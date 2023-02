La campagne de diffamation du maire de Châteauguay doit cesser





MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des cols bleus de la Ville de Châteauguay est consterné par les propos diffamatoires relayés par différents médias à propos des cols bleus.

« Le comportement irresponsable du maire, Éric Allard, crée des situations dangereuses pour les syndiqué(e)s qui sont au travail au service des citoyens et citoyennes. Les travailleurs et travailleuses se font insulter et menacer. Il fait des allégations sans avoir de preuves afin de dénigrer les salarié(e)s », de dire Marie-Christine Morin, conseillère syndicale.

Les parties plaident leur cause devant le Tribunal du travail (TAT) aujourd'hui afin de débattre la question de la gestion du déneigement à la Ville de Châteauguay. Mais au lieu de faire valoir ses arguments auprès du Tribunal, le maire tente plutôt de salir la réputation du syndicat sur la place publique.

« Lors d'une rencontre de relations de travail, le syndicat et la direction se sont entendus sur l'encadrement du soufflage de la neige. Nous avions trouvé des solutions, mais malgré cela, la Ville n'en a pas tenu compte et a fait appel au privé pour effectuer le travail. »

« En fait, le coeur du problème, c'est la gestion défaillante à la Ville de Châteauguay. Elle veut faire des économies à tout prix et essaie de couper les coins ronds. Et maintenant, on blâme le syndicat. Ça n'a aucun sens. C'est avec plaisir que nous discuterons sur le fond de cette histoire devant le TAT », ajoute la conseillère syndicale.

Le syndicat n'accordera pas d'autres entrevues, car il considère le dépôt d'une plainte devant la Division des relations du travail du TAT.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 14:06 et diffusé par :