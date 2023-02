OAG lance des alertes-statut de vol, une toute nouvelle perspective sur les changements immédiats de vols





OAG, premier fournisseur mondial de données et d'informations sur les voyages, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouvelles alertes-statut de vol, qui offrent une toute nouvelle perspective sur les changements immédiats de vols.

Les alertes-statut de vol s'intègrent directement à la plateforme-info de vol d'OAG, qui fournit déjà un flux continu de changements des horaires de vol. Les données sur le statut et les horaires des vols offrent désormais aux clients d'OAG la couverture d'information la plus large possible sur les vols, notamment sur les moteurs de réservation, les applications de voyage et d'accueil, les applications des compagnies aériennes, les agences de voyage en ligne, les métamoteurs, les moteurs de recherche et les applications de suivi des vols.

Cette puissante combinaison offre une « fenêtre » unique sur les horaires et le statut des données, depuis la programmation d'un vol jusqu'à l'arrivée des bagages sur le tapis, et sur tout ce qui se passe entre les deux.

Alimentée par Azure Event Hub de Microsoft, cette technologie avancée permet d'accélérer et d'adapter les notifications des vols d'OAG sur la plateforme-info. Elle traite en moyenne 40 mises à jour par seconde et fournit des millions de mises à jour en temps réel sur les changements d'horaire et de statut.

Les principaux avantages de cette « fenêtre » de vol sont les suivants :

Des expériences nouvelles et améliorées pour les voyageurs et une meilleure fidélisation des clients : les clients peuvent désormais suivre les changements non seulement 52 heures avant le départ, mais aussi au-delà de cette « fenêtre ». Voilà une toute nouvelle perspective pour répondre aux besoins changeants des voyageurs d'aujourd'hui.

Accès sans restriction à des données de haute qualité : une plateforme scalable et flexible fonctionne sur des systèmes connectés à l'API dans le cloud, spécifiques aux besoins technologiques de chaque client.

Scalabilité et polyvalence accrues : les clients peuvent recevoir des millions de mises à jour en temps réel, supprimant ainsi les vérifications manuelles coûteuses, ce qui leur donne la possibilité de personnaliser les alertes à tout moment.

« Alors que l'avenir du voyage continue d'évoluer, le marché a besoin d'un accès rapide et facile à ce qui se passe au sol et dans les airs pour planifier, informer et améliorer l'expérience client et les résultats opérationnels », a déclaré Phil Callow, CEO d'OAG.

Pour en savoir plus sur les alertes-statut de vol, rendez-vous sur le site https://www.oag.com/status-alerts.

À propos d'OAG

OAG, principale plateforme de données de l'industrie mondiale du voyage, alimente la croissance et l'innovation de l'écosystème du voyage aérien depuis 1929. Basée au Royaume-Uni, OAG est présente aux États-Unis, à Singapour, au Japon, en Chine et en Lituanie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site : www.oag.com et suivez-nous sur Twitter @OAG Aviation.

