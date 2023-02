Ouverture de la période de demandes de candidatures pour l'Initiative de journalisme local, édition 2023-2024 auprès de Médias d'Info Canada





Médias d'Info Canada invite les organisations médiatiques à soumettre leurs demandes pour l'Initiative de journalisme local qui fournit du financement en vue de l'embauche de journalistes pour couvrir les institutions et les dossiers civiques dans les communautés mal desservies au Canada.

Créée par le Gouvernement du Canada, l'Initiative de journalisme local est un programme échelonné sur cinq ans, qui soutient la création de journalisme civique original touchant les divers besoins des personnes vivant dans des déserts de nouvelles et des zones de pauvreté en matière de nouvelles au Canada.

Les organisations vouées à la presse écrite et numérique peuvent présenter une demande à Médias d'Info Canada, y compris les médias de langue française au Québec, les médias de langue anglaise dans le reste du Canada et les médias autochtones dans tout le pays. Les demandes peuvent être soumises pour de nouvelles propositions de projets, ainsi que pour le renouvellement de projets existants précédemment financés par Médias d'Info Canada.

Les candidats doivent identifier la communauté mal desservie qu'ils proposent de couvrir, ainsi que les questions civiques spécifiques qui constitueront l'objet du projet. Les demandes peuvent porter sur des projets à temps plein, à temps partiel, à la pige ou à court terme, qui produisent des articles d'actualité standard et/ou du journalisme d'enquête approfondi de longue haleine.

En 2023-2024, Médias d'Info Canada a l'intention de financer un minimum de 98 journalistes de l'IJL pour des contrats d'une durée maximale de 12 mois. Parmi ceux-ci, 89 d'entre eux seront affectés selon un modèle régional basé sur la population, et 9 seront destinés aux médias autochtones.

Les journalistes de l'IJL couvriront des institutions civiques telles que les palais de justice, les hôtels de ville, les conseils de bande, les commissions scolaires, le Parlement ou les assemblées législatives provinciales. Leurs reportages aideront les citoyens à savoir ce qui se passe là où ils vivent et seront partagés avec des organisations médiatiques accréditées à travers le pays.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au vendredi 17 février 2023, par courriel.

Pour de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité et pour télécharger le formulaire de demande et les lignes directrices, veuillez visiter le site Web de l'initiative de journalisme local à www.initiativedejournalismelocal.ca.

À propos de Médias d'Info Canada

Médias d'Info Canada est la voix de l'industrie des médias imprimés et numériques du Canada. Nous représentons des centaines de titres de confiance dans les provinces et territoires canadiens. Médias d'Info Canada joue un rôle de groupe d'influence en matière de politiques publiques, et contribue à l'évolution continue de l'industrie des médias en faisant valoir les avantages des médias d'information toutes plateformes confondues. Pour en apprendre davantage, visitez notre site web à www.mediasdinfo.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

