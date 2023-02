Homewood Santé ouvre une ligne d'urgence à l'intention des personnes touchées par un incident à Laval (Québec)





GUELPH, ON, le 8 févr. 2023 /CNW/ - En réponse à l'incident tragique ayant fait plusieurs victimes aujourd'hui dans une garderie de Laval, en banlieue nord de Montréal, Homewood Santé a ouvert une ligne téléphonique confidentielle d'aide en santé mentale accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour fournir un soutien à toute personne ayant été fortement ébranlée ou traumatisée par cette tragédie.

Les personnes ayant besoin d'un soutien émotionnel peuvent appeler notre ligne d'assistance téléphonique au 1 833 648-2910 pour obtenir du counseling et/ou un aiguillage vers des ressources de soutien. Les membres du personnel des organisations clientes de Homewood Santé peuvent de plus avoir recours à leur Programme d'aide aux employé·e·s et à leur famille au numéro qui leur a été attribué ou en consultant le site monhomeweb.ca.

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux victimes et à leur famille, aux éducatrices, aux premiers intervenants et à toute la collectivité du quartier Sainte-Rose touchée par cet évènement déchirant.

