire en réponse à la crise en Ukraine avec un soutien aux patients, des dons de médicaments et par le financement d'organisations caritatives comme la Croix-Rouge et l'association Tulipe. Le partenariat avec Access Accelerated, une structure à but non lucratif qui travaille avec les communautés qui n'ont pas un accès suffisant aux soins de santé pour lutter contre les maladies non transmissibles, a également continué de se développer. Enfin, la Fondation Ipsen, sous l'égide de la Fondation de France, a de nouveau aidé des millions de personnes atteintes de maladies rares, contribuant à améliorer leur vie dans une centaine de pays.

États financiers consolidés

Le Conseil d'administration a arrêté les états financiers consolidés le 8 février 2023. Les états financiers consolidés ont été audités et le rapport des commissaires aux comptes est en cours de publication. Ces derniers seront disponibles dans le courant de la semaine prochaine sur ipsen.com (dans la section « Information réglementée »).

Conference call

Une conférence téléphonique et un webcast destinés aux investisseurs et analystes se tiendront aujourd'hui à 13h45, heure de Paris. Les participants peuvent accéder à la conférence et aux informations correspondantes ici. Pour en savoir plus sur le webcast, toutes les informations nécessaires sont accessibles ici.

Calendrier

Ipsen prévoit de publier ses résultats du premier trimestre le 27 avril 2023.

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d'euros (m?). Sauf indication contraire, les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de douze mois courant jusqu'au 31 décembre 2022 (exercice réalisé sur l'année 2022) et la période de trois mois jusqu'au 31 décembre 2022 (le quatrième trimestre ou T4 2022), comparativement à la période de douze mois jusqu'au 31 décembre 2021 (exercice réalisé sur l'année 2021) et la période de trois mois jusqu'au 31 décembre 2021 (T4 2021) respectivement. Sauf indication contraire, les commentaires sont basés sur les performances de l'exercice 2022. Les performances de l'activité Santé Familiale, cédée en juillet 2022, ont été exclues de l'ensemble des commentaires et comparaisons avec les performances antérieures.

Ipsen

Ipsen est une société biopharmaceutique mondiale de taille moyenne focalisée sur la mise au point de médicaments innovants en Oncologie, dans les Maladies Rares et en Neurosciences. Avec un chiffre d'affaires Groupe de 3,0 milliards d'euros pour l'exercice 2022, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Outre sa stratégie d'innovation externe, les efforts d'Ipsen en matière de R&D sont focalisés sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au coeur de clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie : Paris-Saclay, France ; Oxford, Royaume-Uni ; Cambridge, États- Unis ; Shanghai, Chine. Ipsen emploie environ 5 000 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d'American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d'Ipsen est ipsen.com.

Contacts

Investisseurs Craig Marks

Vice-Président, Relations Investisseurs

+44 (0) 7584 349 193 Adrien Dupin de Saint-Cyr

Responsable, Relations Investisseurs

+33 (0) 6 64 26 17 49 Médias Amy Wolf

Vice-Présidente, Stratégie de la marque Corporate

et Communication

+41 (0) 79 576 07 23



Ioana Piscociu

Responsable Senior,

Global Media Relations

+33 (0) 6 69 09 12 96





Ventes par aire thérapeutique et par produit





12 mois



2022 2021 Variation



TCC10



T4 2022 T4 2021 Variation



TCC10



m? m? m? m? Oncologie 2 379,5 2 153,5 10,5% 4,7% 612,3 588,1 4,1% -1,1% Somatuline 1 218,0 1 202,7 1,3% -5,6% 306,1 328,3 -6,8% -13,3% Decapeptyl 529,7 459,6 15,3% 12,4% 133,7 127,0 5,3% 3,9% Cabometyx 448,7 354,6 26,6% 23,9% 121,0 96,0 26,1% 23,1% Onivyde 162,4 127,4 27,4% 14,1% 40,4 34,4 17,3% 5,9% Tazverik 12,7 0,0 n/a n/a 9,9 0,0 n/a n/a Autres produits d'Oncologie 8,0 9,1 -12,2% -12,3% 1,1 2,4 -52,0% -51,6% Neurosciences 604,4 440,7 37,2% 29,7% 196,7 131,1 50,1% 40,6% Dysport 593,6 434,6 36,6% 29,4% 193,2 129,3 49,4% 40,4% Autres produits de neurosciences 10,8 6,1 78,8% 52,1% 3,5 1,7 99,3% 59,7% Maladies Rares 41,1 49,1 -16,4% -18,3% 7,6 11,8 -36,1% -36,1% NutropinAq 27,2 32,0 -15,1% -15,3% 6,4 7,5 -14,8% -14,8% Increlex 13,9 17,1 -18,7% -23,8% 1,2 4,3 -73,1% -73,7% Chiffre d'affaires Groupe 3 025,0 2 643,3 14,4% 8,5% 816,4 731,0 11,7% 5,8%

Sauf indication contraire, les commentaires sont basés sur les performances de l'exercice 2022.

Somatuline : en Amérique du Nord, les ventes ont baissé de 7,5% 1 0 , malgré une croissance continue de la demande, en raison d'impacts liés à une concurrence élevée et d'effets négatifs sur les prix aux États-Unis, principalement liés à un niveau accru de remises commerciales et une évolution défavorable du mix de distribution, ainsi qu'une baisse des niveaux d'inventaires des grossistes. Au quatrième trimestre, les ventes de Somatuline en Amérique du Nord ont diminué de 17,6% 1 0 , accentuées par la différence entre les niveaux de stocks d'une année sur l'autre. En Europe, les ventes ont diminué de 11,6% 1 0 , reflétant les effets croissants du lancement du générique du lanréotide sur davantage de marchés, dont l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. Quant au Reste du Monde, les ventes ont augmenté de 36,7% 1 0 , portées par de solides performances dans plusieurs zones géographiques, dont le Moyen-Orient, le Japon, la Russie et le Brésil.





en Amérique du Nord, les ventes ont baissé de 7,5% , malgré une croissance continue de la demande, en raison d'impacts liés à une concurrence élevée et d'effets négatifs sur les prix aux États-Unis, principalement liés à un niveau accru de remises commerciales et une évolution défavorable du mix de distribution, ainsi qu'une baisse des niveaux d'inventaires des grossistes. Au quatrième trimestre, les ventes de Somatuline en Amérique du Nord ont diminué de 17,6% , accentuées par la différence entre les niveaux de stocks d'une année sur l'autre. En Europe, les ventes ont diminué de 11,6% , reflétant les effets croissants du lancement du générique du lanréotide sur davantage de marchés, dont l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. Quant au Reste du Monde, les ventes ont augmenté de 36,7% , portées par de solides performances dans plusieurs zones géographiques, dont le Moyen-Orient, le Japon, la Russie et le Brésil. Dysport : la performance a été tirée par la croissance sur les marchés esthétiques, avec une augmentation des ventes au partenaire d'Ipsen, Galderma, notamment en Amérique du Nord, Brésil et en Australie, et par une forte demande sur la plupart des marchés thérapeutiques. La croissance plus forte au second semestre reflète le rattrapage récent de l'augmentation des capacités de production qui a favorisé les approvisionnements permettant de répondre à la forte demande du marché esthétique.





la performance a été tirée par la croissance sur les marchés esthétiques, avec une augmentation des ventes au partenaire d'Ipsen, Galderma, notamment en Amérique du Nord, Brésil et en Australie, et par une forte demande sur la plupart des marchés thérapeutiques. La croissance plus forte au second semestre reflète le rattrapage récent de l'augmentation des capacités de production qui a favorisé les approvisionnements permettant de répondre à la forte demande du marché esthétique. Décapeptyl : la performance a été principalement tirée par des gains continus de parts de marché en Europe, essentiellement en France, au Royaume-Uni et en Italie, ainsi qu'une croissance des volumes dans le reste du monde. En Chine, les ventes ont continué de croître, malgré les effets persistants de la pandémie de la COVID-19. Le ralentissement de la croissance au quatrième trimestre reflète l'impact des mesures prises face à la pandémie de COVID-19 en Chine, ainsi que l'échelonnement du calendrier des expéditions.





