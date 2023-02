Invitation aux médias - Première pelletée de terre officielle du projet d'agrandissement et de restauration de l'hôtel de ville de Baie-D'Urfé





BAIE-D'URFÉ, QC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Ville de Baie-D'Urfé informe les représentants des médias qu'elle procédera à la première pelletée de terre pour souligner le début des travaux d'agrandissement et de restauration de l'hôtel de ville de Baie-D'Urfé.

Date : Le 16 février 2023

Heure : 10 h

Lieu : Hôtel de ville de Baie-D'Urfé, 20410, chemin Lakeshore, Baie-D'Urfé (Québec) H9X 1P7

Les travaux visent entre autres la reconfiguration de l'espace, la restauration d'ouvrages historiques, l'installation d'un ascenseur, le renforcement des fondations ainsi que le remplacement et la restauration des fenêtres, en plus de l'isolation du bâtiment. À terme, une nouvelle section sera construite et comprendra notamment des bureaux administratifs. La section ancestrale laissera place à la salle du conseil et à une aire de travail.

Ces travaux permettront de préserver ce bâtiment emblématique de la ville de Baie-D'Urfé, en plus d'en assurer l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Informations :

Ville de Baie-D'Urfé

Service des communications

514 457-7457

[email protected]

SOURCE Ville de Baie-D'Urfé

