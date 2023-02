3e édition de la Journée Biopharm-à-sucre / Sweet Biopharma Day | Québec, Canada





Nous sommes heureux d'annoncer que la 3e édition de la Journée Biopharm-à-sucre / Sweet Biopharma Day, se tiendra le 12 avril 2023, en personne. Cet événement unique, sur invitation seulement, propose aux jeunes biotechs canadiennes de soumettre leur candidature pour avoir la chance de présenter leur projet devant les principales sociétés biopharmaceutiques mondiales, dans le but de développer des collaborations ou des partenariats potentiels. À la fin de cet événement qui réunira tous les principaux intervenants de l'écosystème des sciences de la vie au Canada (investisseurs en capital de risque et représentants des gouvernements et des associations), un haut dirigeant d'entreprise sera sélectionné comme celui ayant fait la meilleure présentation et sera déclaré grand gagnant.

Vous êtes une start-up ou une entreprise biotechnologique de moins de 25 salariés axée sur la recherche et le développement innovant ? Vous avez un fort potentiel commercial ? Vous pouvez postuler pour avoir la chance de faire partie des 16 entreprises de biotechnologie canadiennes prometteuses, les « Sweet 16 », qui seront invitées à présenter devant ces acteurs clés de l'industrie biopharmaceutique le 12 avril prochain.

Comment poser votre candidature : Les entreprises doivent fournir un résumé exécutif de 2 pages et une courte présentation (un ensemble de 5 diapositives maximum) décrivant leur technologie de pointe, leurs cibles thérapeutiques et leurs points de différenciation. Les dossiers de candidature doivent être acheminés via ce formulaire au plus tard le mercredi 8 mars 2023 à 23 h 59 (heure de l'Est). Les entreprises pharmaceutiques participantes sélectionneront les 16 entreprises choisies pour participer, et qui seront prévenues au plus tard le 29 mars 2023.

Cet événement est l'occasion idéale pour les entreprises prometteuses de réseauter en personne. L'entreprise "Sweet 16" avec la meilleure présentation recevra un prix de 2 500 $ à la fin de l'événement, un prix ?'coup de Coeur'' sera également remis.

La journée Biopharm-à-sucre est généreusement soutenue financièrement par son commanditaire Or, Fonds de solidarité FTQ, ses commanditaires Argent, Médicaments novateurs Canada, adMare BioInnovations, RBCx, Investissement Québec, Robic et Mispro Biotech Services, ses commanditaires Bronze Inversago, Amorchem, CTI Fonds Sciences de la vie, Thermo Fisher Scientific et Agilent, et ses commanditaires Érable, RBCx et Sciex.

À propos de la Journée Biopharm-à-sucre

La Journée Biopharm-à-sucre est un événement canadien sur invitation seulement dans le domaine des sciences de la vie. Sa troisième édition est organisée par BIOQuébec, CQDM, le Fonds de solidarité FTQ et adMare BioInnovations. Cet évènement offre aux dirigeants de jeunes entreprises de biotechnologie une opportunité unique d'interagir directement avec des sociétés pharmaceutiques internationales et des sociétés de capital-risque clés pour développer des partenariats synergiques.

Visitez le site web de la Journée Biopharm-à-sucre / Sweet Biopharma Day ICI.

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 16:30 et diffusé par :