: la performance a été principalement tirée par des gains continus de parts de marché en Europe, essentiellement en France, au Royaume-Uni et en Italie, ainsi qu'une croissance des volumes dans le reste du monde. En Chine, les ventes ont continué de croître, malgré les effets persistants de la pandémie de la COVID-19. Le ralentissement de la croissance au quatrième trimestre reflète l'impact des mesures prises face à la pandémie de COVID-19 en Chine, ainsi que l'échelonnement du calendrier des expéditions. Cabometyx : la performance s'explique par une forte augmentation des volumes dans le carcinome à cellules rénales dans la plupart des zones géographiques, principalement en deuxième ligne en monothérapie et, plus récemment, en tant que traitement de première ligne en combinaison avec le nivolumab.





la performance s'explique par une forte augmentation des volumes dans le carcinome à cellules rénales dans la plupart des zones géographiques, principalement en deuxième ligne en monothérapie et, plus récemment, en tant que traitement de première ligne en combinaison avec le nivolumab. Onivyde : la croissance des ventes est principalement due à une solide performance aux États-Unis, ainsi qu'aux ventes au partenaire d'Ipsen hors États-Unis.





: la croissance des ventes est principalement due à une solide performance aux États-Unis, ainsi qu'aux ventes au partenaire d'Ipsen hors États-Unis. Tazverik : Les ventes réalisées aux États-Unis ont été consolidées sur 4 mois à partir du 1er septembre 2022.





Répartition géographique du chiffre d'affaires





12 mois



2022 2021 Variation



TCC11



T4

2022 T4

2021 Variation



TCC11



m? m? m? m? Amérique du Nord 1 032,1 916,3 12,6% 0,4% 272,9 266,5 2,4% -8,7% Europe12 1 237,3 1 205,5 2,6% 2,4% 312,6 318,3 -1,8% -1,4% Reste du Monde 755,6 521,4 44,9% 36,7% 231,0 146,2 57,9% 47,4% Chiffre d'affaires Groupe 3 025,0 2 643,3 14,4% 8,5% 816,4 731,0 11,7% 5,8%

Les commentaires sont basés sur les performances de l'exercice 2022.

Amérique du Nord : la croissance des ventes de 0,4% 1 1 a été tirée par la poursuite de la solide performance de Dysport sur les marchés thérapeutiques et esthétiques par l'intermédiaire de Galderma, mais également par Onivyde, compensée par la baisse des ventes de Somatuline de 7,5% 1 1 .





: la croissance des ventes de 0,4% a été tirée par la poursuite de la solide performance de Dysport sur les marchés thérapeutiques et esthétiques par l'intermédiaire de Galderma, mais également par Onivyde, compensée par la baisse des ventes de Somatuline de 7,5% . Europe : la croissance des ventes de 2,4% 1 1 reflète principalement la bonne performance de Cabometyx en France, en Espagne, en Pologne et en Allemagne, des gains continus de parts de marché de Décapeptyl et la performance d'Onivyde par le partenaire d'Ipsen. Les ventes de Dysport ont augmenté de 9,8% 1 1 grâce à la hausse des volumes sur les marchés thérapeutiques. Suite à la progression du générique du lanréotide sur certains marchés européens, les ventes de Somatuline ont baissé de 11,6 % 1 1 .





: la croissance des ventes de 2,4% reflète principalement la bonne performance de Cabometyx en France, en Espagne, en Pologne et en Allemagne, des gains continus de parts de marché de Décapeptyl et la performance d'Onivyde par le partenaire d'Ipsen. Les ventes de Dysport ont augmenté de 9,8% grâce à la hausse des volumes sur les marchés thérapeutiques. Suite à la progression du générique du lanréotide sur certains marchés européens, les ventes de Somatuline ont baissé de 11,6 % . Reste du Monde : La croissance des ventes de 36,7%11 a été tirée par une solide augmentation des volumes, à la fois en Oncologie et en Neurosciences. En Oncologie, la croissance des ventes de Décapeptyl a été portée par une croissance des volumes en Chine et des gains continus de parts de marché dans plusieurs pays. La forte performance de Cabometyx est également due à des gains de parts de marché dans plusieurs zones géographiques, dont le Brésil, Taïwan et le Moyen-Orient. La performance reflète également de solides ventes de Somatuline au Moyen-Orient, au Japon et au Brésil. En Neurosciences, la forte croissance des ventes de Dysport est le résultat de l'augmentation des volumes sur les marchés esthétiques, principalement en Amérique latine, en Australie et au Moyen-Orient, ainsi qu'une solide performance sur les marchés thérapeutiques.





Comparaison des résultats consolidés des activités des exercices 2022 et 2021

Conformément à la norme IFRS 5, le Résultat net consolidé et le Cash-Flow libre de l'exercice 2022 de l'activité Santé Familiale ont été reclassés sur des lignes séparées : "Résultat net des activités en cours de cession" dans le compte de résultat consolidé et "Variation de la trésorerie des activités en cours de cession" dans le tableau des flux de trésorerie. Les éléments de l'exercice 2021 ont été retraités en conséquence.

Le montant d'ouverture de la trésorerie nette pour 28 millions d'euros a été retraité du montant des passifs liés à des paiements conditionnels (compléments de prix et CVG13), initialement inclus dans la définition de la trésorerie / (dette) nette (Clôture 2021 : -126,4 millions d'euros). Au compte de résultat, les impacts sur l'évaluation à la juste valeur de ces actifs et passifs relatifs au changement d'hypothèses (probabilité d'occurrence, estimation, change) sont désormais comptabilisés en résultat opérationnel et non plus en résultat financier. L'effet de la désactualisation de ces actifs et passifs reste enregistré en résultat financier.

Epizyme a été totalement consolidé à partir du 1er septembre 2022.

Les résultats des activités sont des indicateurs de performance. La réconciliation de ces indicateurs avec les rubriques IFRS est présentée en Annexe 4 « Passage du Résultat net consolidé IFRS au Résultat net consolidé des activités ».





