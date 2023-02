Samer Saab, PDG d'Explorance est élu PDG de l'année AQT ? Investissement Québec 2023





MONT SAINTE-ANNE, Québec, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec fierté que l'Association québécoise des technologies (AQT) et Investissement Québec ont remis ce soir à Samer Saab, PDG d'Explorance, le Prix PDG de l'année AQT ? IQ 2023, la plus haute distinction visant les chefs d'entreprise de l'industrie des technologies au Québec. C'est lors d'une grandiose soirée Gala dans le cadre du sommet Vision PDG que les 150 président?es participant?es ont élu le lauréat par la voie d'un vote secret.

Rappelons que cette année, le processus de sélection a été effectué en trois étapes. Suite à une entrevue avec le jury composé de membres chevronnés de l'industrie, 7 candidat?es ont été présélectionnées. Après la tenue d'un panel d'entrevue qu'a eu lieu hier, 3 PDG furent définis comme les finalistes de l'édition 2023 du concours.

L'intégrité du processus de votation a été assurée par une firme indépendante, SOM Recherches et Sondages. Cette élection par les pairs au Prix « PDG de l'année » est d'une grande valeur. Il s'agit en effet d'une source de reconnaissance pour le lauréat, qui voit ainsi ses réalisations célébrées par l'ensemble de ses collègues.

Les leaders de la communauté techno québécoise présents à la soirée ont également applaudi les accomplissements des deux finalistes : François Rainville, PDG d'Averna, Marie-Christine Drolet, PDG d'Atman Co, ainsi que les 4 autres PDG présélectionnés pour le concours : Dominic Danis, PDG de Moov Ai, Mohamed Guetat, PDG de Momentum Technologies, Sarah Legendre-Bilodeau, PDG de Videns Analytics et Vincent GodCharles, PDG de Logient.

Le succès d'un entrepreneur immigrant plein de coeur

Samer Saab est le fondateur et PDG d'Explorance, le principal fournisseur de Solutions de gestion de l'expérience. Explorance combine la collecte de données, l'apprentissage automatique et le travail assidu de plus de 300 employés pour soutenir des centaines d'organisations et d'établissements d'enseignement supérieur. Explorance leur permet de prendre chaque jour des décisions concrètes en évaluant les objectifs de plus de 20 millions d'employés et d'étudiants pour favoriser une main-d'oeuvre mondiale robuste, engagée et productive. Guidée par des principes de Samer, Explorance est devenue une entreprise florissante comptant des centaines d'employés à travers quatre continents dont l'équilibre sain entre la vie professionnelle et personnelle pour les garder heureux est une priorité.

Citations

« Nous sommes très fiers de décerner ce grand honneur à un.e représentant.e de la communauté techno qui ne se démarque pas seulement par son leadership, sa capacité d'innovation et pour la croissance vertigineuse de son entreprise. Il/Elle contribue fortement à l'essor de l'économie du Québec et redonne à la communauté, en s'engageant en causes sociales et philanthropiques. », souligne Nicole Martel, Présidente-directrice générale de l'AQT.

« Investissement Québec est heureux de remettre ce prix dont l'objectif est de mettre en valeur les dirigeants et dirigeantes qui se distinguent au sein d'une industrie de grande importance pour le développement économique du Québec, souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. Je tiens à féliciter le lauréat et les autres finalistes. Continuez à inspirer nos leaders et l'ensemble de la communauté d'affaires, à laquelle vous apportez beaucoup! »

À propos du Prix PDG de l'année AQT-Investissement Québec

Depuis 2003, le Prix PDG de l'année AQT- IQ célèbre les accomplissements des PDG qui sont sources d'inspiration et de fierté du secteur techno-numérique québécois. L'AQT et Investissement Québec souhaitent, à travers cette reconnaissance, récompenser le rôle actif des PDG qui contribuent de façon significative au développement économique du Québec, en associant la croissance de leur organisation avec leur engagement envers la communauté.

À propos de l'AQT

L'AQT est un réseau d'affaires qui veille au développement et au rayonnement du secteur des technologies québécoises. L'AQT anime et représente la communauté techno du Québec en encourageant le virage numérique, les occasions d'affaires entre les membres et l'accès aux meilleures pratiques de l'industrie.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec ? CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.





Pour plus de renseignements

Viviane Couto

Directrice marketing numérique et communications AQT

514 874-2667, poste 110 / [email protected]

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 22:15 et diffusé par :