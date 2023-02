LivaNova lance une commercialisation limitée en Europe du système de perfusion Essenz pour les procédures de pontage cardio-pulmonaire





LivaNova PLC (Nasdaq : LIVN), une société de technologie médicale et d'innovation leader sur le marché, a annoncé aujourd'hui le début de la commercialisation limitée du système de perfusion Essenztm*. Cette commercialisation a été lancée dans certains centres en Europe, après le succès de l'expérience clinique dans deux grands centres, notamment l'hôpital Catharina à Eindhoven, aux Pays-Bas, et l'hôpital San Donato à Milan, en Italie. Composé d'une machine coeur-poumon (HLM) de nouvelle génération et d'un moniteur patient révolutionnaire, Essenz privilégie les données pour offrir une approche adaptée au patient qui permet de prendre des décisions fondées sur les données pendant les procédures de pontage cardio-pulmonaire (CPB) pour sauver des vies.

L'hôpital Catharina fut le premier hôpital du monde à utiliser le système de perfusion Essenz pour effectuer des interventions cliniques. «?Nous sommes fiers d'être les premiers à avoir introduit le système de perfusion Essenz dans notre pratique clinique, notamment du fait de notre forte implication dans le processus de conception du système?», a déclaré Eddy Overdevest, perfusionniste à l'hôpital Catharina. «?Dès le premier jour dans la salle d'opération, nous avons ressenti un niveau de confiance qui nous a permis de passer immédiatement à toute une série de cas cliniques, en faisant confiance au système et à notre propre capacité à l'intégrer dans nos opérations. Grâce au système de perfusion Essenz, nous entrons dans une nouvelle ère où la technologie et l'expertise du perfusionniste peuvent être combinées de manière transparente pour fournir des soins personnalisés à nos patients?», ajoute-t-il.

«?Nous sommes très satisfaits des performances de la machine et enthousiastes à l'idée de pouvoir enfin l'utiliser pour assister les patients pendant les interventions à coeur ouvert?», a déclaré Mauro Cotza, perfusionniste en chef à l'hôpital San Donato. «?Nous sommes heureux d'avoir été le premier hôpital du monde à placer un patient sous bypass avec Essenz pendant une chirurgie très peu invasive de remplacement de la valve mitrale?», ajoute-t-il.

Le système de perfusion Essenz est le fruit de 50 ans de collaboration étroite avec les perfusionnistes. LivaNova a travaillé main dans la main avec plus de 300 perfusionnistes du monde entier qui ont participé à chaque étape de la conception et du développement afin de répondre à leurs besoins en constante évolution dans le bloc opératoire (PO), et ce en mettant l'accent sur la sécurité des patients et la gestion des risques. Ce système complet offre flexibilité et évolutivité pour optimiser la coordination des soins peropératoires.

Le système de perfusion Essenz est conçu à partir de l'ancien système HLM LivaNova S5tm. Le cockpit de la machine coeur-poumon Essenz et le moniteur patient Essenz sont connectés mais fonctionnent séparément. De plus, chaque pompe d'Essenz est contrôlée individuellement.

La technologie de détection précise et le tableau de bord intuitif du moniteur patient Essenz fournissent des données pendant une intervention. Grâce à une interface utilisateur intuitive, le moniteur patient Essenz enregistre et affiche en continu les données et les événements sur un même écran pour assister le perfusionniste tout au long de la procédure.

Le système de perfusion Essenz présente un design ergonomique, y compris une gestion sophistiquée des câbles, et il est monté sur un mât pour maintenir la zone propre et hygiénique. Le cockpit innovant offre une vue centrale pour commander l'appareil et surveiller tous les paramètres de perfusion et du patient. Les pompes montées sur mât permettent à l'utilisateur de positionner les produits jetables à leur guise (par exemple, l'oxygénateur et le jeu de tubulures pour la perfusion).

En outre, le système de perfusion Essenz est soutenu par une équipe de techniciens locaux et attentifs dans plus de 100 pays, ainsi que par un centre d'assistance mondial pour répondre à tous les besoins.

«?Pendant les procédures à coeur ouvert, les perfusionnistes jouent un rôle crucial et le système de perfusion qu'ils utilisent agit comme le coeur et les poumons du patient pendant l'opération?», a déclaré Marco Dolci, chef de la division cardiopulmonaire chez LivaNova. «?Tout au long du processus de conception d'Essenz, nous avons appris directement des perfusionnistes qu'ils ont besoin d'un système flexible et fiable capable de leur fournir des données complètes pour guider leur intervention adaptée au patient dans la salle d'opération. En combinant un matériel et un logiciel de nouvelle génération, le système de perfusion Essenz servira les patients et permettra aux perfusionnistes de prendre des décisions éclairées alors qu'ils fournissent des soins de plus en plus personnalisés aux patients?», ajoute-t-il.

La machine coeur-poumon Essenz et le moniteur patient Essenz ont tous les deux obtenu le marquage CE et attendent actuellement l'approbation réglementaire dans d'autres pays stratégiques. Pour obtenir plus d'informations sur le système de perfusion Essenz et le moniteur patient Essenz, rendez-vous sur le site Web de LivaNova.

*Note : La machine coeur-poumon Essenz n'est pas disponible à la vente dans toutes les régions. Veuillez consulter le site Web de LivaNova pour des informations de sécurité importantes. Non disponible au Canada ni aux États-Unis. Autorisation 510(k) en attente.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une entreprise mondiale de technologie médicale et d'innovation forte de près de cinq décennies d'expérience et d'un engagement sans faille pour donner de l'espoir aux patients et à leurs familles grâce à des technologies médicales innovantes qui peuvent changer des vies de la tête et du coeur. Basée à Londres, LivaNova compte environ 3 000 employés et est implantée dans plus de 100 pays, pour le plus grand bénéfice des patients, des professionnels de la santé et des systèmes de santé du monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.livanova.com.

Déclaration sur la «?sphère de sécurité?» (Safe Harbor)

Ce communiqué de presse contient des «?déclarations prospectives?» concernant les buts, les convictions, les attentes, les stratégies, les objectifs, les plans et les hypothèses sous-jacentes de la société ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas nécessairement fondées sur des faits historiques. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant le système de perfusion Essenz, le système coeur-poumon Essenz et le moniteur patient Essenz. Les événements réels pourraient différer considérablement de ceux indiqués dans nos déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris les facteurs énoncés à l'article 1A du dernier rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K, auxquels s'ajoutent tous les facteurs de risque contenus dans les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports courants sur le formulaire 8-K. LivaNova ne s'engage en aucun cas à mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des événements ou des circonstances survenus ultérieurement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