2022 2021 Variation en %



m? % des ventes m? % des ventes Chiffre d'affaires 3 025,0 100% 2 643,3 100% 14,4% Autres produits de l'activité 131,5 4,3% 105,4 4,0% 24,7% Produits des activités ordinaires 3 156,4 104,3% 2 748,6 104,0% 14,8% Coûts de revient des ventes (527,7) (17,4)% (438,6) (16,6)% 20,3% Frais commerciaux (833,4) (27,6)% (728,1) (27,5)% 14,5% Frais de recherche et développement (445,3) (14,7)% (424,4) (16,1)% 4,9% Frais généraux et administratifs (205,8) (6,8)% (188,2) (7,1)% 9,3% Autres produits opérationnels des activités 0,4 ? 13,9 0,5% n/a Autres charges opérationnelles des activités (29,2) (1,0)% (0,1) ? n/a Résultat Opérationnel des activités 1 115,4 36,9% 983,1 37,2% 13,5% Coût de l'endettement financier net (18,5) (0,6)% (21,8) (0,8)% (15,2)% Autres produits et charges financiers (13,4) (0,4)% (14,5) (0,5)% (7,2)% Impôt sur le résultat des activités (210,8) (7,0)% (207,1) (7,8)% 1,8% Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence (0.3) ? 0,4 ? n/a Résultat net consolidé des activités 872,4 28,8% 740,1 28,0% 17,9% - dont part attribuable aux actionnaires d'Ipsen S.A. 873,5 28,9% 740,0 28,0% 18,1% - dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (1,3) ? 0,1 ? n/a Résultat net des activités dilué par action - part attribuable aux actionnaires d'Ipsen S.A. (en euro) 10,51? 8,88? 18,4%

Chiffre d'affaires Groupe

Le chiffre d'affaires Groupe a augmenté de 8,5%14 à taux de change constant, et 14,4% en données publiées, avec un effet favorable des devises de 5,9%.

Autres produits de l'activité

Les autres produits de l'activité se sont élevés à 131,5 millions d'euros, en hausse de 24,7%, reflétant la hausse des redevances reçues des partenaires du Groupe, principalement Galderma sur Dysport.

Coût de revient des ventes

Le coût de revient des ventes s'est élevé à 527,7 millions d'euros et a représenté 17,4% du chiffre d'affaires Groupe, soit une augmentation en pourcentage du chiffre d'affaires Groupe de 0,9 point (exercice 2021 : 438,6 millions d'euros ou 16,6%) principalement due à un effet défavorable sur le mix produit et à une augmentation des redevances de Cabometyx payées au partenaire d'Ipsen.

Frais commerciaux

Les frais commerciaux de 833,4 millions d'euros ont augmenté de 14,5%, en raison de l'intégration d'Epizyme, des efforts commerciaux déployés pour soutenir la croissance des ventes et de l'impact des taux de change, partiellement compensés par l'effet du programme d'efficacité du Groupe. Les frais commerciaux ont représenté 27,6% du chiffre d'affaires Groupe, en ligne avec l'année dernière (exercice 2021 : 27,5%).

Frais de recherche et développement

Les frais de recherche et développement se sont élevés à 445,3 millions d'euros, en croissance de 4,9%, avec une baisse des investissements en Oncologie pour Onivyde et Cabometyx compensée par les coûts d'Epizyme et par une augmentation des investissements en Neurosciences, notamment pour les neurotoxines de nouvelle génération, et en Maladies Rares pour elafibranor. Les frais de recherche et développement ont représenté 14,7% du chiffre d'affaires Groupe, en baisse de 1,3 point (exercice 2021: 16,1%).

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 9,3% à 205,8 millions d'euros. Le ratio en pourcentage des ventes a diminué de 7,1% à 6,8% entre 2021 et 2022.

Autres produits et charges opérationnels des activités

Les autres produits et charges opérationnels courants ont atteint 28,8 millions d'euros (un produit de 13,8 millions d'euros en 2021) reflétant l'impact des couvertures de change du Groupe.

Résultat Opérationnel des activités

Le résultat opérationnel des activités s'est élevé à 1 115,4 millions d'euros, en croissance de 13,5% avec une marge opérationnelle des activités de 36,9% du chiffre d'affaires Groupe, en baisse de 0,3 point impacté par l'effet dilutif de l'intégration d'Epizyme.

Coût de l'endettement financier net et autres éléments financiers des activités

Le résultat financier du Groupe a représenté une charge financière nette de 31,9 millions d'euros, contre 36,3 millions d'euros en 2021.

Le coût de financement net a diminué de 3,3 millions d'euros pour atteindre 18,5 millions d'euros, du fait de taux d'intérêts plus élevés sur les revenus de placement.

Les autres produits et charges financiers ont diminué de 1,1 millions d'euros pour atteindre une charge de 13,4 millions d'euros, principalement en raison de la baisse des impacts de change sur les transactions non commerciales.

Impôt sur le résultat des activités

Le montant d'impôt sur le résultat des activités s'élève à 210,8 millions d'euros et résulte d'un plus faible bénéfice avant impôt cumulé à la baisse du taux d'imposition effectif de base à 19,5% (exercice 2021: 21,9%), principalement impacté par le classement des crédits d'impôt liés aux dépenses de recherche et développement pour les médicaments orphelins en impôt.

Résultat net consolidé des activités

Le résultat net consolidé des activités a augmenté de 17,9% pour atteindre 872,4 millions d'euros, contre 740,1 millions d'euros en 2021.

Résultat net des activités par action

Le Résultat net des activités dilué par action s'élève à 10,51 euros, en augmentation de 18,4% (exercice 2021: 8,88 euros).

Les principaux éléments de réconciliation entre le Résultat net consolidé des activités et le Résultat net consolidé IFRS sont :





2022 2021 m? m? Résultat net consolidé des activités 872,4 740,1 Amortissement des immobilisations incorporelles (hors logiciels) (78,7) (59,6) Autres produits et charges opérationnels (105,4) (36,3) Coûts liés à des restructurations (20,2) (14,6) Pertes de valeur (86,1) (6,5) Autres 65,5 23,6 Résultat net consolidé IFRS 647,5 646,7 Résultat net IFRS dilué par action - part attribuable aux actionnaires d'Ipsen S.A. (en euros) 7,81? 7,76?

Amortissements des immobilisations incorporelles (hors logiciels)

Les amortissements des immobilisations incorporelles (hors logiciels) se sont élevés à 103,6 millions d'euros avant impôt (exercice 2021: 79,4 millions d'euros avant impôt). La variation est principalement due aux amortissements sur les actifs incorporels relatifs à Cabometyx.

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels ont représenté une charge de 140,6 millions d'euros avant impôt, principalement liée aux coûts d'acquisition et d'intégration d'Epizyme, aux programmes de transformation du Groupe, à la cession de l'activité Santé Familiale, à l'arrêt d'études cliniques, ainsi qu'à la réévaluation des paiements d'étapes conditionnels d'Onivyde à la suite des résultats des études cliniques sur les nouvelles indications.

Les autres produits et charges opérationnels non courants ont représenté une charge de 50,3 millions d'euros avant impôt en 2021, principalement liée aux programmes de transformation du Groupe.

Coûts liés à des restructurations

Les coûts de restructuration se sont élevés à 26,9 millions d'euros avant impôt, résultant principalement des coûts d'intégration d'Epizyme.

