Ionblox augmente sa série B à 32 millions USD grâce à l'investissement de Lilium, Applied Ventures, Temasek et Catalus Capital





Ionblox, une société de batteries lithium-ion de nouvelle génération, a annoncé une deuxième clôture de sa série B, qui atteint désormais 32 millions USD. Parmi les partenaires stratégiques figurent les investisseurs initiaux Lilium et Applied Ventures, qui ont été rejoints par Temasek et Catalus Capital. La société utilisera ce financement accru de série B pour mettre à l'échelle sa technologie, développer des cellules de haute puissance avancées pour l'aviation électrique et prototyper des cellules de charge rapide pour les véhicules électriques.

Les batteries de l'entreprise sont développées avec des cellules lithium-ion à haute performance avec des anodes en silicium pré-lithiées. Les batteries peuvent répondre aux cas d'utilisation les plus exigeants tels que les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux ou eVTOL. La technologie d'anode en silicium pré-lithiée d'Ionblox permet une combinaison révolutionnaire d'une densité d'énergie jusqu'à 50 % plus élevée, d'une puissance multipliée par 5 et d'une charge extrêmement rapide (10 minutes) par rapport aux cellules lithium-ion conventionnelles. Ionblox produit actuellement ses cellules en forme de poche grand format jusqu'à 50 Ah sur ses lignes de production pilotes.

« Chez Ionblox, nous commercialisons des batteries lithium-ion de nouvelle génération avec des anodes pré-lithiées en silicium afin de transformer l'avenir de la mobilité électrique », déclare Sujeet Kumar, PDG d'Ionblox. « Le financement de ce cycle nous permettra de franchir une étape importante dans notre mise à l'échelle de notre technologie et de mettre en place notre propre fabrication de cellules aux États-Unis et sur d'autres marchés clés. »

« La technologie Ionblox permet de créer l'une des cellules les plus performantes pour les avions eVTOL actuels et nous sommes fiers de nous associer à Ionblox pour nos avions conformes. Les résultats des tests à ce jour montrent que la technologie fournira non seulement une densité d'énergie et de puissance supérieure pour le Lilium Jet au décollage, mais aussi de très bonnes performances de vieillissement. Nous sommes ravis de poursuivre notre travail ensemble pour soutenir l'amélioration et l'industrialisation continues de la technologie », déclare Yves Yemsi, responsable de l'exploitation de Lilium.

Pour commercialiser sa technologie de nouvelle génération, Ionblox a reçu un contrat de développement d'USABC pour des batteries de véhicules électriques à faible coût et à charge rapide, pour lesquelles les performances de ses cellules ont été vérifiées par Idaho National Lab, et s'associe également au principal fabricant d'équipements semi-conducteurs Applied Materials.

À propos d'Ionblox

Fondée à Fremont, en Californie en 2017, Ionblox (anciennement Zenlabs) est une entreprise énergétique de nouvelle génération qui transforme l'avenir de la mobilité terrestre et aérienne. La société détient plus de 40 brevets, y compris pour la pré-lithiation de tous les types d'anodes à base de silicium. L'anode en silicium pré-lithiée et la conception cellulaire exclusives d'Ionblox permettent de multiples attributs de performance ? charge rapide, haute énergie, haute puissance et longue durée de vie à faible coût ? repoussant les limites de la technologie traditionnelle de stockage des batteries et libérant la viabilité du transport électrique généralisé. Ionblox est à la tête de la révolution de la mobilité électrique en fournissant une technologie supérieure et en permettant aux entreprises de véhicules électriques (VE) et de véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) d'atteindre leurs objectifs. Les investisseurs d'Ionblox comprennent Lilium, Applied Ventures, Temasek et Catalus Capital.

Découvrez comment Ionblox transforme l'avenir du transport électrique sur www.ionblox.com et LinkedIn (@Ionblox).

Plus d'informations sur Lilium à l'adresse www.Lilium.com, sur Applied Ventures à l'adresse www.appliedmaterials.com/us/en/applied-ventures.html, sur Catalus Capital à l'adresse www.cataluscapital.com, et sur Temasek à l'adresse www.temasek.com.sg

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 février 2023 à 13:20 et diffusé par :