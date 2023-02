Mazda annonce les prix et ensembles offerts Pour le tout premier Mazda CX-90 2024





Le nouveau VUS multisegment à trois rangées de sièges offre trois groupes motopropulseurs électrifiés et se décline en 10 modèles

Le Mazda CX-90 2024 sera mis en vente à un PDFS de 45 900 $ 1 et arrivera chez les détaillants canadiens au printemps 2023.

et arrivera chez les détaillants canadiens au printemps 2023. Les modèles CX-90 GT-P et Signature, équipés du moteur turbo e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne, affichent des cotes de RNCan sur le plan de la consommation de carburant de 10,3 L/100 km en ville, de 8,5 L/100 km sur route et de 9,5 L/100 km en combiné.

Le moteur turbo e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne de série offre une plus grande efficacité avec des cotes de RNCan sur le plan de la consommation de carburant de 9,9 L/100 km en ville, de 8,4 L/100 km sur route et de 9,3 L/100 km en combiné, tout en proposant une puissance accrue par rapport au CX-9.

Le CX-90 est offert avec une capacité de remorquage maximale de 5 000 lb.

RICHMOND HILL, ON, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui les prix et les ensembles de son tout nouveau véhicule phare, le tout premier Mazda CX-90. Le CX-90, qui sera mis en vente ce printemps comme modèle 2024, présente un design attrayant, un intérieur bien conçu et des groupes motopropulseurs électrifiés axés sur la performance.

TROIS GROUPES MOTOPROPULSEURS ÉLECTRIFIÉS

Offert avec trois nouvelles options de groupe motopropulseur, CX-90 3.3 Turbo, CX-90 PHEV et CX-90 3.3 Turbo à haut rendement, le VUS multisegment à trois rangées de sièges se déclinera en dix ensembles bien équipés pour répondre aux divers besoins de la clientèle.

Les modèles les plus haut de gamme du CX-90 seront équipés du moteur turbo e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne, soit le moteur à essence produit en série le plus puissant mis au point par Mazda, produisant jusqu'à 340 ch et un couple de 369 lb-pi3 lorsqu'on utilise le carburant de qualité supérieure recommandé. Il affiche aussi une consommation de carburant estimée par RNCan de 10,3 L/100 km en ville, de 8,5 L/100 km sur route et de 9,5 L/100 km en combiné.

Le CX-90 PHEV est équipé du groupe motopropulseur e-Skyactiv PHEV, qui consiste en un moteur électrique couplé à un moteur de 2,5 litres à aspiration naturelle de quatre cylindres qui produisent conjointement 323 ch et un couple de 369 lb-pi3 lorsqu'on utilise le carburant de qualité supérieure recommandé. Le CX-90 PHEV est conçu pour employer uniquement le moteur électrique dans divers scénarios de conduite. Afin de donner aux propriétaires de Mazda la souplesse et la tranquillité d'esprit dont ils ont besoin, le moteur de 2,5 litres à aspiration naturelle de quatre cylindres de Mazda a été adapté pour fonctionner en parallèle avec le moteur électrique et la batterie de 17,8 kWh à grande capacité. Cela est utile pour les trajets plus longs ou lorsque le conducteur a besoin d'une accélération maximale, lorsqu'il intègre la circulation sur l'autoroute par exemple. Les estimations de RNCan concernant la portée et l'économie de carburant du CX-90 PHEV seront communiquées peu avant sa mise en vente.

Le groupe motopropulseur de série du CX-90 est le moteur turbo e-Skyactiv de de 3,3 L qui produit 280 ch et un couple de 332 lb-pi3 avec du carburant ordinaire. Il peut atteindre une consommation de carburant estimée par RNCan de 9,9 L/100 km en ville, de 8,4 L/100 km sur route et de 9,3 L/100 km en combiné. Les deux moteurs à six cylindres en ligne sont équipés du M-Hybrid Boost, un système hybride léger de 48 volts, offrant une belle efficacité sans compromettre sa performance remarquable.

Les trois groupes motopropulseurs sont jumelés à la nouvelle transmission automatique à huit vitesses de Mazda, spécialement conçue pour les groupes motopropulseurs longitudinaux électrifiés et les grandes plateformes. Le moteur électrique est placé entre le moteur et la boîte de vitesses, ce qui crée une accélération en douceur à partir d'une position immobile et permet au moteur d'alimenter directement le CX-90 à faible vitesse.

