I Squared Capital crée nLighten, une plateforme européenne de centres de données de pointe





I Squared Capital, via son ISQ Global Infrastructure Fund III, a créé nLighten, une plateforme de centres de données périphériques dédiée à la fourniture de solutions pour les cas d'utilisation traditionnels et à faible latence. I Squared a engagé plus de 500 millions USD d'actions pour soutenir l'ambition de nLighten d'apporter des services de colocation de haute qualité aux villes et régions mal desservies à travers l'Europe. nLighten fait partie du portefeuille mondial de centres de données de I Squared Capital, y compris KIO aux Amériques et BDx en Asie.

nLighten est dirigé par d'anciens cadres supérieurs d'Equinix, dont Harro Beusker, cofondateur et PDG, et Chad McCarthy, cofondateur et CTO. Harro a occupé divers postes de direction au sein d'Equinix, dont celui de vice-président principal du développement d'entreprise pour l'EMEA, de directeur général Allemagne et Pays-Bas et de directeur général par intérim France, et Chad a récemment été responsable mondial du développement de l'ingénierie et de la planification principale chez Equinix. Tous deux ont joué un rôle déterminant dans le développement des activités d'Equinix dans la région EMEA ainsi que dans des initiatives mondiales clés telles que sa plateforme hyperscale xScale. Parmi les autres membres de l'équipe de direction figurent Christian Zipp, ancien vice-président des ventes pour l'Allemagne et les Pays-Bas de Digital Realty et ancien vice-président régional des ventes en Allemagne pour Equinix, et Martin Essig, ancien DG de Telecity Allemagne.

L'objectif initial de Nlighten sera l'Allemagne, où la société prévoit d'ouvrir dix sites stratégiques à Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Hanovre, Cologne, Leipzig, Munich, Nuremberg et Stuttgart dans la seconde moitié de 2023. Grâce à la combinaison d'une présence nationale distribuée et de partenariats de connectivité innovants, nLighten a l'intention d'offrir une latence de 2 à 6 millisecondes à la plupart des utilisateurs 5G et dernier kilomètre. La société poursuit également le déploiement de solutions énergétiques innovantes, y compris la stabilisation du réseau et la récupération et l'exportation de chaleur vers les bâtiments et les réseaux de services publics avoisinants.

« Avec notre équipe de professionnels expérimentés, nous cherchons à créer un changement progressif dans l'industrie des centres de données », déclare Harro Beusker, PDG et cofondateur de nLighten. « Nous serons proches du client, apporterons des écosystèmes de connectivité aux marchés régionaux et soutiendrons activement la transition énergétique. »

À propos de nLighten

Avec son siège social allemand à Eschborn, près de Francfort-sur-le-Main, nLighten est une plateforme d'infrastructure numérique et une société de portefeuille de I Squared Capital. Fondée en 2021 par une équipe avec de nombreuses années d'expérience et une vaste expertise dans le secteur des centres de données, nLighten a l'intention de construire, d'acquérir et d'exploiter plusieurs plateformes de centres de données périphériques dans toute l'Europe. (https://www.nlighten.eu)

nLighten a acquis ses premiers centres de données en Allemagne auprès d'EXA Infrastructure, une autre société de portefeuille de I Squared Capital.

À propos de I Squared Capital

I Squared Capital est un gestionnaire mondial indépendant d'investissements en infrastructures avec plus de 36 milliards USD d'actifs sous gestion axés sur l'énergie, les services publics, l'infrastructure numérique, l'infrastructure environnementale, les transports et les infrastructures sociales en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société a des bureaux à Miami, Hong Kong, Londres, New Delhi, Singapour, Taipei et Sydney.

