EIG conclut un plan de négociation portant sur la vente des actions de Harbour Energy plc





EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des infrastructures, annonce aujourd'hui la mise en place d'un plan de négociation préétabli (le « Plan de négociation ») visant la vente de jusqu'à 2 millions d'actions (les « Actions ») de Harbour Energy plc (HBR.L ou la « Société ») détenues par certaines sociétés contrôlées d'EIG. Comme annoncé le 8 juillet 2022, EIG a procédé à la distribution d'actions au profit de divers investisseurs de fonds d'EIG et actionnaires de sociétés affiliées d'EIG. Cette distribution a constitué un événement imposable pour certains actionnaires de sociétés affiliées d'EIG. Dès lors, EIG procède à la vente des Actions conformément au Plan de négociation, principalement aux fins de couvrir ces obligations fiscales. Le Plan de négociation, conclu le 6 février 2023, permettra de vendre les Actions jusqu'au 9 mars 2023, à une période durant laquelle EIG pourrait sans cela en être empêché en vertu des lois relatives aux délits d'initiés ou des restrictions commerciales applicables à Harbour Energy plc. Le Plan de négociation sera administré par un courtier indépendant et soumis au prix, au volume et aux restrictions temporelles fixés par le Plan de négociation. Après la cessation du Plan de négociation, EIG demeurera le principal actionnaire de la Société et détiendra environ 15 % des actions en circulation par l'intermédiaire d'instruments gérés et de propriétés exclusives.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures avec 22,7 milliards de dollars sous gestion au 31 décembre 2022. EIG est spécialisé dans les investissements privés portant sur des infrastructures énergétiques et assimilées à l'échelle mondiale. Au cours de ses 40 années d'existence, EIG a investi plus de 44,6 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie à travers plus de 396 projets ou entreprises dans 42 pays, sur six continents. Le siège d'EIG se trouve à Washington, D.C. et la société possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site d'EIG, à l'adresse www.eigpartners.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 13:40 et diffusé par :