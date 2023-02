ORBIT GARANT ANNONCE LA NOMINATION DE PIERRE ALEXANDRE COMME PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION AINSI QUE LA NOMINATION DE ME MARIO JACOB AU SEIN DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION





VAL-D'OR, QC, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la nomination permanente de M. Pierre Alexandre au poste de président et chef de la direction de la Société. M. Alexandre occupait auparavant ce poste par intérim depuis novembre 2022.

« Nous sommes heureux que Pierre ait accepté le poste de président et chef de la direction de façon permanente », a déclaré Jean-Yves Laliberté, président du conseil d'administration d'Orbit Garant. "Compte tenu de son expérience au sein de la société, nous pensons qu'il est la personne la plus qualifiée pour diriger Orbit Garant dans sa prochaine phase de croissance."

Pierre Alexandre a co-fondé Forage Orbit Garant en janvier 2007, et depuis ce temps, la Société a grandi pour devenir l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage minier. M. Alexandre possède près de 40 ans d'expérience dans l'industrie du forage minier, y compris les opérations sur le terrain, la planification de projets et le développement des affaires.

Forage Orbit Garant annonce aussi la nomination de Me Mario Jacob au sein de son conseil d'administration, avec prise d'effet immédiate. Me Jacob sera également membre du comité d'audit et du comité de gouvernance d'entreprise et de rémunération. Avec la nomination de Me Jacob, le conseil d'administration d'Orbit Garant compte maintenant cinq membres.

Me Jacob possède plus de 20 ans d'expérience dans le financement d'entreprise, dont une expérience significative dans le secteur minier québécois. Il est actuellement associé de NCP Investment Management, une société de gestion de patrimoine qu'il a cofondée en 2012, et président et administrateur de Maximus Capital Inc., une société d'experts-conseils spécialisée dans le financement et la réorganisation d'entreprises qu'il a fondée en 2003. Me Jacob est aussi administrateur de Ressources Cartier inc., Dundee Sustainable Technologies Inc. et de Soluroc inc. Auparavant, il a été administrateur d'Exploration Osisko Baie James Inc. et de son prédécesseur Mines Virginia Inc. Avocat de formation, Me Jacob a été admis au Barreau du Québec en 1995. Il est Administrateur de Sociétés Certifié au Québec, ayant reçu la désignation ASC en 2009.

« Au nom de tout le conseil d'administration, je suis ravi d'accueillir Mario au sein de notre conseil », a déclaré Jean-Yves Laliberté, président du conseil d'administration d'Orbit Garant. « Sa vaste expérience en financement d'entreprise et dans l'industrie minière sera bénéfique pour Orbit Garant alors que nous travaillons à accroître notre part de marché et à générer une croissance rentable. »

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 216 appareils de forage et environ 1 300 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier», « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement, comprennent la capacité des juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités à gérer et à faire face aux implications de la COVID-19 l'incidence des mesures prises par de contrôler l'étalement de la COVID-19 sur les activités de la Société, les implications économiques et financières de la COVID-19 pour la Société, y compris son incidence sur les flux de trésorerie, la liquidité et le respect par la Société de ses obligations en vertu de son les accords d'emprunt ainsi que les risques et les incertitudes sont discutés dans les documents réglementaires de la Société disponibles à www.sedar.com. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