En 2021, les coûts de restructuration se sont élevés à 19,6 millions d'euros avant impôt, portant principalement sur les projets de transformation, notamment en France et aux États-Unis.

Pertes de valeur

Le Groupe a comptabilisé des pertes de valeur relatifs à des actifs incorporels pour 114,3 millions d'euros, dont 55,1 millions d'euros au titre de palovarotène à la suite de la lettre de réponse complète reçue de la part des autorités réglementaires américaines (FDA), et 59,3 millions d'euros au titre d'actifs incorporels en Neuroscience et en Oncologie résultant de résultats défavorables sur des études cliniques.

En 2021, le Groupe a comptabilisé des pertes de valeur pour 9,1 millions d'euros avant impôt à la suite de résultats défavorables sur une étude clinique.

Autres

Les autres produits et charges financiers et les autres éléments d'impôt ont représenté un produit de 11,3 millions d'euros (exercice 2021 : 8,1 millions d'euros).

Le résultat des activités cédées s'élève à 55,4 millions d'euros et correspond à la plus-value résultant de la cession de l'activité Santé Familiale, ainsi que de la contribution de l'activité Santé Familiale sur le premier semestre aux résultats du Groupe.

Indicateurs IFRS

Résultat Opérationnel

Le Résultat Opérationnel s'est élevé à 729,9 millions d'euros, en baisse de 11,5% (exercice 2021 : 824,7 millions d'euros) résultant principalement des pertes de valeur exceptionnelles reconnues en 2022.

Résultat net consolidé

Le résultat net consolidé s'est établi à 647,5 millions d'euros en 2022, en ligne avec l'année dernière (exercice 2021 : 646,7 millions d'euros).

Résultat net par action

Le résultat net dilué par action s'établit à 7,81 euros en 2022 (exercice 2021 : 7,76 euros).

Trésorerie nette et financement

Le montant d'ouverture de la trésorerie nette pour 28 millions d'euros a été retraité du montant des passifs liés à des paiements conditionnels (compléments de prix et CVG), initialement inclus dans la définition de la trésorerie / (dette) nette (Clôture 2021 : -126,4 millions d'euros).





2022 2021 m? m? Trésorerie / (dette financière) nette à l'ouverture qui inclut les passifs liés à des paiements conditionnels (compléments de prix & CVG) (126,4) (525,3) Passifs liés à des paiements conditionnels (compléments de prix & CVG) 154,4 137,2 Trésorerie / (dette financière) nette à l'ouverture retraitée 28,0 (388,0)

Le Groupe a augmenté sa trésorerie nette de 370,8 millions d'euros sur 2021, portant la trésorerie nette à la clôture à 398,8 millions d'euros.





2022 2021 m? m? Trésorerie / (dette financière) nette à l'ouverture (1) 28,0 (388,0) Résultat Opérationnel des Activités 1 115,4 983,1 Eléments sans impact sur la trésorerie 105,1 143,4 Variation du BFR opérationnel (77,6) 10,7 Autres variations du BFR 77,4 (25,3) Investissements opérationnels nets (hors milestones) (140,6) (109,7) Dividendes reçus des entités mises en équivalence ? ? Cash-Flow Opérationnel 1 079,6 1 002,3 Autres produits et charges opérationnels non courants et charges de restructuration (63,3) (48,7) Résultat financier (23,6) (28,9) Impôts exigibles (167,2) (144,8) Autres flux opérationnels (8,3) 0,9 Cash-Flow libre 817,2 780,7 Distributions versées (100,2) (83,1) Investissements nets (acquisitions et milestones) (564,5) (240,4) Programmes de rachat d'actions (11,3) (36,7) Impact du change sur l'endettement financier net (20,4) (30,3) Variation de la trésorerie/(dette financière) nette liée aux activités en cours de cession 249,0 25,7 Autres 1,0 ? Paiements aux actionnaires et opérations de croissance externe (446,4) (364,7) VARIATION DE LA TRESORERIE/ (DETTE FINANCIERE) NETTE 370,8 416,0 TRESORERIE/ (DETTE FINANCIERE) NETTE 398,8 28,0

Cash-Flow opérationnel

En 2022, le Cash-Flow Opérationnel s'est établi à 1 079,6 millions d'euros, en augmentation de 77,3 millions d'euros (+7,7%), porté par une hausse du Résultat Opérationnel des Activités pour 132,3 millions d'euros et l'amélioration des autres besoins en fonds de roulement de 102,7 millions d'euros liée à un remboursement d'acomptes d'impôt et à l'augmentation de la rémunération variable, partiellement compensés par une augmentation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (88,3 millions d'euros, dû notamment la hausse des créances clients), une hausse des investissements opérationnels nets (30,9 millions d'euros, au titre de projets d'accroissement des capacités de production et d'efficacité des sites industriels, et à des investissements dans l'informatique et le digital) et à une diminution des éléments sans impact sur la trésorerie résultant de projets de transformation principalement aux Etats-Unis et de l'arrêt d'études cliniques.

Cash-Flow libre

Le Cash-Flow libre a augmenté de 36,5 millions d'euros et s'établit à 817,2 millions d'euros en 2022, (780,7 millions d'euros en 2021). Cette hausse s'explique notamment par l'augmentation du Cash-Flow Opérationnel, compensé par une augmentation des charges opérationnelles non courantes et des charges de restructuration ainsi que par une augmentation de la charge d'impôt.

Paiements aux actionnaires et opérations de croissance externe

Les distributions aux actionnaires d'Ipsen S.A. se sont élevées à 100,2 millions d'euros en 2022, ce qui correspond à un dividende 2021 par action de 1,20 euros (exercice 2021 : 83,1 millions d'euros, pour un dividende 2020 de 1,00 euro par action.

Les investissements nets se sont établis à 564,5 millions d'euros, principalement constitués de l'acquisition des titres d'Epizyme pour un total de 400,3 millions d'euros et de l'accord de licence avec Marengo Therapeutics pour 44,9 millions d'euros. Ils comprennent également des paiements d'étapes à la suite de l'atteinte de critères réglementaires et commerciaux pour un montant de 122,8 millions d'euros payé à Exelixis pour Cabometyx, ainsi qu'un paiement d'étape de développement pour 28,5 millions d'euros versé à BluePrint Medecines.

En 2021, les investissements nets d'un montant de 240,4 millions d'euros, étaient principalement constitués des investissements en innovation externe, lié au paiement initial de l'accord de licence pour elafibranor ainsi qu'à l'acquisition de titres pour un total de 148 millions d'euros. Ils incluaient également des paiements d'étapes additionnels versés à Exelixis pour 50,7 millions d'euros à la suite de l'atteinte de critères commerciaux.

L'impact de change sur la dette financière nette et la variation des passifs financiers conditionnels incluent principalement l'impact négatif du dollar américain par rapport à l'euro sur l'endettement financier net du Groupe.

