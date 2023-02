Le premier programme d'innovation NEXT Ventures de Lactalis Canada sélectionne un projet gagnant





TORONTO, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, chef de file canadien des produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et filiale du Groupe Lactalis en France, est ravie d'annoncer le premier gagnant du programme d'innovation interne de l'entreprise, NEXT Ventures de Lactalis Canada, qui a reçu plus de 100 soumissions axées sur le thème de la réduction des déchets sous toutes ses formes, y compris, mais sans s'y limiter, le temps, les capacités, les ressources financières, les aliments, la transformation, l'emballage, l'énergie et les ressources matérielles en 2022.



Le projet gagnant met l'accent sur un système de rapports entièrement numérisé pour l'assurance de la qualité afin de faciliter une plus grande efficacité dans la collecte et l'analyse des données sur la salubrité et la qualité des aliments. L'idée a été soumise par Nathalie Rey, gestionnaire de la qualité à l'usine de Lactalis Canada de Saint-Claude, au Manitoba, comme solution pour réduire le papier, le temps et les ressources importantes affectées au système de déclaration actuel ainsi que pour réduire le gaspillage de produits. Le projet gagnant sera maintenant mis en incubation avec une équipe de projet spécialisée, des ressources clés, des outils et une expertise externe pour créer et mettre en oeuvre un nouveau système de production de rapports.

« Nous savons que certaines des meilleures idées peuvent venir de ceux qui connaissent le mieux l'entreprise. Le projet gagnant en est un exemple. Une gestionnaire de la qualité sur le terrain dans l'une de nos installations de fabrication a trouvé une façon de rendre un processus qu'elle exécutait couramment plus productif, efficace et durable, a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. Le programme NEXT Ventures de Lactalis Canada a créé une plateforme interne pour présenter de nouvelles idées au sein de l'organisation, comme en témoigne le nombre écrasant de soumissions de grande qualité et d'inventivité en 2022. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre ce programme chaque année afin de cerner les innovations ? grandes et petites ? qui nous aideront à faire progresser notre entreprise. »

« Le programme NEXT Ventures de Lactalis Canada est une excellente occasion pour quiconque au sein de l'organisation de partager, d'élaborer et peut-être de mettre en oeuvre la prochaine grande idée pour l'entreprise, a déclaré Nathalie Rey, gestionnaire de la qualité à Saint-Claude, au Manitoba. Je suis ravie d'avoir participé à ce processus, d'avoir pu rencontrer et collaborer avec autant de dirigeants, d'experts et de pairs à tous les échelons de l'entreprise et, surtout, de voir mon idée se concrétiser. »

NEXT Ventures 2022 de Lactalis Canada

Lancé en avril 2022, le programme annuel NEXT Ventures de Lactalis Canada a été conçu pour stimuler et accélérer la réflexion, l'innovation et la créativité futures en habilitant nos employés et en tirant parti de l'externalisation ouverte interne pour explorer les idées et mettre sur le marché de nouveaux produits, processus et modèles d'affaires ainsi que de nouvelles technologies. Suivant un nouveau thème à chaque année, les contributeurs qui avancent les propositions les plus inventives et potentiellement viables ont l'occasion unique de participer à un programme complet d'exploration et de développement de ces nouvelles idées, de la création à la mise en oeuvre, grâce à la facilitation du mentorat, de la collaboration, du soutien des ressources et des partenariats externes.

À la suite d'un appel ouvert à tous les employés en avril 2022, plus de 100 présentations liées à la réduction des déchets ont été reçues de l'ensemble de l'organisation. Les solutions proposées comprenaient des améliorations des processus, des partenariats uniques avec des intervenants, ainsi que l'exploration de nouveaux concepts pour transformer les déchets en solutions plus écologiques. Les trois idées les plus novatrices ont été choisies en fonction de leur impact potentiel et de la faisabilité de chaque proposition. Les trois finalistes, qui ont chacun reçu un prix en argent, ont participé à la journée de présentation de Next Ventures de Lactalis Canada, qui s'est tenue à Toronto, en Ontario, et ont présenté leurs projets au conseil NEXT, composé de dirigeants de toute l'organisation, y compris le président et chef de la direction de Lactalis Canada. Chaque idée a été soigneusement évaluée par le groupe d'experts en fonction de son caractère innovateur, de sa durabilité et de sa viabilité, ainsi qu'en fonction des commentaires de tous les employés qui ont participé à un vote visant à déterminer le gagnant de Next Ventures de Lactalis Canada.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. Classée par Forbes parmi les meilleurs employeurs au Canada, Lactalis Canada emploie directement 4 000 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani et Président. Lactalis Canada a reçu le prix Canadian Grocer Impact 2021 dans la catégorie du développement durable pour son engagement à l'égard d'une croissance responsable et durable et a investi 2,9 millions de dollars canadiens dans les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

Personne-ressource auprès des médias :

Sarah Sutton

Gestionnaire, Communications corporatives, Lactalis Canada

[email protected] | Tél. : 437 249-2730

