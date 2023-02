Le gouvernement du Canada aide des jeunes à acquérir des compétences numériques utiles pour participer à l'économie numérique en constante évolution





Des diplômés de niveau postsecondaire sortiront gagnants des investissements réalisés pour bâtir la main-d'oeuvre de demain

OTTAWA, ON, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Le Canada doit continuer de se doter d'une main-d'oeuvre dynamique et capable de s'adapter aux nouvelles méthodes et modalités de travail. Le gouvernement du Canada investit dans la jeunesse pour soutenir l'économie de plus en plus axée sur le numérique et pour préparer les travailleurs aux nouveaux emplois des industries émergentes. Pour y parvenir, le gouvernement aide les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience dont ils auront besoin pour entrer avec succès sur le marché du travail.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé la troisième phase du programme Compétences numériques pour les jeunes (CNJ). Il a aussi souligné l'octroi d'un investissement fédéral de 10,68 millions de dollars à ce programme.

Le programme CNJ s'inscrit dans la Stratégie emploi et compétences jeunesse, mise de l'avant par le gouvernement pour fournir aux jeunes Canadiens les outils et la précieuse expérience dont ils ont besoin pour entamer avec succès leur carrière. Ce programme vise aussi à combler la fracture numérique en aidant les Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour utiliser les nouvelles technologies.

Le gouvernement lance un appel de propositions aux organisations dotées d'un réseau bien implanté d'employeurs, y compris de petites ou moyennes entreprises et des organismes sans but lucratif. Ces employeurs doivent être en mesure de fournir à des diplômés de niveau postsecondaire de la formation et une expérience de travail enrichissante pour les aider à se préparer aux emplois de demain. Afin d'assouplir les critères d'admissibilité, le critère d'études postsecondaires n'est pas essentiel pour les participants qui vivent au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

La date limite pour soumettre une demande est le 10 mars 2023.

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme et sur le processus de soumission de demande, consultez le site Web du programme Compétences numériques pour les jeunes.

Citations

« Les jeunes joueront un rôle essentiel dans la réussite économique soutenue et à long terme de notre pays dans un monde numérique. Notre gouvernement est déterminé à faciliter la transition des récents diplômés vers le marché du travail, et souhaite qu'ils aient des occasions d'acquérir de l'expérience et des compétences utiles pour entamer avec succès leur carrière dans les marchés émergents du numérique. Ces expériences enrichissantes vont aussi fournir aux jeunes des outils essentiels pour s'adapter et prospérer au sein de l'économie du XXIe siècle. »- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Les organisations suivantes peuvent soumettre une demande de financement : les organismes à but lucratif ou sans but lucratif; les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux ainsi que leurs agences; les gouvernements autochtones, les conseils de bande et d'autres groupes sans but lucratif représentant les peuples autochtones; ainsi que les sociétés d'État provinciales et territoriales.

Les demandes seront reçues jusqu'au 10 mars 2023.

Depuis sa création en 2018, le programme CNJ a aidé à offrir de la formation et de précieuses expériences de travail à près de 6 000 jeunes Canadiens. Cette troisième phase vise à fournir 356 occasions supplémentaires de formation et d'emploi.

Le programme CNJ fournit des expériences qui aident les jeunes à s'adapter au milieu de travail de demain, notamment dans des domaines en émergence comme la cybersécurité, l'automatisation des tâches liées au savoir, les mégadonnées et l'intelligence artificielle.