Passage de la trésorerie à la trésorerie nette





2022 2021 m? m? Actifs financiers courants (instruments dérivés sur opérations financières) 2,5 0,6 Trésorerie à la clôture 1 165,5 809,1 Emprunts obligataires et bancaires (581,8) (562,8) Autres passifs financiers (**) (85,1) (100,0) Passifs financiers non courants (666,9) (662,8) Lignes de crédit et emprunts bancaires ? ? Passifs financiers (**) (102,3) (118,9) Passifs financiers courants (102,3) (118,9) Endettement (769,2) (781,8) Trésorerie / (dette financière) nette (*) 398,8 28,0

(*) Trésorerie / (dette financière) nette : instruments dérivés comptabilisés en actifs financiers et liés à des opérations financières, trésorerie et équivalents de trésorerie, sous déduction des concours et emprunts bancaires et autres passifs financiers, et à l'exclusion des instruments financiers dérivés sur les opérations commerciales.

(**) Les passifs financiers excluent principalement les instruments dérivés liés à des opérations commerciales à hauteur de 11,4 millions d'euros en 2022 à comparer à 10,7 millions d'euros en 2021.

Analyse de la trésorerie du Groupe

En juin 2016, la société Ipsen S.A. a procédé au placement d'un emprunt obligataire public à sept ans non assorti de sûretés pour un montant de 300 millions d'euros.

En mai 2019, Ipsen S.A. a signé un crédit syndiqué sur cinq ans pour un montant de 1 500 millions d'euros, qui a été prolongé jusqu'à mai 2026.

En juillet 2019, Ipsen S.A. a obtenu un financement à long terme sur le marché américain (US Private Placement - USPP) à hauteur de 300 millions d'euros, structuré en deux tranches de sept et dix ans de maturité.

Le Groupe doit respecter le ratio Dette nette/EBITDA inférieur à 3,5 fois à chaque clôture publiée pour le crédit syndiqué et l'USPP. Le Groupe a respecté le ratio de covenant défini pour ces deux financements.

Le crédit syndiqué inclut des indicateurs spécifiques liés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), évalués chaque année.

Au 31 décembre 2022, le crédit syndiqué a été intégralement remboursé et le programme d'émission de billets de trésorerie (NEU CP ? Negotiable EUropean Commercial Paper) d'Ipsen S.A. de 600 millions d'euros était utilisé à hauteur de 65 millions d'euros.



Annexe 1 : Compte de résultat consolidé





2022 2021 (1) m? m? Chiffre d'affaires 3 025,0 2 643,3 Autres produits de l'activité 131,5 105,4 Produits des activités ordinaires 3 156,4 2 748,6 Coût de revient des ventes (527,7) (438,6) Frais commerciaux (833,4) (728,1) Frais de recherche et développement (445,3) (424,4) Frais généraux et administratifs (205,8) (188,2) Autres produits opérationnels courant 32,1 52,5 Autres charges opérationnelles courantes (305,1) (168,4) Coûts liés à des restructurations (26,9) (19,6) Pertes de valeur (114,3) (9,1) Résultat opérationnel 729,9 824,7 Coût de l'endettement financier net (18,5) (21,8) Autres produits et charges financiers (5,5) (13,8) Impôts sur le résultat (112,3) (158,3) Quote-part dans le résultat des entreprises associées (1,5) 0,4 Résultat des activités poursuivies 592,1 631,2 Résultat des activités abandonnées 55,4 15,5 Résultat consolidé 647,5 646,7 - dont part attribuable aux actionnaires d'Ipsen 648,6 646,6 - dont participations ne donnant pas le contrôle (1,1) 0,1 Résultat de base par action des activités poursuivies (en euros) 7,20? 7,64? Résultat dilué par action des activités poursuivies (en euros) 7,14? 7,57? Résultat de base par action des activités abandonnées (en euros) 0,67? 0,19? Résultat dilué par action des activités abandonnées (en euros) 0,66? 0,19? Résultat de base par action (en euros) 7,87? 7,82? Résultat dilué par action (en euros) 7,81? 7,76?

(1) Les données publiées au titre de l'exercice 2021 ont été retraitées de l'impact lié à la présentation de l'activité Santé Familiale en activité en cours de cession (voir note 4 de l'annexe aux comptes consolidés clos le 30 juin 2022).



Annexe 2 : Bilan consolidé avant affectation du résultat





31 décembre 2022 31 décembre 2021 (1) (2) m? m? ACTIF Goodwill 579,9 623,2 Autres immobilisations incorporelles 1 585,4 1 370,0 Immobilisations corporelles 581,4 647,5 Titres non consolidés 109,8 106,9 Participations dans des entreprises mises en équivalence 26,4 26,2 Actifs financiers non courants 0,1 0,1 Actifs d'impôts différés 321,1 258,7 Autres actifs non courants 6,1 4,3 Total des actifs non courants 3 210,3 3 036,7 Stocks 284,1 219,4 Clients et comptes rattachés 632,5 564,3 Actifs d'impôts exigibles 41,2 122,8 Actifs financiers courants 31,0 11,7 Autres actifs courants 239,5 221,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 169,3 814,7 Total des actifs courants 2 397,6 1 953,8 TOTAL DE L'ACTIF 5 607,9 4 990,5 PASSIF Capital social 83,8 83,8 Primes et réserves consolidées 2 547,4 1 967,7 Résultat de l'exercice 648,6 646,6 Réserves de conversion 57,4 37,2 Capitaux propres - attribuables aux actionnaires d'Ipsen S.A. 3 337,3 2 735,2 Participations ne donnant pas le contrôle (0,6) 2,5 Total des capitaux propres 3 336,7 2 737,7 Provisions pour engagements envers les salariés 18,7 40,7 Provisions non courantes 68,5 64,0 Passifs financiers non courants 667,0 662,9 Passifs d'impôts différés 77,9 101,8 Autres passifs non courants 103,7 155,1 Total des passifs non courants 935,7 1 024,4 Provisions courantes 55,6 41,6 Passifs financiers courants 113,8 129,7 Fournisseurs et comptes rattachés 647,1 594,7 Passifs d'impôts exigibles 11,8 10,0 Autres passifs courants 503,3 446,8 Concours bancaires 3,8 5,5 Total des passifs courants 1 335,4 1 228,4 TOTAL DU PASSIF 5 607,9 4 990,5

(1) Les comptes ont été retraités de l'application rétrospective de la décision de l'IFRIC relative aux logiciels utilisés en mode Saas (Software as a service) au 1er janvier 2021 (voir note 11.1 de l'annexe aux comptes consolidés clos le 31 décembre 2022).

(2) Les données relatives à l'exercice 2021 ont été retraitées suite au changement de présentation des actifs et passifs liés à des paiements conditionnels (voir la note 2.2 des principes comptables). Les actifs liés à des paiements conditionnels ont été reclassés de la ligne "Actifs financiers courants" à la ligne "Autres actifs courants" pour 42,4 millions d'euros. Les passifs liés à des paiements conditionnels ont été reclassés de la ligne "Passifs financiers non courants" à la ligne "Autres passifs non courants" pour 109,3 millions d'euros et de la ligne "Passifs financiers courants" à la ligne "Autres passifs courants" pour 45,1 millions d'euros.

