Illumina livre le premier séquenceur NovaSeq X Plus au Broad Institute

HOLLYWOOD, Floride, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN), un leader mondial dans le séquençage de l'ADN et les technologies basées sur les analyses, a annoncé aujourd'hui que son premier système NovaSeq X Plus a récemment été livré au Broad Institute. Alex Aravanis, PhD, directeur de la technologie chez Illumina, en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'une présentation à la conférence Advances in Genome Biology and Technology (AGBT) à Hollywood, en Floride. Alex Aravanis a également annoncé des mises à jour très attendues de la feuille de route d'Illumina en matière d'innovation, notamment Illumina Complete Long Reads, la technologie de séquençage à lecture longue de la société, et sa chimie de séquençage par synthèse (SBS) XLEAP. Le NovaSeq X Series et Illumina Complete Long Reads ont tous deux été annoncés en septembre 2022.

Première livraison du NovaSeq X au monde

Le NovaSeq X Series est le système de séquençage le plus puissant d'Illumina, offrant une combinaison sans précédent de haut débit et de précision, ainsi qu'une informatique simplifiée, des avancées révolutionnaires en matière de durabilité et une économie de séquençage rentable. Alex Aravanis a annoncé aujourd'hui que le Broad Institute a reçu la première livraison au monde.

« Nous sommes ravis de voir que le NovaSeq X Plus commence à être expédié à nos clients après des années de recherche et de développement, et que leurs plus grandes aspirations peuvent maintenant être réalisées : permettre des projets que l'on n'aurait jamais cru possibles auparavant », a déclaré Alex Aravanis. « Nous savons que nos clients sont impatients de se lancer dans des recherches génomiques plus nombreuses, plus profondes et plus importantes, motivées par la facilité opérationnelle et la réduction des coûts. »

Lors de l'AGBT, Niall Lennon, PhD, directeur principal de la génomique translationnelle au Broad Institute du MIT et de Harvard, a fait une présentation aux côtés d'Alex Aravanis, où il a fourni de nouvelles données confirmant que les performances du NovaSeq X Plus égalent ou dépassent celles du NovaSeq 6000.

« Nous sommes toujours enthousiastes à l'idée d'accueillir de nouvelles technologies qui permettront à la communauté scientifique de réaliser des expériences plus nombreuses et plus importantes », a déclaré Niall Lennon. « Nous prévoyons qu'une fois opérationnelle, cette plateforme aura un impact important sur notre capacité à soutenir les groupes souhaitant accéder à notre service de séquençage sans rendez-vous, à notre produit de génome entier humain et à notre produit mixte génome/exome. »

Comme annoncé précédemment, Illumina s'apprête à expédier 40 à 50 commandes au cours de ce trimestre et la société prévoit d'expédier plus de 300 instruments au total cette année.

Mise à jour de la technologie Illumina Complete Long Reads

Alex Aravanis a également dévoilé des informations sur la technologie derrière Illumina Complete Long Reads, qui génère des lectures longues très précises dans un flux de travail efficace et évolutif.

« Cette technologie ne ressemble à rien sur le marché et a été conçue pour répondre aux besoins de nos clients, voire les dépasser », a déclaré Alex Aravanis dans sa présentation. « Illumina Complete Long Reads est la seule offre qui répond aux 5 % de régions géniques difficiles à lire : à l'échelle, avec une grande précision, le tout sur un seul instrument, et avec 90 % d'entrées d'ADN en moins que les autres technologies de lecture longue. »

La technologie Illumina Complete Long Reads exploite les « points de repère » sur le long fragment mono-moléculaire original analysé en combinaison avec des lectures standard non marquées pour générer des lectures longues complètes très précises. Cette solution innovante de lecture longue permet de surmonter les difficultés rencontrées par les autres solutions disponibles sur le marché : exigences élevées en matière d'entrées d'ADN, flux de travail complexes à faible débit, résultats très variables et nécessité d'utiliser des instruments dédiés supplémentaires.

Le Wellcome Sanger Institute fait partie des premiers utilisateurs de cette nouvelle technologie. « Nous sommes enthousiasmés par le système Illumina Complete Long Reads », a déclaré Michael Quail, PhD, directeur scientifique principal, R&D en séquençage, Wellcome Sanger Institute. « La préparation de la bibliothèque était simple, avec des exigences d'entrée flexibles. Nous sommes impressionnés par la précision des données, ainsi que par les longueurs de lecture et les blocs de phase qui peuvent être générés sur les séquenceurs Illumina. »

Les produits initiaux d'Illumina Complete Long Reads sont axés sur les génomes entiers humains et sont compatibles avec le NovaSeq X Series et le NovaSeq 6000, élargissant ainsi les capacités des deux systèmes. En 2023, Illumina lancera deux produits Illumina Complete Long Reads : un essai sur le génome entier et un panel d'enrichissement permettant d'obtenir une vue complète, de haute précision et à lecture longue pour seulement 600 $ par génome.

