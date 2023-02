Global Partners annonce des innovations qui aideront les gestionnaires de milieux marins à contribuer à la protection de nos océans, avec le soutien du secteur privé par l'intermédiaire de Mary Kay Inc.





Gestionnaires et spécialistes de la conservation des océans, experts mondiaux et représentants officiels de haut niveau se réunissent à l'occasion du cinquième Congrès international des aires marines protégées (IMPAC5) du 3 au 9 février à Vancouver, au Canada, prêts à se battre pour protéger les océans.

L'IMPAC5 est connu pour être la conférence principale d'échange de connaissances au sein de la communauté globale des responsables, des professionnels et des décideurs de la conservation marine. Il offre l'occasion de souligner les dernières découvertes scientifiques et de partager expériences et meilleures pratiques afin de renforcer la conservation de la biodiversité marine tout en protégeant l'héritage naturel et culturel des océans.

Le symposium intitulé "Les innovations dans le cadre de l'amélioration des aires marines protégées (AMP)" a fourni un aperçu exclusif d'une nouvelle plateforme de planification et de gestion en ligne. La plateforme de formation guide, via des approches pratiques, les concepteurs d'aires marines protégées et professionnels du secteur à travers la complexité des défis clés auxquels ils sont confrontés. Ce symposium a regroupé les voix de l'ensemble des intéressés sur la question de la conservation marine, soulignant l'importance du partage des connaissances pour améliorer la gestion des océans entre tous les acteurs impliqués à tous les niveaux.

Moins de 3% des océans étant protégés efficacement, il est urgent de renforcer nos efforts en cours à l'échelle internationale pour accroître les zones maritimes protégées. Nous devons également améliorer l'efficacité de ces zones en atteignant leurs objectifs de conservation et de durabilité. Le Cadre mondial sur la biodiversité récemment adopté inclut des objectifs clés portant sur la protection de 30% des zones marines et terrestres de la planète, et la restauration des terres et paysages marins dégradés d'ici 2030.

Le Dr. Lizzie McLeod, responsable mondiale des Récifs pour The Nature Conservancy a fait remarquer: "Mettre à profit les leçons tirées et les meilleures pratiques à l'échelle mondiale pour atteindre ces objectifs ambitieux dans le domaine de la gestion des océans est une priorité en termes de conservation, y compris la co-création de solutions avec nos principaux partenaires."

En tirant parti des innovations scientifiques, des nouvelles technologies et des meilleures pratiques internationales, les gestionnaires du milieu marin sont plus à même de conjurer les principales menaces auxquelles sont confrontés les écosystèmes marins du monde entier. "Les aires marines protégées (AMP) sont essentielles à la santé des océans et au développement durable. Cependant, elles ne sont pas toujours efficaces en l'absence d'un éventail complet de services de soutien. Les outils d'aide à la prise de décision permettant d'améliorer la conception et la gestion des aires marines protégées (AMP), le partage de connaissances et la collaboration sont nécessaires pour aider les intervenants du secteur maritime à bénéficier du soutien requis afin de mieux protéger les océans," a affirmé Ole Vestergaard, administrateur du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

"Mary Kay est ravie de soutenir The Nature Conservatory, en collaboration avec le PNUE et d'autres experts du monde entier, dans un effort de protection de ce qu'il y a de plus précieux au monde: les océans," a déclaré Deborah Gibbins, Cheffe de l'exploitation chez Mary Kay. "Ces organisations se trouvent à l'avant-garde de la lutte pour la préservation de nos voies navigables. Nous sommes confiants que grâce au soutien financier de Mary Kay, elles pourront obtenir les outils et les ressources dont elles ont besoin pour garantir la bonne santé de nos océans pour les générations à venir," a-t-elle ajouté.

The Nature Conservancy est une organisation de protection de l'environnement, à vocation internationale, ayant pour but la préservation des terres et des ressources en eaux, dont toute vie dépend. Guidés par la science, nous développons des solutions innovantes sur le terrain pour relever les défis les plus complexes de notre monde afin que la nature et les êtres humains puissent prospérer ensemble. Nous luttons contre le réchauffement climatique, travaillons à préserver les terres, les ressources en eau, et les océans, à une échelle sans précédent, fournissons de la nourriture et de l'eau de manière durable, et contribuons à rendre les villes plus viables. Présents dans 79 pays et territoires, nous utilisons une approche coopérative encourageant les communautés locales, les gouvernements, le secteur privé, et autres partenaires, à dialoguer ensemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nature.org ou suivre @nature_press sur Twitter.

Le PNUE est l'autorité mondiale qui définit l'agenda environnemental. Il assure un leadership et encourage les partenariats au service de l'environnement en inspirant, informant et permettant aux nations et peuples d'améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle des générations futures.

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé son entreprise de beauté en 1963, avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans plus de 35 pays. En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s'engage à soutenir les femmes dans leurs parcours, via diverses initiatives de formation, mentorat, représentation, mise en réseau et innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable, en s'associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l'excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l'égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l'embellissement de nos communautés et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