Annexe 3.1 : Tableau des flux de trésorerie consolidés









2022 2021 (2) m? m? Résultat consolidé 647,5 646,7 Quote-part du résultat des entreprises mises en équivalence 1,2 (0,4) Résultat des activités en cours de cession (55,4) (15,5) Résultat net avant quote-part des entreprises mises en équivalence 593,4 630,8 Charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : - Amortissements, pertes de valeur et provisions 336,5 246,4 - Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés 4,4 0,5 - Résultat des cessions d'actifs immobilisés (7,5) 5,3 - Gains et pertes de changes latents (9,5) 2,3 - Coût de l'endettement financier net 18,5 21,8 - Charge d ?impôt 111,8 158,3 - Charges liées aux paiements sur base d'actions 26,5 26,9 '- Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (1) 67,3 (3,6) Marge brute d'autofinancement avant variation du besoin en fonds de roulement 1 141,2 1 088,6 - (Augmentation) / diminution des stocks (19,9) (4,4) - (Augmentation) / diminution des créances clients et comptes rattachés (86,8) (65.8) - Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs et comptes rattachés 29,1 80,9 - Variation nette de la dette d'impôts sur les résultats 0,0 0,0 - Variation nette des autres actifs et passifs liés à l'activité 38,5 (24,9) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (39,1) (14,2) - Impôt payé (130,7) (181,1) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ A L'ACTIVITÉ 971,4 893,3 Acquisitions d'immobilisations corporelles (96,6) (87,7) Acquisitions d'immobilisations incorporelles (156,3) (330,2) Produits des cessions d'actifs corporels et incorporels 10,0 1,0 Acquisitions de titres de participation non consolidés (7,8) (28,4) Incidence des variations du périmètre (131,5) 17,4 Variation du besoin en fonds de roulement lié aux opérations d'investissement (89,5) 98,6 Flux d'investissement ? Divers 13,2 (2,8) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (458,6) (332,0) Émission d'emprunts à long terme 16,0 29,4 Remboursement d'emprunts à long terme (1,1) (0,6) Nouveaux crédits à court terme 1 212,8 657,0 Remboursement des crédits à court terme (1 262,2) (965,4) Paiements conditionnels liés à des acquisitions (0,1) 0,1 Augmentation de capital 0,0 0,0 Titres d'autocontrôle (11,3) (36,7) Distributions versées par Ipsen S.A. (99,3) (82,9) Dividendes versés par les filiales aux participations ne donnant pas le contrôle (0,9) (0,2) Variation du besoin en fonds de roulement lié aux opérations de financement 0,0 (1,0) Intérêts financiers payés (18,2) (21,5) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (164,2) (421.8) VARIATION DE LA TRESORERIE 348,6 139,5 VARIATION DE LA TRESORERIE DES ACTIVITES CEDEES 1,9 24,1 TRÉSORERIE A L'OUVERTURE 809,1 639,6 Incidence des variations du cours des devises 5,9 5,8 TRÉSORERIE A LA CLÔTURE 1 165,5 809,1

(1) Les autres éléments sans incidence sur la trésorerie correspondent principalement au changement de juste-valeur des actifs et passifs conditionnels liés à des regroupements d'entreprise.

(2) Les données publiées au titre de l'exercice 2021 ont été retraitées des impacts liés à la cession de l'activité Santé Familiale (voir note 3.2 de l'annexe aux comptes consolidés clos le 31 décembre 2022).

Annexe 3.2 : Tableau des flux de trésorerie nette consolidés









2022 2021 m? m? Trésorerie / (dette financière) nette à l'ouverture (1) 28,0 (388,0) RESULTAT OPERATIONNEL DES ACTIVITES 1 115,4 983,1 Eléments sans impact sur la trésorerie 105,1 143,4 (Augmentation) / diminution des stocks (19,9) (4,4) (Augmentation) / diminution des créances clients et comptes rattachés (86,8) (65,8) Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs et comptes rattachés 29,1 80,9 Variation du BFR opérationnel (77,6) 10,7 Variation des dettes et créances d'IS (y.c. intégration fiscale) 38,4 (36,0) Variation des autres actifs et passifs d'exploitation (hors milestones reçus) 39,1 10,7 Autres variations du BFR 77,4 (25,3) Acquisition d'immobilisations corporelles (96,6) (87,7) Acquisition d'immobilisations incorporelles (46,0) (30,6) Produits de cessions d'actifs corporels et incorporels 1,5 (0,1) Variation du besoin en fonds de roulement lié aux opérations d'investissement 0,6 8,6 Investissements opérationnels nets (hors milestones) (140,6) (109,7) Dividendes reçus des entités mises en équivalence 0,0 0,0 Cash-Flow Opérationnel 1 079,6 1 002,3 Autres produits et charges opérationnels non courants et charges de restructuration (63,3) (48,7) Résultat financier (23,6) (28,9) Impôts exigibles (167,2) (144,8) Autres flux opérationnels (8,3) 0,9 Cash-Flow libre 817,2 780,7 Distributions versées (y.c. minoritaires) (100,2) (83,1) Acquisitions de titres de participation non consolidés (7,8) (10,6) Acquisitions d'autres actifs financiers (0,1) 0,0 Incidence des variations du périmètre (2) (400,8) 13,7 Milestones payés (3) (200,5) (280,1) Milestones reçus 12,5 25,2 Autres opérations de Business Development 32,0 11,5 Investissements nets (BD et milestones) (564,5) (240,4) Programmes de rachats d'actions (11,3) (36,7) Impact du change sur l'endettement net (20,4) (30,3) Variation de la trésorerie/(dette financière) nette liée aux activités en cours de cession 249,0 25,7 Autres 1,0 0,0 Paiements aux actionnaires et opérations de croissance externe (446,4) (364,7) VARIATION DE LA TRÉSORERIE / (DETTE FINANCIÈRE) NETTE 370,8 416,0 Trésorerie / (dette financière) nette à la clôture 398,8 28,0

(1) Le montant d'ouverture de la trésorerie nette pour 28 millions d'euros a été retraité du montant des passifs liés à des paiements conditionnels (compléments de prix et CVG), initialement inclus dans la définition de la trésorerie / (dette) nette (Clôture 2021 : -126 millions d'euros).

(2) En 2022, l'incidence des variations du périmètre reflète l'acquisition d'Epizyme pour 400,3 millions d'euros. En 2021, l'incidence des variations du périmètre reflète principalement la cession d'entités mises en équivalence pour 24,0 millions d'euros et la prise de participation (mise en équivalence) dans Bakx Therapeutics Inc. pour 10,3 millions d'euros.

(3) Les milestones payés en 2022 correspondent au paiement initial de 44,9 millions d'euros à Marengo Therapeutics, à des paiements d'étapes réglementaires et commerciales versés à Exelixis pour Cabometyx pour 122,8 millions d'euros, et à un paiement d'étape de développement de Fidrisertib versé à BluePrint Medecines pour 28,5 millions d'euros. Les milestones payés en 2021 correspondent aux paiements soumis à des conditions définies dans les contrats de partenariat du Groupe, dont 148 millions d'euros au titre du partenariat avec GENFIT et 51,3 millions d'euros versés à Exelixis pour Cabometyx.

