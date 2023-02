Création de la Bourse JOC à la Fondation Léa Roback, Une contribution financière majeure de la Fondation de la JOC





MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Avant de procéder à sa dissolution, la Fondation de la JOC (Jeunesse Ouvrière chrétienne) vient de remettre un montant de 100 000 $ à la Fondation Léa Roback pour la création de la Bourse JOC. Cette contribution majeure reconnaît la nécessité incontournable de l'éducation et de la formation professionnelle des jeunes femmes de 16-30 ans en situation précaire et engagées socialement.

La Fondation Léa Roback pourra remettre chaque année un nombre de bourses d'études de l'ordre 1 000 $ à 3 000 $ pour des parcours d'étude en alphabétisation, de niveau secondaire (DES) ou professionnelle (DEP), de technique (niveau collégial) et du 1er cycle universitaire. Ces bourses seront identifiées comme provenant de la Bourse JOC.

Madame Ghislaine Patry Buisson, du conseil d'administration de la Fondation de la JOC, rappelle que la JOC-F (féminine) a joué un rôle important au Québec pour la reconnaissance du droit et de l'accès des jeunes femmes à faible revenu de la classe ouvrière à la formation professionnelle. « Les écoles techniques et de métiers étaient ouvertes surtout aux jeunes hommes. Peu de place était faite à la formation professionnelle pour les jeunes femmes à faible revenu » dit-elle. « Dans nos équipes JOC, nous avons appris à faire reconnaître et défendre nos droits comme femmes, revendiquer notre accès à la formation et nous donner des compétences pour contribuer collectivement au développement de la société québécoise. » L'accès à la formation pour les jeunes femmes à faible revenu demeure toujours un enjeu important. La Bourse JOC permettra ainsi à la JOC de poursuivre son oeuvre en empruntant de nouvelles avenues.

Lorraine Pagé, l'actuelle présidente de la Fondation Léa-Roback, première femme à diriger la Centrale de l'enseignement du Québec, devenue la Centrale des syndicats du Québec a eu l'occasion de réagir dans un article paru dans Présence magazine. « Nous sommes très heureuses de ce partenariat », a déclaré Lorraine Pagé. Elle rappelle que Léa Roback (1903-2000) était une syndicaliste engagée en faveur de la formation des femmes du monde ouvrier. « Il y a un lien très clair entre l'engagement de Léa Roback et la mission de la JOC depuis ses débuts », dit-elle. « Léa Roback, notre fondation et la JOC croient que l'éducation est un instrument essentiel pour que les personnes puissent se donner de meilleures conditions de travail et de vie. » Les critères d'accès aux bourses de la Bourse JOC seront déterminés et accessibles en consultant le site de la Fondation Léa Roback

