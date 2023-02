Esri publie une nouvelle application pour visualiser et analyser facilement les changements de la couverture terrestre mondiale





Les cartes d'occupation et d'utilisation des sols (OUS) constituent un outil de plus en plus important pour les décideurs aux niveaux local, régional et national dans le monde entier. Ces cartes contribuent à éclairer les décisions politiques et de gestion des terres sur des questions telles que le développement durable, en contextualisant et en quantifiant les impacts des processus terrestres et de l'activité humaine sur l'environnement.

Esri, le leader mondial de la cartographie et de l'intelligence géographique, vient de lancer une nouvelle application en ligne, Sentinel-2 Land Cover Explorer. Cette application est structurée autour d'une version Web de sa propre carte mondiale haute définition de la couverture terrestre, dérivée de l'imagerie satellitaire Sentinel-2 de l'Agence spatiale européenne (European Space Agency, ESA). L'application est facile d'accès et utilise la même technologie de système d'information géographique (SIG) que celle utilisée pour la carte de la couverture terrestre. L'application, la carte et l'imagerie Sentinel-2 source font toutes partie du moteur de recherche ArcGIS Living Atlas of the World (Atlas mondial dynamique ArcGIS) de la société.

« Le SIG ne fournit pas seulement les capacités nécessaires pour produire et partager des données et des cartes telles que l'OUS, il permet également aux utilisateurs de dériver et de diffuser des idées à partir de ces données », a déclaré Sean Breyer, responsable du programme ArcGIS Living Atlas of the World d'Esri. « La génération de ces informations est fondamentale, et Sentinel-2 Land Cover Explorer sera inestimable pour aider les décideurs à débloquer des informations essentielles sur l'utilisation des terres, en particulier lorsque le développement durable devient une préoccupation mondiale urgente ».

L'analyse des changements est fondamentale pour une meilleure compréhension des cartes OUS, et Sentinel-2 Land Cover Explorer offre plusieurs moyens de détecter et de signaler les changements, notamment l'analyse visuelle des changements, l'analyse statistique des changements, la validation visuelle des changements et les graphiques dynamiques pour les changements en pourcentage et les tendances dans le temps. Les autres fonctionnalités offertes par l'application sont les suivantes :

Services d'images d'ArcGIS Living Atlas

La possibilité de mettre les données hors ligne (mode téléchargement dans l'application)

Outils d'analyse dans ArcGIS Online

Outils et ressources pour les développeurs ArcGIS

En 2021, en partenariat avec l'Observatoire de l'impact et Microsoft, Esri a publié la première carte mondiale de la couverture terrestre générée par l'intelligence artificielle (IA). Celle-ci a ensuite évolué vers la carte de séries chronologiques annuelles OUS disponible aujourd'hui, qui comprend neuf grandes catégories de couverture terrestre. Les mises à jour annuelles permettent des comparaisons d'une année à l'autre pour détecter les changements dans la végétation et les cultures, l'étendue des forêts, les surfaces nues et les zones urbaines. Avec l'ajout récent de la mise à jour de 2022, la série chronologique annuelle de l'occupation des sols comprend désormais une couverture mondiale de 2017 à 2022.

Sentinel-2 Land Cover Explorer est une application dynamique, prête à l'emploi, avec une expérience utilisateur intuitive. Pour explorer l'application en ligne dès maintenant, rendez-vous sur livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer.