Annexe 4 : Passages du Résultat net consolidé IFRS au Résultat net consolidé des activités





2022 IFRS CORE



2022 Amortissement des immobilisations incorporelles (hors logiciels) Autres produits et charges opérationnels Coûts liés à des restructurations Pertes de valeur Autres 2022 m? m? m? m? m? m? m? Chiffre d'affaires 3 025,0 ? ? ? ? ? 3 025,0 Autres produits de l'activité 131,5 ? ? ? ? ? 131,5 Produits des activités ordinaires 3 156,4 ? ? ? ? ? 3 156,4 Coûts de revient des ventes (527,7) ? ? ? ? ? (527,7) Frais commerciaux (833,4) ? ? ? ? ? (833,4) Frais de recherche et développement (445,3) ? ? ? ? ? (445,3) Frais généraux et administratifs (205,8) ? ? ? ? ? (205,8) Autres produits opérationnels 32,1 ? (31,7) ? ? ? 0,4 Autres charges opérationnelles (305,1) 103,6 172,3 ? ? ? (29,2) Coûts liés à des restructurations (26,9) ? ? 26,9 ? ? ? Pertes de valeur (114,3) ? ? ? 114,3 ? Résultat opérationnel 729,9 103,6 140,6 26,9 114,3 ? 1 115,4 Coût de l'endettement financier net (18,5) ? ? ? ? ? (18,5) Autres produits et charges financiers (5,5) ? ? ? ? (7,9) (13,4) Impôt sur le résultat des activités (112,3) (24,9) (35,1) (6,8) (28,3) (3,4) (210,8) Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence (1,5) ? ? ? ? 1,2 (0,3) Résultat des activités poursuivies 592,1 78,7 105,4 20,2 86,1 (10,1) 872,4 Résultat des activités abandonnées 55,4 ? ? ? ? (55,4) ? Résultat net consolidé 647,5 78,7 105,4 20,2 86,1 (65,5) 872,4 - dont part attribuable aux actionnaires d'Ipsen S.A. 648,6 78,7 105,4 20,2 86,1 (65,5) 873,5 - dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (1,1) ? ? ? ? (0,1) (1,3) Résultat dilué par action - part attribuable aux actionnaires d'Ipsen S.A. (en euros) 7,81? 0,95? 1,27? 0,24? 1,04? (0,79?) 10,51?

Les différents éléments retraités dans le passage du Résultat net consolidé des activités au Résultat net consolidé IFRS sont commentés dans le paragraphe « Passage des indicateurs financiers des activités aux rubriques IFRS ».

2021 IFRS CORE



2021 Amortissement des immobilisations incorporelles (hors logiciels) Autres produits et charges opérationnels Coûts liés à des restructurations Pertes de valeur Autres 2021 m? m? m? m? m? m? m? Chiffre d'affaires 2 643,3 ? ? ? ? ? 2 643,3 Autres produits de l'activité 105,4 ? ? ? ? ? 105,4 Produits des activités ordinaires 2 748,6 ? ? ? ? ? 2 748,6 Coûts de revient des ventes (438,6) ? ? ? ? ? (438,6) Frais commerciaux (728,1) (728,1) Frais de recherche et développement (424,4) ? ? ? ? ? (424,4) Frais généraux et administratifs (188,2) ? ? ? ? ? (188,2) Autres produits opérationnels 53,1 ? (39,2) ? ? ? 13,9 Autres charges opérationnelles (169,0) 79,4 89,5 ? ? ? (0,1) Coûts liés à des restructurations (19,6) ? ? 19,6 ? ? ? Pertes de valeur (9,1) 9,1 ? Résultat opérationnel 824,7 79,4 50,3 19,6 9,1 ? 983,1 Coût de l'endettement financier net (21,8) ? ? ? ? ? (21,8) Autres produits et charges financiers (13,8) ? ? ? ? (0,7) (14,5) Impôt sur le résultat des activités (158,3) (19,7) (14,1) (5,0) (2,6) (7,4) (207,1) Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 0,4 ? ? ? ? ? 0,4 Résultat des activités poursuivies 631,2 59,6 36,3 14,6 6,5 (8,1) 740,1 Résultat des activités abandonnées 15,5 ? ? ? ? (15,5) ? Résultat net consolidé 646,7 59,6 36,3 14,6 6,5 (23,6) 740,1 - dont part attribuable aux actionnaires d'Ipsen S.A. 646,6 59,6 36,3 14,6 6,5 (23,6) 740,0 - dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 0,1 ? ? ? ? ? 0,1 Résultat dilué par action - part attribuable aux actionnaires d'Ipsen S.A. (en euros) 7,76? 0,72? 0,44? 0,18? 0,08? (0,28?) 8,88?





Annexe 5 : répartition géographique des ventes du Groupe par produit





12 mois







Total Amérique du Nord Europe 15 Reste du Monde 2022 2021 Variation



TCC16



2022 2021 Variation



TCC16



2022 2021 Variation



TCC16



2022 2021 Variation



TCC16



m? m? m? m? m? m? m? m? Oncologie 2 379,5 2 153,5 10,5% 4,7% 864,4 799,0 8,2% -3,6% 1 043,9 1 021,7 2,2% 1,9% 471,2 332,8 41,6% 33,5% Somatuline 1 218,0 1 202,7 1,3% -5,6% 706,5 680,7 3,8% -7,5% 379,1 429,0 -11,6% -11,6% 132,5 93,0 42,4% 36,1% Decapeptyl 529,7 459,6 15,3% 12,4% 0,0 0,0 ? ? 297,3 274,0 8,5% 8,5% 232,4 185,6 25,2% 18,1% Cabometyx 448,7 354,6 26,6% 23,9% 17,4 14,0 24,0% 14,5% 327,6 287,0 14,2% 14,0% 103,7 53,6 93,6% 79,1% Onivyde 162,4 127,4 27,4% 14,1% 127,6 103,8 22,9% 9,4% 32,4 23,1 39,9% 28,1% 2,4 0,5 n/a n/a Tazverik 12,7 0,0 n/a n/a 12,7 0,0 n/a n/a 0,0 0,0 ? ? 0,0 0,0 0,0% 0,0% Autres produits d'Oncologie 8,0 9,1 -12,2% -12,3% 0,3 0,6 -45,0% -49,2% 7,5 8,5 -10,9% -10,7% 0,2 0,1 n/a n/a Neurosciences 604,4 440,7 37,2% 29,7% 160,1 106,1 50,9% 34,7% 161,4 147,2 9,7% 9,8% 282,9 187,4 51,0% 42,5% Dysport 593,6 434,6 36,6% 29,4% 160,1 106,1 50,9% 34,7% 161,4 147,2 9,7% 9,8% 272,0 181,3 50,0% 42,2% Autres produits de neurosciences 10,8 6,1 78,8% 52,1% 0,0 0,0 ? ? 0,0 0,0 ? ? 10,8 6,1 78,8% 52,1% Maladies Rares 41,1 49,1 -16,4% -18,3% 7,6 11,2 -32,1% -39,5% 31,9 36,7 -13,0% -13,1% 1,6 1,3 25,4% 16,6% NutropinAq 27,2 32,0 -15,1% -15,3% 0,0 0,0 ? ? 26,1 30,9 -15,7% -15,8% 1,1 1,1 0,1% -2,3% Increlex 13,9 17,1 -18,7% -23,8% 7,6 11,2 -32,1% -39,5% 5,9 5,8 1,1% 1,3% 0,5 0,2 n/a n/a Chiffre d'affaires Groupe 3 025,0 2 643,3 14,4% 8,5% 1 032,1 916,3 12,6% 0,4% 1 237,3 1 205,5 2,6% 2,4% 755,6 521,4 44,9% 36,7%