Tous les modèles CX-90 sont équipés de caractéristiques de série qui procurent aux conducteurs la dynamique de conduite et le sentiment de confiance distinctifs de Mazda. Le contrôle cinématique de la posture, une fonction logicielle qui a fait ses débuts sur le cabriolet MX-5 et qui maintient le véhicule ancré au sol dans les virages serrés pour améliorer l'adhérence et permettre à tous les occupants de conserver une posture naturelle, et la technologie de traction intégrale i-ACTIV sont offerts de série sur tous les modèles du CX-90. Les modèles Mi-Drive avec modes Normal, Off-Road et Sport sont inclus pour aider le conducteur dans diverses conditions de conduite et surfaces routières.

Comme pour tous les véhicules Mazda, la sécurité est une priorité pour le CX-90, tant pour le conducteur que pour tous les occupants. Les caractéristiques de sécurité de série i-Activsense1 comprennent le système intelligent d'aide au freinage avant, la surveillance des angles morts, l'alerte de trafic transversal à l'arrière, le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec la fonction arrêt/départ, l'alerte à l'attention du conducteur, le système de suivi de voie automatique avec avertisseur de sortie de voie, et le système de prévention de sortie involontaire de route.

_______________________________ 1 Les dispositifs de sécurité i-Activsense® ne remplacent pas la conduite sécuritaire et attentive. La portée et la capacité de détection de chacun des dispositifs de sécurité sont limitées. Les caractéristiques de sécurité varient selon l'ensemble du véhicule et les combinaisons de versions. Veuillez consulter le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements.

CX-90 3.3 TURBO

Les modèles CX-90 équipés du moteur turbo e-Skyactiv de 3,3 L de série sont offerts en cinq configurations.

CX-90 GS

L'entrée dans la gamme CX-90 est le modèle GS, qui offre aux clients de nombreuses caractéristiques de sécurité, de confort et de commodités technologiques de série. Avec une deuxième et une troisième rangées de sièges de trois passagers chacune, le CX-90 peut accueillir jusqu'à huit passagers. Les caractéristiques intérieures comprennent des sièges en tissu noir, des sièges avant chauffés, un écran central de 10,25 po, un écran ACL TFT de sept pouces dans le tableau de bord, un système audio à huit haut-parleurs Harmonic Acoustics de Mazda, l'intégration d'Apple CarPlayMC et d'Android AutoMC, un système d'infodivertissement Mazda Connect, le démarrage à bouton-poussoir, des entrées USB doubles à la première et à la deuxième rangées, des fenêtres électriques à commande monotouche (avant et arrière), un régulateur automatique de l'air ambiant à trois zones, un siège conducteur à 6 réglages assistés, et une deuxième rangée de sièges inclinables et coulissants, entre autres caractéristiques de série.

À l'extérieur du CX-90 GS, les caractéristiques de série comprennent des roues métalliques uniques en alliage gris foncé de 18 pouces, des phares avant à DEL automatiques (marche/arrêt) avec mise à niveau automatique, des feux de jour à DEL, des feux arrière à DEL, un système de commande de feux de route, des rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotants à DEL, des essuie-glaces à détection de la pluie, ainsi qu'un pare-brise et des fenêtres du conducteur et des passagers avant antibruit. Bien que l'insigne « Inline 6 » sur l'aile soit la plus apparente, l'extérieur présente également des garnitures extérieures noires et une calandre avant en nid d'abeille au fini noir.

CX-90 GS-L

En s'appuyant sur la liste des caractéristiques de série, le CX-90 GS-L comprend des sièges de similicuir noir, un siège de conducteur à réglage automatique à 10 directions avec soutien lombaire, un siège passager à quatre réglages automatiques, un levier de vitesse gainé de cuir et un volant chauffant doté de palettes de changement de vitesses, un rétroviseur latéral à atténuation automatique, un hayon à commande électrique et le système de télédéverrouillage intelligent de Mazda. Les entrées USB sont mises à niveau au Type C et ajoutées à la troisième rangée pour un chargement plus rapide, ce qui donne à cette version un total de six entrées USB de Type C. L'extérieur est également doté de roues en alliage métallique argentées de 19 pouces, d'un dégivreur d'essuie-glace avant, de garnitures noir ébène et d'une calandre avant à maillage. Tous les modèles CX-90 GS-L et les modèles supérieurs comprennent également une nouvelle fonction d'alerte des sièges arrière qui avise le conducteur s'il a oublié des objets ou des occupants dans les sièges arrière au moment de sortir du véhicule.

CX-90 GS-L - SIÈGES CAPITAINES

Les modèles CX-90 GS-L sont également offerts en version sept places assises pour les clients qui préfèrent des sièges capitaines en deuxième rangée avec accoudoirs et allée centrale.

CX-90 GS - ENSEMBLE AMÉLIORÉ

Avec l'ensemble amélioré du CX-90 GS-L, Mi-Drive est mis à jour pour inclure les modes Sport, Off-Road et Towing. La capacité de remorquage maximale est augmentée à 5 000 lb lorsque le véhicule est équipé d'accessoires de remorquage authentiques Mazda. Des rails de toit sont également ajoutés pour une accroître l'espace utilitaire et permettre le transport d'accessoires ou de « jouets » de plein air.

De plus, cet ensemble comprend un toit ouvrant panoramique à commande électrique, un hayon à commande électrique mains libres, des capteurs de stationnement arrière et un chargeur de téléphone sans fil (Qi) dans la première rangée.

CX-90 GT

Sur la base de la version précédente, le CX-90 GT est doté d'un rembourrage disponible en noir ou en grège (en option), de sièges capitaines en deuxième rangée de série avec accoudoirs et allée centrale, ainsi que de sièges de deuxième rangée chauffants (places latérales seulement). L'extérieur est modernisé avec de toutes nouvelles roues en alliage argenté de 21 po, un éclairage distinctif avant à DEL, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriques à commande automatique, un rétroviseur à gradation automatique sur le côté du conducteur et des garnitures chromées sur les pare-chocs, mettant l'accent sur la largeur et le style intemporel du CX-90. Parmi les autres caractéristiques intérieures, mentionnons un système audio haut de gamme Bose à 12 haut-parleurs, une connectivité sans fil pour l'intégration d'Apple CarPlayMC et d'Android AutoMC, un éclairage intérieur amélioré, des pare-fenêtres rétractables de deuxième rangée, un essai gratuit de trois mois de la radio par satellite SiriusXM et un abonnement de cinq ans aux services SiriusXM Traffic et Travel Link. Cette version est également dotée d'un affichage tête haute actif plus large projeté sur le pare-brise. Il permet de projeter davantage d'information sur le système d'assistance à la conduite, tout en affichant les directions de navigation à partir d'Apple CarPlayMC ou d'Android AutoMC.

Les dispositifs de sécurité i-Activsense sont également améliorés grâce à l'écran de visualisation à 360°, au système d'éclairage avant adaptatif, au système intelligent d'aide au freinage en marche arrière avec alerte de circulation transversale arrière et au système d'alerte de trafic transversal à l'avant. De plus, un nouveau système de surveillance des angles morts avec avertissement de sortie de véhicule alerte les passagers de la présence de piétons ou de cyclistes qui arrivent derrière le véhicule stationné. Les autres dispositifs de sécurité comprennent le système d'identification des panneaux de signalisation, le contrôle de vigilance et des capteurs de stationnement avant et arrière.

CX-90 PHEV

Le CX-90 PHEV est équipé du groupe propulseur e-Skyactiv PHEV et se décline en trois configurations.

CX-90 PHEV GS

Tous les modèles du CX-90 PHEV sont équipés de Mi-Drive, avec modes Sport et Off-Road, en plus du nouveau mode véhicule électrique (VE). Le mode VE permet au conducteur de faire fonctionner le CX-90 PHEV uniquement sur le moteur électrique et la batterie le plus longtemps possible.

Le CX-90 PHEV GS compte huit places assises dans la même configuration que le CX-90 GS. Tous les dispositifs extérieurs, intérieurs et de sécurité du CX-90 GS sont également offerts sur ce modèle, tandis que l'insigne extérieur sur l'aile devient « PHEV ».