4ème trimestre







Total Amérique du Nord Europe 17 Reste du Monde 2022 2021 Variation



TCC18



2022 2021 Variation



TCC18



2022 2021 Variation



TCC18



2022 2021 Variation



TCC18



m? m? m? m? m? m? m? m? Oncologie 612,3 588,1 4,1% -1,1% 229,9 228,2 0,8% -10,3% 254,6 265,5 -4,1% -3,7% 127,7 94,4 35,4% 27,9% Somatuline 306,1 328,3 -6,8% -13,3% 181,0 195,4 -7,4% -17,6% 86,3 107,0 -19,3% -18,7% 38,8 26,0 49,4% 40,3% Decapeptyl 133,7 127,0 5,3% 3,9% 0,0 0,0 ? ? 76,1 73,6 3,3% 3,7% 57,7 53,4 8,0% 4,3% Cabometyx 121,0 96,0 26,1% 23,1% 4,5 4,1 8,8% 3,8% 85,2 77,0 10,7% 11,0% 31,3 14,8 n/a 91,8% Onivyde 40,4 34,4 17,3% 5,9% 34,5 28,6 20,6% 7,3% 5,9 5,7 3,4% 0,7% -0,0 0,1 n/a n//a Tazverik 9,9 0,0 n/a n/a 9,9 0,0 n/a n/a 0,0 0,0 n/a n/a 0,0 0,0 n/a n/a Autres produits d'Oncologie 1,1 2,4 -52,0% -51,6% 0,1 0,1 -44,5% -45,9% 1,1 2,2 -50,8% -50,2% 0,0 0,1 n/a. n/a. Neurosciences 196,7 131,1 50,1% 40,6% 43,4 35,3 23,0% 10,5% 50,6 44,2 14,3% 15,0% 102,7 51,6 99,3% 82,2% Dysport 193,2 129,3 49,4% 40,4% 43,4 35,3 23,0% 10,5% 50,6 44,2 14,3% 15,0% 99,3 49,8 99,3% 82,9% Other Neuroscience 3,5 1,7 99,3% 59,7% 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0 ? ? 3,5 1,7 99,3% 59,7% Maladie Rares 7,5 11,8 -37,0% -36,9% -0,5 3,0 -116,4% -117,7% 7,4 8,5 -13,1% -13,0% 0,5 0,3 63,3% 54,3% NutropinAq 6,4 7,5 -14,8% -14,8% 0,0 0,0 ? ? 6,1 7,2 -15,0% -15,0% 0,3 0,3 -9,8% -10,5% Increlex 1,2 4,3 -73,1% -73,7% -0,4 3,0 n/a n/a 1,3 1,3 -3,1% -2,6% 0,3 0,0 n/a n/a Chiffre d'affaires Groupe 816,4 731,0 11,7% 5,8% 272,9 266,5 2,4% -8,7% 312,6 318,3 -1,8% -1,4% 231,0 146,2 57,9% 47,4%

Avertissement Ipsen

Les énoncés prospectifs et objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie de gestion, les opinions et les hypothèses actuelles d'Ipsen. Ces projections et objectifs peuvent être affectés par des risques connus ou non et des imprévus susceptibles d'entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. De tels risques et imprévus pourraient affecter la capacité d'Ipsen à atteindre ses objectifs financiers, lesquels reposent sur des hypothèses raisonnables quant aux conditions macroéconomiques à venir formulées d'après les informations disponibles à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des énoncés prospectifs, notamment les attentes d'Ipsen quant à des événements futurs tels que les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les objectifs mentionnés dans ce document sont établis sans tenir compte d'éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier tous ces paramètres. Ces objectifs sont notamment fondés sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen. Ils prennent en compte des circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l'avenir, et non pas exclusivement des données historiques. Les résultats réels pourraient s'avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, notamment le fait qu'un nouveau produit qui semblait prometteur au cours d'une phase préparatoire de développement ou à la suite d'essais cliniques puisse ne jamais être commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, entre autres pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit ou peut avoir à faire face à la concurrence de produits génériques, qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et de développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu'Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et en soit conduit à abandonner ses efforts sur un produit dans lequel il a investi des sommes considérables. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats de ceux-ci seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du produit concerné. Il ne saurait être garanti qu'un médicament recevra les homologations nécessaires ou qu'il rencontre un succès commercial. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les énoncés prospectifs si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé ; les tendances mondiales vers une plus grande maîtrise des coûts de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité d'Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d'Ipsen et d'autres protections concernant les médicaments novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets ou des recours réglementaires. Ipsen dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses médicaments, ce qui peut donner lieu à des redevances substantielles ; en outre ces partenaires pourraient agir de manière à nuire aux activités d'Ipsen ainsi qu'à ses résultats financiers. Ipsen ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. Ipsen pourrait ne pas être en mesure de tirer avantage des accords conclus. Une défaillance d'un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus pour Ipsen. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l'activité d'Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter des changements qui viendraient affecter les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés se fondent. L'activité d'Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d'information enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels Ipsen peut être confronté et le lecteur est invité à prendre connaissance du Document d'enregistrement universel 2021 du Groupe disponible sur son site web www.ipsen.com

1 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établie en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

2 Dysport® (toxine botulique de type A), Decapeptyl® (triptorelin), Cabometyx® (cabozantinib) et Onivyde® (irinotecan).

3 Les états financiers consolidés ont fait l'objet d'un audit des commissaires aux comptes.

4 Décision du Conseil d'administration d'Ipsen S.A., à proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se réunira le 31 mai 2023

5 Les passifs liés à des paiements conditionnels (compléments de prix et certificats de valeur garantie), précédemment inclus dans la définition de la trésorerie / (Dette) nette, ont été retraités de la trésorerie nette.

6 La trésorerie nette d'ouverture pour 28m? a été retraitée et exclut des passifs liés à des paiements conditionnels (la dette nette présentée en 2021 s'élevait à 126,4m?).

7 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établie en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

8 La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du premier trimestre 2023, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions de clôture.

9 Le comité des médicaments à usage humain, le comité de l'Agence européenne des médicaments responsable des médicaments à usage humain.

10 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établie en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

11 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établie en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

12 Dans le présent communiqué, l'Europe est définie comme les pays membres de l'Union Européenne, le Royaume-Uni, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

13 Certificat de valeur garantie

14 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établie en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

15 Dans le présent communiqué, l'Europe est définie comme les pays membres de l'Union Européenne, le Royaume-Uni, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

16 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établie en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

17 Dans le présent communiqué, l'Europe est définie comme les pays membres de l'Union Européenne, le Royaume-Uni, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

18 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établie en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

Pièce jointe

Communiqué envoyé le 9 février 2023 à 01:00 et diffusé par :