L'écran du tableau de bord ACL TFT de 12,3 po entièrement numérique est de série. Il s'agit d'une première pour tout véhicule Mazda, qui fournira intuitivement au conducteur les renseignements nécessaires à la conduite du véhicule.

CX-90 PHEV GS-L

Le CX-90 PHEV GS-L est offert de série en version sept places assises avec des sièges capitaines en deuxième rangée, des accoudoirs et une allée centrale. Toutes les caractéristiques extérieures, intérieures et de sécurité que comporte l'ensemble amélioré du CX-90 GS-L se trouvent également sur ce modèle, tandis que l'insigne extérieur sur l'aile devient « PHEV ».

Bien que la capacité de remorquage demeure de 3 500 lb, le CX-90 PHEV GS-L ajoute également un mode de remorquage à la Mi-Drive. Cette fonction aidera le conducteur à se sentir en confiance dans les scénarios de remorquage.

CX-90 PHEV GT

Le CX-90 PHEV GT comprend toutes les caractéristiques extérieures, intérieures et de sécurité qui se trouvent sur le CX-90 GT, avec quelques caractéristiques exclusives. Le CX-90 PHEV GT est le seul modèle à offrir une prise de charge de 1 500 watts dans le coffre, laquelle peut alimenter ou charger des appareils et de l'équipement, ce qui contribuera à la tranquillité d'esprit pendant les voyages en famille élargie.

En tant que version supérieure offerte, le CX-90 PHEV GT est également équipé de nouvelles roues en alliage de 21 pouces coupées au diamant et de rayons au fini usiné avec accents peints en noir. Il se distingue aussi par une garniture de panneaux de passage de roue accentuée au fini chrome satiné avec le mot-symbole Mazda gravé en creux. À l'intérieur, les occupants ont droit à du rembourrage en cuir Nappa doux, offert en noir ou blanc arctique.

CX-90 3.3 TURBO À HAUT RENDEMENT

Le moteur turbo à haut rendement e-Skyactiv G de 3,3 L est offert sur deux modèles.

CX-90 GS-P

Tous les modèles turbo à haut rendement du CX-90 3.3 sont équipés de Mi-Drive avec les modes Sport, Off-Road et Towing, avec une capacité de remorquage maximale de 5 000 lb. En plus de la puissance supérieure du moteur turbo de 3,3 L, le CX-90 GT-P est doté d'un rembourrage en cuir Nappa en noir ou blanc pur, qui comprend également un tableau de bord fini en cuir blanc pur avec des coutures et des bordures contrastantes, un accoudoir de console centrale blanc pur, et un treillis léger comme garniture extérieure sur le panneau de porte supérieur et la console centrale. Parmi les autres caractéristiques, mentionnons le rétroviseur latéral sans cadre à atténuation automatique avec système de commande sans fil HomeLinkMD, des sièges avant ventilés, un siège passager à huit réglages électriques, la fonction mémoire de position du siège du conducteur et des rétroviseurs liés à la fonction de mémoire de position du siège.

Ce modèle présente pour la première fois un nouveau système d'urgence de suivi de voie avec système de surveillance des angles morts, qui fournit des alertes de maintien de voie et, au besoin, des commandes de direction, pour aider le conducteur à éviter les sorties de route et les collisions anticipées avec les véhicules environnants. Une autre nouvelle technologie de sécurité et de commodité est le système d'aide à la conduite dans les embouteillages, la forme la plus avancée d'assistance à la conduite active de Mazda, qui fournit un régulateur de vitesse adaptatif pour une conduite pratique en toute confiance et permet au véhicule de rester au centre de la voie de circulation.

CX-90 SIGNATURE

Au sommet de la gamme de modèles CX-90, la CX-90 Signature complète l'expérience en alliant un savoir-faire et un design de premier ordre à la performance de calibre mondial du véhicule. Cette configuration à six passagers est équipée de sièges capitaines chauffants en deuxième rangée avec une console centrale. De plus, des sièges ventilés en première et deuxième rangée sont inclus. Pour rehausser l'habitacle, des sièges en cuir Nappa sont offerts en couleur taupe Windsor avec courtepointe ou en blanc pur japonais de catégorie supérieure. La garniture intérieure est mise en valeur par un tissu chaleureux, semblable à du suède, avec des points suspendus uniques, qui s'inspire de la reliure à main et d'une technique de tissage japonais complexe, connue sous le nom de Kumihimo, sur le tableau de bord. Enfin, le nouveau volant enveloppé de cuir bicolore, la garniture en bois d'érable madré et l'éclairage amélioré des repose-pieds avant et arrière procurent un équilibre à cet intérieur distingué pour offrir au conducteur et à tous les occupants l'expérience raffinée du CX-90.

Cette version supérieure propose de nouvelles caractéristiques de sécurité i-Activsense, comme le système intelligent d'aide au freinage pour le trafic transversal et les virages dans la trajectoire, qui sont des améliorations au système intelligent d'aide au freinage et aident à détecter et à atténuer les collisions avec des objets qui s'approchent et traversent la trajectoire du véhicule, ainsi qu'à détecter et à atténuer les collisions avec des véhicules, des motocyclettes, des bicyclettes et des piétons dans la trajectoire prévue du véhicule lors d'un virage à une intersection. L'écran de visualisation à 360° est amélioré par une nouvelle fonction de visualisation transparente qui projette sur l'écran central une grande image des zones se trouvant devant et sur le côté du CX-90. Cela aide le conducteur à voir tous les angles en toute sécurité lorsqu'il manoeuvre le CX-90 dans diverses situations, comme des espaces étroits ou des stationnements bondés, ou autour d'objets, comme des bicyclettes ou des jouets laissés dans l'entrée. Le système de réduction des collisions secondaires, une autre nouvelle fonction, est conçu pour appliquer les freins après une collision arrière afin d'éviter les dommages secondaires.

Bien que le modèle Signature partage toutes les caractéristiques de série du CX-90 GT-P, les mises à niveau comprennent un tout nouvel écran central de 12,3 pouces avec capacités d'écran tactile pour Apple CarPlayMC ou AndroidAutMC exclusivement, un écran ACL TFT entièrement numérique de 12,3 pouces dans le tableau de bord, et un volant télescopique avec inclinaison électrique. La différenciation extérieure comprend la moulure en arc de roue de la couleur de la carrosserie, des roues en alliage de 21 pouces coupées au diamant, ainsi qu'une garniture de panneaux de passage de roue accentuée au fini chrome satiné et avec le mot-symbole Mazda gravé en creux.

La CX-90 Signature offre le système de personnalisation du conducteur, une première pour Mazda. Le système de personnalisation du conducteur de Mazda est une fonction activée par le conducteur qui restaure divers paramètres de conduite. En cas d'activation par le conducteur, la caméra interne située dans le coin supérieur gauche de l'écran du Mazda Connect numérise les traits de son visage et les stocke dans le véhicule afin de reconnaître le conducteur les prochaines fois où il prendra place à bord du véhicule. Les données faciales du conducteur pour cette fonction sont chiffrées et stockées dans le véhicule et il n'est pas possible d'y accéder à distance.

Pour en savoir plus sur le Mazda CX-90 2024, visitez Mazda.ca.

LE PDSF1 DE DÉPART DU MAZDA CX-90 2024 EST LE SUIVANT :

Livraison PDSF de départ CX-90 GS 45 900 $ CX-90 GS-L 49 300 $ CX-90 GS-L - Ensemble amélioré 51 350 $ CX-90 GT 55 350 $ CX-90 PHEV GS 54 900 $ CX-90 PHEV GS-L 59 950 $ CX-90 PHEV GT 64 350 $ CX-90 GS-P 59 300 $ CX-90 Signature 63 300 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge vibrant artisan 450 $ Rouge cristal vibrant métallisé 450 $ Gris mécanique métallisé 350 $ Blanc rhodium métallisé 350 $ Intérieur en cuir Nappa blanc arctique 200 $ Intérieur en cuir Nappa taupe Windsor 200 $ Intérieur en cuir grège 200 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur Twitter et Instagram à @MazdaCanada et Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.

1 Le PDSF n'inclut pas la somme de 1 995 $ au titre des frais de manutention et de transport, les taxes, les titres et les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel..

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 19:08 et diffusé par :